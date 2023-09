L’opposition des Républicains à l’avortement menace un programme mondial de lutte contre le VIH qui a sauvé 25 millions de vies

NAIROBI, Kenya (AP) — Les tombes aux abords de l’orphelinat racontent une histoire de désespoir. Les planches rugueuses dans la terre craquelée sont peintes avec les noms d’enfants, pour la plupart morts dans les années 1990. C’était avant l’arrivée des médicaments contre le VIH.

Aujourd’hui, l’orphelinat de la capitale kenyane est un endroit plus heureux et plein d’espoir pour les enfants séropositifs. Mais une lutte politique en cours aux États-Unis menace le programme qui contribue à les maintenir en vie, ainsi que des millions d’autres personnes dans le monde.

La raison de la menace ? Avortement.

L’épidémie de sida a tué plus de 40 millions de personnes depuis les premiers cas enregistrés en 1981, triplant la mortalité infantile et réduisant de plusieurs décennies l’espérance de vie dans les régions les plus durement touchées d’Afrique, où le coût du traitement la rendait hors de portée. Horrifiés, le président républicain américain George W. Bush et le Congrès ont pris il y a vingt ans ce qui est décrit comme l’engagement le plus important jamais pris par une nation dans l’histoire pour lutter contre une seule maladie.

Le programme connu sous le nom de Plan d’urgence du président américain pour la lutte contre le SIDA, ou PEPFAR, s’associe à des groupes à but non lucratif pour fournir des médicaments contre le VIH/SIDA à des millions de personnes dans le monde. Il renforce les systèmes de santé locaux et nationaux, s’occupe des enfants rendus orphelins par le SIDA et offre une formation professionnelle aux personnes à risque.

Aujourd’hui, un petit nombre de législateurs républicains mettent en danger la stabilité du programme, qui, selon les responsables, a permis de sauver 25 millions de vies dans 55 pays, de l’Ukraine au Brésil en passant par l’Indonésie. Cela inclut la vie de 5,5 millions de nourrissons nés sans VIH.

À l’orphelinat de Nairobi, le responsable du programme Paul Mulongo a un message pour Washington.

« Faites-leur savoir que la vie de ces enfants dont nous nous occupons est entre leurs mains », dit Mulongo.

La question de l’avortement est une question sensible depuis la création du PEPFAR en 2003. Mais chaque fois que le programme a été renouvelé au Congrès, les républicains et les démocrates ont réussi à mettre de côté la politique partisane pour soutenir un programme qui a longtemps été considéré comme l’avant-garde de la politique mondiale. aide.

« La plupart des époques dans les pays se mesurent en termes de pertes de vies humaines dues à la guerre, à la famine et aux pandémies », a déclaré Tom Hart, président de ONE Campaign, une organisation non partisane qui a travaillé avec Bush pour créer le programme. « Cette époque s’est mesurée en vies sauvées. » La campagne a publié une lettre adressée au Congrès par des dizaines de chefs religieux qualifiant le PEPFAR d’« histoire de miracles médicaux et de miséricorde ».

Mais le soutien bipartisan des législateurs se fissure alors que le programme expirera fin septembre. Les problèmes ont commencé au printemps, lorsque la Heritage Foundation, un groupe de réflexion conservateur influent de Washington, a accusé l’administration Biden d’utiliser le PEPFAR « pour promouvoir son programme social radical national à l’étranger ».

Le groupe a souligné le nouveau langage du Département d’État qui appelle le PEPFAR à s’associer à des organisations qui plaident en faveur de « réformes institutionnelles de la loi et de la politique concernant les droits sexuels, reproductifs et économiques des femmes ». Les conservateurs ont soutenu que c’était un code pour tenter d’intégrer l’avortement à la prévention du VIH/SIDA, une affirmation que l’administration a démentie.

Dans un langage faisant écho aux premières et dures années de l’épidémie, Heritage a qualifié le VIH/SIDA de « maladie liée au mode de vie » qui devrait être éradiquée par « l’éducation, la persuasion morale et les sanctions juridiques ». Il recommande de réduire de moitié le financement américain du PEPFAR, estimant que les pays pauvres devraient supporter une plus grande part des coûts.

Peu de temps après, le représentant républicain Chris Smith, un partisan de longue date du PEPFAR qui a rédigé le projet de loi le réautorisant en 2018, a déclaré qu’il n’irait pas de l’avant avec une réautorisation cette fois-ci à moins que cela n’interdise aux ONG qui utilisent des fonds pour fournir ou promouvoir des services d’avortement. Sa menace a du poids puisqu’il préside la sous-commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants chargée du financement du programme.

Mais comme cette proposition se heurte à une forte opposition de la part des démocrates au Congrès, Smith, avec le soutien d’éminents groupes anti-avortement, souhaite réduire le financement quinquennal habituel du PEPFAR à un an si cette interdiction n’est pas incluse. Il a déclaré que cela permettrait aux législateurs de revoir chaque année les contrats avec des partenaires qui, selon eux, pourraient soutenir ou fournir des services d’avortement.

« C’est un faux récit selon lequel vous ne pouvez pas mettre en œuvre (le programme) année après année alors que nous essayons de protéger l’enfant à naître », a déclaré Smith à l’Associated Press.

Les partisans du programme affirment qu’en vertu de la loi américaine en vigueur, il est déjà interdit aux partenaires d’utiliser son financement pour des services d’avortement. Le chef du PEPFAR, John Nkengasong, a déclaré à l’AP qu’il n’avait connaissance d’aucun cas où l’argent du programme servait directement ou indirectement à financer des services d’avortement.

