L’opposition française vote pour mettre fin au pass Covid

Des députés de gauche et de droite ont uni leurs forces contre le système français de passeport coronavirus

Les législateurs français ont voté pour mettre fin au laissez-passer Covid-19 du pays, rejetant une disposition qui aurait rétabli le programme pour ceux qui voyagent à destination et en provenance du pays après l’expiration des pouvoirs d’urgence du gouvernement à la fin du mois.

La chambre basse française a voté mardi 219 voix contre 195 pour amender un important projet de loi sur la santé et supprimer la mesure du passeport, voyant le parti de droite du Rassemblement national s’unir à la faction populiste de gauche La France Insoumise.

Le projet de loi va maintenant se rendre au Sénat, où la première ministre récemment élue, Elisabeth Borne, a juré de “Lutter pour que l’esprit de responsabilité l’emporte.”

« La situation est grave. En s’unissant pour voter contre les mesures de protection des Français contre le Covid, [opposition parties] empêcher tout contrôle aux frontières contre le virus », dit-elle dans un tweeter suite au vote.

Une ordonnance sanitaire d’urgence à l’échelle nationale doit expirer le 31 juillet, date à laquelle le nouveau projet de loi sur la santé entrera en vigueur. Dans sa forme actuelle, la loi permettrait uniquement aux autorités de collecter les résultats des tests de coronavirus, mais n’interdirait pas l’entrée en France en fonction de l’état de santé ou de vaccination des voyageurs étrangers et des citoyens rentrant chez eux. Dans la pratique, la France a autorisé les voyages à partir d’une longue liste de pays et n’exige plus que les individus présentent de tels documents, mais le laissez-passer s’est néanmoins heurté à une opposition intense de la part des députés.

Des restrictions similaires sur les lieux publics seraient également exclues en vertu de la loi, bien que le laissez-passer sanitaire soit actuellement limité aux hôpitaux et aux maisons de retraite.

Cependant, alors que la disposition sur les passeports a été fermement rejetée, les législateurs ont approuvé un autre article principal de la législation par 221-187, permettant au gouvernement de poursuivre ses efforts de recherche des contacts jusqu’à l’année prochaine.

La coalition au pouvoir en France n’a pas réussi à obtenir la majorité absolue lors des élections législatives de juin, l’obligeant à compter sur le soutien des partis d’opposition pour faire adopter des projets de loi à la chambre basse. Un député des républicains de centre-droit – Sébastien Chenu, qui est également vice-président de la chambre basse – a salué le résultat du vote de mardi, arguant que l’opposition avait “a fait son travail.”

“Nous avons retrouvé notre liberté” dit-il, ajoutant que « Le gouvernement ne peut pas tout faire avec un bulldozer comme il le fait depuis cinq ans.

