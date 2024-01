L’opposition et les libéraux de gauche prétendent à tort que les services d’urgence seront fermés dans l’AIIMS pour Ram Mandir Pran Pratishtha

Le 20 janvier, l’Institut indien des sciences médicales (AIIMS) a publié un mémorandum annonçant une fermeture d’une demi-journée jusqu’à 14h30, compte tenu de Ram Lalla Pran Pratishtha à Ayodhya.

L’avis mentionne que l’hôpital étant en état d’alerte maximale pendant un mois jusqu’au 21 février 2024, tous les services cliniques critiques resteront fonctionnels. Cependant, plusieurs dirigeants de l’opposition et des libéraux de gauche ont publié des articles suggérant la fermeture des services d’urgence.

Priyanka Chaturvedi, députée de Shiv Sena pour Rajya Sabha, a écrit : « Bonjour les humains. S’il vous plaît, ne vous présentez pas à une urgence médicale le 22, et si vous le faites, planifiez-la après 14 heures car l’AIIMS Delhi prend un congé pour accueillir Maryada Purushottam Ram. PS : On se demande cependant si Lord Ram accepterait que les services de santé soient perturbés pour l’accueillir. Hé Ram, Hé Ram ! »

Le député du TMC pour Rajya Sabha Saket Gokhale a écrit : « Le plus grand hôpital gouvernemental d’Inde, AIIMS Delhi, restera fermé jusqu’à 14h30 lundi. Les gens dorment. Il y a dehors, dans le froid, aux portes de l’AIIMS, en attendant un rendez-vous. Les pauvres et les mourants peuvent attendre, car la priorité est donnée au désespoir de Modi pour les caméras et les relations publiques.»

Le député de Rajya Sabha, Kapil Sibal, a écrit : « AIIMS : fermez l’OPD du 22 janvier jusqu’à 14h30. À Ram Rajya, cela ne serait jamais arrivé !

Le caricaturiste controversé Satish Acharya a qualifié cela de folie.

Le président national du Congrès de la jeunesse indienne, Srinivas BV, a écrit : « Si un hôpital comme l’AIIMS reste fermé jusqu’à 14h30 à cause de Pran Pratishtha, alors qui doit être remercié pour ceux dont la vie sera perdue à cause du manque de traitement ?

La journaliste Nidhi, qui a déjà été trompée par des escrocs en lui faisant croire qu’elle avait obtenu un emploi chez Havards, a écrit : « Les gens de partout attendent des semaines, des mois pour obtenir un rendez-vous à l’AIIMS. Il est plus que choquant que le principal hôpital indien soit fermé pour une demi-journée aux patients atteints de OPD à l’occasion d’une cérémonie religieuse. Nous avons laissé notre cerveau derrière nous.

Le journaliste Zakir Ali Tyagi a écrit : « Cet ordre est honteux que l’AIIMS de Delhi reste également fermé le 22 janvier, aucun département de l’AIIMS n’ouvrira avant 14h30, si les patients meurent, laissez-les mourir, il ne devrait y avoir aucune lacune dans la cérémonie d’inauguration de l’AIIMS. 22 janvier. »

Le YouTubeur Ajit Anjum a déclaré : « C’est l’ordre du plus grand patron du pays de ne tomber malade en aucun cas lundi. »

Alors que tous les libéraux de gauche, les dirigeants de l’opposition et les journalistes ont qualifié cela d’inacceptable, ils ont oublié que l’AIIMS OPD reste fermé pendant toutes les fêtes nationales, y compris l’Aïd, Noël, Diwali, le Jour de l’Indépendance, le Jour de la République, tous les samedis et dimanches et plus encore. Ram Mandir Pran Pratishtha La cérémonie est l’un des événements les plus importants de l’histoire de l’Inde indépendante et revêt la plus haute importance pour les hindous, la majorité du pays. Les salariés, y compris les médecins de l’AIIMS, ont le droit de célébrer cette journée.

Comme le mentionne l’avis, les services d’urgence et critiques continueront de fonctionner à l’hôpital et tout patient ayant besoin d’une assistance immédiate sera hébergé.