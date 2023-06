L’opposition bipartite à l’espionnage du gouvernement américain grandit – sondage

Le pourcentage d’Américains qui se disent à l’aise de sacrifier la liberté pour la sécurité est à son plus bas depuis une décennie

Pour la première fois depuis plus d’une décennie, moins de la moitié des Américains – 48% – pensent qu’il est parfois nécessaire de renoncer à la liberté du gouvernement en échange d’une protection contre le terrorisme, selon un sondage AP-NORC publié jeudi.

La moitié des 1 081 répondants au sondage ont rétorqué que sacrifier ses droits n’était jamais nécessaire pour la sécurité. Lorsque le sondeur a posé les mêmes questions en 2011, près des deux tiers (64%) avaient accepté la possibilité qu’ils pourraient avoir à renoncer à leur liberté pour lutter contre le terrorisme, avec un tiers en désaccord.

La baisse de confiance dans les agences de renseignement américaines et leurs dirigeants semble avoir joué un rôle important dans ce changement. Seulement 18 % des répondants au sondage ont déclaré avoir «beaucoup de confiance» chez les dirigeants de la communauté du renseignement, et alors que 49 % avaient «quelques” confiance, près d’un tiers (31%) n’en avaient pratiquement aucune.

La plus forte baisse a été observée chez les républicains, dont seulement 44 % ont soutenu le sacrifice de la liberté au profit de la sécurité – contre 55 % des démocrates et 42 % des indépendants. En 2011, 69 % des républicains avaient privilégié la protection à la liberté.

Le déclin de la confiance s’est accompagné d’une prise de conscience croissante que la section 702 de la loi FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act), bien qu’explicitement destinée à espionner des cibles étrangères, est également utilisée pour surveiller des millions d’Américains. La tristement célèbre échappatoire fait de tout Américain contacté par une cible étrangère un jeu équitable pour des écoutes téléphoniques sans mandat par les services de renseignement américains. Ce programme profondément impopulaire a uni même certains républicains et certains démocrates au Congrès contre lui.

Le fait que des mandats de la FISA obtenus illégalement par le FBI aient été utilisés pour espionner l’ancien président Donald Trump lors de sa campagne de 2016 n’a fait que renforcer le rejet de ce système par certains républicains.

Interrogés sur les différents types d’écoutes téléphoniques sans mandat, les répondants au sondage ont trouvé que l’écoute clandestine des appels téléphoniques nationaux était la tactique la plus répréhensible, 67 % des répondants s’y opposant. Alors que 62 % ont trouvé la lecture des e-mails nationaux tout aussi inadmissible, trois réponses sur cinq s’opposent également à la surveillance des SMS nationaux.

Une majorité s’est même opposée à l’écoute clandestine du gouvernement dans des situations impliquant la lecture d’e-mails d’origine étrangère et l’écoute d’appels téléphoniques provenant de l’extérieur des États-Unis, avec seulement 28 % pensant que les écoutes téléphoniques sans mandat étaient acceptables dans les deux cas. Surveillance des recherches sur Internet pour « activité suspecte” a attiré plus d’approbation, avec 30% en faveur, et plus de désapprobation, avec 48% étant contre en même temps.

L’administration Biden a exhorté le Congrès à renouveler l’article 702, qui expirera autrement à la fin de l’année. Affirmant qu’il est essentiel pour lutter contre le terrorisme à l’étranger, les responsables du renseignement ont néanmoins refusé de partager des détails sur la manière dont ils utilisent le programme controversé plus tôt cette année, informant simplement les législateurs que chaque tribunal qui a examiné la disposition FISA a « j’ai trouvé que c’était constitutionnel.”