Il a averti que toute instabilité dans le flux de financement américain pour le PEPFAR pourrait avoir des implications dangereuses pour la santé dans le monde, y compris aux États-Unis. La clé du contrôle du SIDA, dit-il, est d’avoir l’assurance que les personnes infectées ont une pilule à prendre chaque jour.

Sans cela, le virus pourrait réapparaître « et environ 20 millions de vies pourraient être perdues dans les années à venir », a-t-il déclaré. « Les fragiles acquis que nous avons obtenus seront perdus. »

En Afrique, de nombreux partenaires et bénéficiaires du PEPFAR dans des pays largement conservateurs ne soutiennent pas non plus l’avortement en raison de leurs croyances religieuses. Mais l’idée selon laquelle le programme qui dépend d’un approvisionnement régulier en médicaments contre le VIH pourrait être soumis aux vents politiques est une source d’inquiétude.

« Si le PEPFAR disparaît, qui va assumer ce coût ? » a demandé Josephine Kaleebi, qui dirige une organisation en Ouganda qui a aidé le tout premier bénéficiaire du programme à recevoir des médicaments pour le traitement du VIH.

« Nous sommes fiers de dire que le premier bénéficiaire est vivant », a déclaré Kaleebi.

Le groupe, Reach Out Mbuya Community Health Initiative, a été fondé par des membres de l’Église catholique ougandaise, opposée à l’avortement. Dans l’espace de réception, des portraits de prêtres tapissent les murs.

Mais Reach Out aide tous ceux qui ont besoin de médicaments contre le VIH, a déclaré Kaleebi. Environ 6 000 personnes sont servies, dont beaucoup sont « les plus vulnérables » de l’une des zones les plus pauvres de la capitale, Kampala.

Mark Dybul, qui a aidé à créer et diriger le PEPFAR sous Bush, a averti que l’affaiblir du PEPFAR nuirait également à la bonne volonté diplomatique que les États-Unis ont créée dans les régions en développement.

« Ce n’est un secret pour personne que nous sommes engagés dans une lutte géopolitique pour l’influence en Afrique avec la Russie et la Chine », a-t-il déclaré. « Et notre plus grande influence, à bien des égards, visible et la plus percutante, est le PEPFAR. » Un porte-parole de l’ancien président Bush a refusé de commenter.

Au Kenya voisin, Bernard Mwololo croit être en vie grâce aux médicaments fournis par le PEPFAR. « Parfois, c’est vraiment fou d’entendre des gens dire que ces médicaments anti-VIH devraient être achetés par le gouvernement local », a-t-il déclaré. « Je vous le dis, ils n’y arrivent pas. »

Cet homme de 36 ans, aujourd’hui militant contre le VIH, a vécu la majeure partie de sa vie à l’orphelinat de Nairobi après la mort de ses parents du sida. Il se souvient d’être arrivé et d’avoir appris qu’il pouvait avoir de l’espoir. Il a été inscrit dans une meilleure école, a reçu un vélo et a mangé des repas équilibrés.

Le nombre d’enfants en Afrique subsaharienne nouvellement orphelins à cause du SIDA a atteint un sommet de 1,6 million en 2004, l’année où le PEPFAR a commencé à déployer des médicaments contre le VIH, ont écrit des chercheurs dans une défense du programme publiée par la revue médicale The Lancet le mois dernier. En 2021, le nombre de nouveaux orphelins était tombé à 382 000.

Et les décès de nourrissons et de jeunes enfants dus au SIDA dans la région ont chuté de 80 %.

Aujourd’hui, l’orphelinat est transformé. Les enfants s’ébattent en jouant au football ou se balancent dans l’aire de jeux colorée. Certains font partie des 1,4 million d’enfants et d’adultes vivant avec le VIH au Kenya, selon l’ONUSIDA. Plus d’un million de personnes ont reçu des médicaments gratuits contre le VIH grâce au PEPFAR.

Arrêter le PEPFAR équivaudrait à commettre un « génocide mondial », a déclaré Mulongo, le responsable du programme de l’orphelinat.

Il se souvient à quel point il se sentait impuissant en voyant des enfants mourir avant que les médicaments anti-VIH ne soient disponibles. Il y a près de vingt ans, ils perdraient au moins 30 enfants par mois à cause du SIDA.

Ailleurs à Nairobi, Idah Musimbi, 16 ans, fait partie d’une génération qui a grandi sans craindre qu’un diagnostic de VIH soit une condamnation à mort.

Elle a montré les pilules qui lui ont donné un sentiment de normalité. Elle a contracté le VIH à la naissance.

« Je ne pense pas que je vivrais longtemps si ces médicaments cessaient d’arriver. Mes grands-parents n’ont pas les moyens d’acheter de la nourriture tous les jours, encore moins ces ARV », a-t-elle déclaré.

Son grand-père David Shitika, pasteur, a déclaré qu’il devait la vie de sa petite-fille et de sa mère au PEPFAR. Sa fille a été diagnostiquée séropositive en 1995, alors que de nombreuses personnes mouraient.

« On l’appelait la maladie qui tue la perte de poids », dit-il. « Personne ne voulait vivre avec une personne infectée, et ceux qui mouraient étaient enveloppés dans des sacs en nylon avant d’être enterrés » par peur d’être infectés.

Il espère désormais que la menace des Républicains contre le PEPFAR s’atténuera et que sa petite-fille poursuivra ses études de droit et réalisera son rêve de devenir juge.

« Je veux dire au peuple américain, que Dieu vous bénisse », a déclaré Shitika. « Je ne sais pas pourquoi vous avez décidé de nous aider. »

___

Amiri et Knickmeyer ont rapporté depuis Washington. Les rédacteurs de l’AP, Rodney Muhumuza, de Kampala, en Ouganda, ont contribué.