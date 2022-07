L’opposition d’une New-Yorkaise à l’avortement obscurcit sa candidature à la réélection

Mme Malliotakis s’oppose aux droits à l’avortement, favorisant les restrictions sur l’utilisation du financement des contribuables pour la procédure et sur les avortements tardifs. Mais elle a déclaré qu’elle pensait que l’avortement devrait être autorisé dans certaines circonstances, par exemple lorsque la vie de la mère est en danger.

Mais Mme Malliotakis a également tenté de garder une certaine distance par rapport à la décision du tribunal dans Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization, qui a annulé Roe v. Wade, affirmant dans une récente interview qu’elle “n’avait pas pesé là-dessus”. Pourtant, plus tôt ce mois-ci, la députée a voté contre deux projets de loi qui auraient interdit aux États de restreindre les avortements et leur auraient interdit de bloquer l’accès aux services d’avortement hors de l’État.

Les républicains, qui devraient bien réussir aux élections de mi-mandat de novembre, se sont longtemps battus pour renverser Roe. Pourtant, certains des candidats du parti ne se sont pas précipités pour adopter la décision Dobbs, craignant de s’aliéner les électeurs qui, selon les sondages, pourraient être influencés par les problèmes sociaux d’une manière qui aide les démocrates.

Mme Malliotakis en est un excellent exemple. Son district englobe Staten Island et une partie du sud-ouest de Brooklyn, certains des quartiers les plus conservateurs de la ville. Pourtant, New York reste une ville majoritairement démocrate, et les récentes décisions de la Cour suprême y ont été profondément impopulaires.