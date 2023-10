L’opposition égyptienne affirme que les soutiens au président sont bloqués | Actualités électorales

Les partis d’opposition égyptiens ont déclaré que les personnes cherchant à soutenir les candidats à se présenter contre le président Abdel Fattah el-Sissi avaient été empêchées de le faire.

Mercredi, lors d’une conférence de presse, des membres du Mouvement civil-démocrate (CDM) ont présenté des individus qui ont raconté avoir été empêchés de diverses manières de soutenir des candidats. L’Autorité électorale nationale égyptienne a déclaré qu’elle avait enquêté sur les plaintes et que ces allégations étaient sans fondement.

Selon le système électoral égyptien, les candidats doivent obtenir le soutien d’au moins 25 000 membres du public provenant de 15 gouvernorats différents, ou 20 membres du Parlement, et enregistrer leur candidature avant le 14 octobre.

Rania el-Sheik a déclaré qu’elle essayait de s’inscrire pour soutenir l’ancien député Ahmed Altantawy lorsqu’une bagarre, selon elle, provoquée par des « voyous », a éclaté chez le notaire. Altantawy est actuellement l’individu le plus éminent qui envisage de s’opposer à El-Sisi.

El-Sheik a déclaré qu’une femme lui avait tiré les cheveux, tandis qu’un collègue masculin avait été frappé lors de l’altercation. Ailleurs, elle a déclaré que d’autres personnes avaient été refoulées lorsqu’elles tentaient d’enregistrer leur soutien.

« Partout, les fonctionnaires ont des raisons prédéterminées : le système est en panne, Internet ne fonctionne pas, le courant est coupé, votre carte d’identité ne nous apparaît pas », a-t-elle déclaré.

La campagne d’Altantawy s’est plainte du fait que les personnes qui tentaient d’enregistrer leur soutien ont été bloquées et que plus de 80 de ses partisans ont été arrêtés.

Magdy Hamdan, un responsable du Parti conservateur, a déclaré qu’il n’avait pas non plus été autorisé à soumettre son approbation auprès d’un notaire. Alors qu’il tentait d’entrer dans un deuxième bâtiment, un groupe d’hommes fit venir des éboueurs et des mendiants et commença à les asperger – ainsi que lui – d’eau.

Interrogé par l’agence de presse Reuters, le service d’information de l’État égyptien a fait référence aux déclarations des autorités électorales niant toute violation.

L’autorité électorale a déclaré avoir demandé aux bureaux des notaires d’étendre leurs horaires d’ouverture pour permettre aux gens de s’inscrire.

El-Sissi, qui a supervisé une répression de grande envergure contre la dissidence en Égypte, devrait largement obtenir un troisième mandat en décembre, les groupes de défense des droits exprimant des doutes sur la liberté des élections.

L’ancien chef militaire a été élu pour la première fois à la suite du coup d’État militaire de 2013 qui a renversé le premier président égyptien démocratiquement élu, Mohammed Morsi.

Il s’est présenté pratiquement sans opposition à cette élection, remportant plus de 96 pour cent des voix. Il a remporté une proportion similaire en 2018, les critiques affirmant que les mesures de répression répétées ont empêché toute contestation significative.

Les amendements constitutionnels adoptés lors d’un référendum en 2019 ont prolongé de deux ans le deuxième mandat d’El-Sisi. Ils lui ont également permis de briguer un troisième mandat de six ans.

L’élection devrait se dérouler sur trois jours, entre le 10 et le 12 décembre, avec un second tour prévu du 8 au 10 janvier si aucun candidat n’obtient plus de 50 pour cent des voix.