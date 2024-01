L’opposition de Netanyahu à l’État palestinien pourrait compliquer l’aide du Sénat

WASHINGTON — Les démocrates du Sénat ont réagi de manière agressive jeudi après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il avait informé les États-Unis de son opposition à la création d’un État palestinien à la fin de la guerre à Gaza.

Un législateur clé, le sénateur Chris Murphy, démocrate du Connecticut, a averti que les remarques de Netanyahu pourraient compliquer les délicates négociations bipartites au Sénat sur un paquet supplémentaire qui appelle à une aide militaire à Israël couplée à des mesures d’immigration et à une aide à l’Ukraine.

“Je pense que lorsque Netanyahu dit des choses comme ça, cela n’aide pas à gagner les voix de ceux qui sont sceptiques quant à l’avenir d’un Etat palestinien”, a déclaré Murphy, le principal négociateur démocrate sur le paquet, aux journalistes. “Cette déclaration n’est d’aucune utilité et, oui, nous allons avoir besoin d’obtenir… beaucoup de votes démocrates pour adopter cette mesure.”

Les progressistes au Sénat, qui ont déjà critiqué l’attaque militaire israélienne à Gaza qui a tué des milliers de civils, se sont ouvertement demandé si les États-Unis devaient continuer à envoyer de l’aide à Israël. Le proche allié des États-Unis a lancé sa campagne militaire après que le Hamas a mené une attaque terroriste effrontée en Israël le 7 octobre, qui a tué plus de 1 000 personnes.

“C’est la politique officielle du gouvernement des États-Unis que nous soutenons deux nations pour que deux personnes vivent dans la dignité et avec l’autodétermination”, a déclaré la sénatrice Elizabeth Warren, démocrate du Mass., qui siège au Comité des services armés. « Si le Premier ministre Netanyahu s’y oppose, alors nous devons nous demander pourquoi nous soutenons le gouvernement Netanyahu. »

Un autre libéral, le sénateur Peter Welch, démocrate du Vermont, a également eu une réponse ferme à l’égard de Netanyahu : « Ce que nous constatons avec Netanyahu, c’est qu’il est prêt à prendre notre argent mais rejettera toujours nos conseils. »

« Il ne partage pas notre inquiétude concernant la perte de vies palestiniennes. À Gaza, tout va à toute vitesse. … Netanyahu suit sa propre voie », a déclaré Welch, ajoutant que les remarques de Netanyahu pourraient « créer davantage de tensions » lorsque les États-Unis souhaitent de nouvelles conditions pour fournir une aide supplémentaire à Israël.

La sénatrice Tammy Duckworth, D-Ill., une ancienne combattante décorée de la guerre en Irak qui siège au Comité des services armés, s’est dite « consternée » par les commentaires de Netanyahu.

« Je pense que la voie vers la paix dans la région passe par une solution à deux États », a déclaré Duckworth à NBC News. « Et un État palestinien est également important pour la paix en Israël. Je ne pense pas qu’il soit en phase avec la majorité de sa propre population.»

Netanyahu a « tort ». Il rend la situation extrêmement difficile pour l’avenir d’Israël, pour les perspectives de paix”, a ajouté le sénateur Brian Schatz, démocrate d’Hawaï. “Il ne fait qu’empirer les choses à chaque occasion.”

Schatz a déclaré qu’il présenterait un amendement au texte supplémentaire soutenant une solution à deux États.

Les dernières remarques de Netanyahu font suite à un reportage de NBC News jeudi selon lequel les législateurs et diplomates américains travaillent à relancer un éventuel traité entre l’Arabie saoudite, Israël et les États-Unis pour mettre fin à la guerre, stabiliser la région et ouvrir la voie à une certaine forme d’autonomie palestinienne. -la gouvernance dans la bande de Gaza.

Netanyahu a rejeté l’idée d’une souveraineté palestinienne, affirmant qu’elle entre en conflit avec le besoin de sécurité israélienne.

« Avec ou sans la colonisation, l’État d’Israël doit exercer un contrôle sécuritaire sur l’ensemble du territoire », a déclaré Netanyahu. « Cela entre en conflit avec l’idée de souveraineté. Je le dis aussi aux États-Unis. Un Premier ministre en Israël devrait être capable de dire « non », même à nos meilleurs amis. C’est comme ça que je conduis.»

Les Républicains ont largement soutenu Netanyahu, arguant qu’une solution à deux États devrait être laissée au gouvernement israélien – et non aux États-Unis – pour décider

« Je dis depuis longtemps, sur la question d’une solution à un ou deux États au Moyen-Orient, que l’Amérique ne devrait pas essayer de dicter cette issue – que personne ne se soucie plus de la sûreté et de la sécurité d’Israël que le peuple d’Israël. », a déclaré le sénateur Ted Cruz, R-Texas, membre de la commission des relations étrangères.

« Si le peuple d’Israël décide de négocier une solution à deux États, cela relève de sa prérogative souveraine de le faire », a-t-il poursuivi. “Mais s’ils décident que la menace des types d’attaques que nous avons vues le 7 octobre est trop grande pour ce type de solution, cela devrait également relever de leur prérogative.”

Le sénateur de Floride Marco Rubio, le plus haut républicain de la commission du renseignement, a également jeté de l’eau froide sur le concept d’État palestinien.

« Je ne pense pas qu’un État palestinien soit possible à l’heure actuelle. J’ai toujours cru cela. Qui le gouvernerait ? » demanda Rubio. « Ce que nous savons, c’est que les deux groupes qui revendiquent le leadership du peuple palestinien croient tous deux à la destruction de l’État juif. Il est donc difficile de négocier et de renverser la gouvernance alors qu’à chaque fois que vous l’avez fait, ils ont transformé ces territoires et ces bases opérationnelles pour attaquer votre pays.»

“J’espère qu’un jour viendra où cela sera possible”, a-t-il ajouté. « Je ne sais pas pour le moment comment c’est possible. C’est juste une évaluation réaliste.

Jeudi après-midi, le secrétaire d’État Antony Blinken est arrivé au Capitole pour informer les membres de la commission sénatoriale des relations étrangères de son voyage de la semaine dernière au Moyen-Orient. Blinken avait exhorté Israël et les dirigeants arabes à s’entendre sur la voie à suivre pour Gaza après la fin de la guerre avec le Hamas, bien que Netanyahu ait rejeté la proposition américaine.