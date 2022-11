L’opposition exige des audits des fournisseurs de logements de la Colombie-Britannique alors qu’Eby présente davantage de plans de maison

Les libéraux de l’opposition de la Colombie-Britannique demandent des audits indépendants de deux fournisseurs de logements sociaux alors que le premier ministre David Eby marque ses premiers jours au pouvoir en établissant des plans pour lutter contre la crise du logement.

Le chef libéral Kevin Falcon dit qu’Eby doit lancer des examens indépendants à BC Housing et Atira Women’s Resources Society après que des rapports divulgués aient indiqué une mauvaise gestion.

BC Housing est une société d’État qui développe, gère et administre des logements subventionnés dans la province, tandis qu’Atira est un fournisseur de logements sans but lucratif.

Les demandes d’audits de Falcon surviennent alors qu’Eby doit prendre la parole lors d’une conférence sur le logement à Vancouver où des défenseurs, des décideurs et des fournisseurs de première ligne explorent des moyens de fournir des logements sûrs et abordables dans la province.

Le gouvernement d’Eby a déposé lundi deux projets de loi visant à travailler avec les gouvernements municipaux pour construire plus de maisons et augmenter les propriétés locatives en assouplissant les restrictions sur les complexes d’appartements et de condominiums.

Eby dit que la Colombie-Britannique est au milieu d’une crise du logement et que la province doit augmenter l’offre de logements pour répondre à la demande croissante.

Législature de la Colombie-BritanniqueLogement