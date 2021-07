S’exprimant vendredi à la suite d’une série de rapports sur l’utilisation présumée du logiciel espion Pegasus de fabrication israélienne par un certain nombre de gouvernements dans le monde, Rahul Gandhi a appelé les responsables indiens à enquêter sur l’ampleur de l’impact contre l’État et les institutions indiens.

Gandhi, dont le nom figurait sur une liste d’hommes politiques indiens, de journalistes et de critiques du gouvernement qui auraient été visés, a accusé l’administration Modi de « trahison » suite aux rapports de son implication.

Pegasus est classé par l’État israélien comme une arme et cette arme est censée être utilisée contre des terroristes.

La base de données des numéros de téléphone de plus de 50 000 personnes qui auraient été ciblées dans le monde à l’aide du logiciel a été obtenue par le média français Forbidden Stories et le groupe de défense des droits humains Amnesty International, avec plus d’une douzaine d’agences de presse partenaires rapportant les détails depuis dimanche. Parmi les chiffres de la liste, plus de 1 000 sont originaires d’Inde, avec 300 personnes touchées identifiées à ce jour.

Le gouvernement de Modi n’a pas nié qu’une surveillance secrète ait eu lieu ou que le logiciel Pegasus ait été utilisé pour espionner des citoyens indiens, mais a déclaré que toute surveillance était effectuée conformément aux règles indiennes existantes.

Pegasus a travaillé en infectant les téléphones en utilisant le spear-phishing pour convaincre les victimes de cliquer sur un lien malveillant dans un SMS ou un e-mail. Cependant, on pense que d’autres développements ont permis au logiciel espion d’exploiter les vulnérabilités du système d’exploitation d’un téléphone pour infiltrer l’appareil dans une attaque « zéro clic ».

Le logiciel vient de la société israélienne NSO Group, qui a « fermement » refusé « fausses déclarations » faite par The Guardian et d’autres points de vente sur les personnes ciblées par l’outil. Il a dit que les journalistes se répandent « théories non corroborées » qui sont « sur la base d’une interprétation trompeuse de données divulguées à partir d’informations de base accessibles et manifestes ».

