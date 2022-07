L’opposition fustige le prétendu “accord secret” de Macron avec Uber — RT World News

Suite à une fuite de fichiers confidentiels révélant les efforts d’Uber pour faire pression sur des politiciens de haut niveau, l’opposition française a critiqué le président Emmanuel Macron pour un “accord secret” avec le géant des transports.

Selon un article du Monde publié dimanche, entre 2014 et 2016, Uber a fait un “accord secret” avec Macron, alors ministre de l’Economie. La collaboration potentielle entre Macron et Uber visait vraisemblablement à renforcer la position de l’entreprise en France en édulcorant les lois du travail strictes.

Uber aurait trouvé un partenaire volontaire en Macron, ce qui a permis aux deux parties de parvenir à un accord qui “faire en sorte que la France travaille pour Uber afin qu’Uber puisse travailler dans et pour la France”.

Les révélations ont suscité la colère d’un grand nombre de personnalités de l’opposition française, Mathilde Panot, chef parlementaire du parti de gauche France Insoumise, décrivant les transactions présumées comme le « pillage du pays ».

« Conseiller et ministre de [former French President] François Hollande et lobbyiste d’une multinationale américaine visant à déréglementer définitivement le droit du travail », elle a tweeté “Et tout cela au mépris des décisions de justice.”

Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, a dénoncé les fuites comme « damné », et “contre toutes nos règles, toutes nos réalisations sociales et contre les droits des travailleurs.”

La droite française revendique “La carrière d’Emmanuel Macron est marquée par un cliché, un fil conducteur : servir des intérêts privés, souvent étrangers, en les faisant passer avant les nationaux”, a tweeté Jordan Bardella, président par intérim du parti de droite Rassemblement national.

Dans le même temps, le bureau du président a tenté d’atténuer les retombées, déclarant à l’agence de presse AFP qu’en tant que ministre de l’économie, Macron “naturellement” eu des contacts avec « de nombreuses entreprises impliquées dans la mutation profonde des services » ce « devrait être facilitée par le démantèlement de certains verrous administratifs ou réglementaires.

Selon les documents divulgués, cependant, Macron ne s’est pas contenté de tendre une oreille attentive à Uber, il aurait même suggéré que l’entreprise remette « prêt à l’emploi » des amendements aux députés avec lesquels il entretenait de bonnes relations, tout en étant l’interlocuteur de l’entreprise en cas de perquisition de ses locaux par les autorités françaises.