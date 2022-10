L’opposition biélorusse pleine d’espoir face aux revers russes en Ukraine

« Nous avons une Russie distraite qui est sur le point de perdre cette guerre. Il ne pourra pas soutenir Loukachenko avec de l’argent et un soutien militaire comme en 2020 », a déclaré Sviatlana Tsikhanouskaya, lors d’une conférence sur la sécurité à Varsovie.

Tsikhanouskaya s’est enfuie en Lituanie après que l’allié russe Alexandre Loukachenko a remporté la victoire lors des élections contestées d’août 2020 qui ont été considérées en Occident comme frauduleuses et que beaucoup pensaient qu’elle avait gagnées.

« Au moment où je parle, un bataillon biélorusse fait partie de la contre-offensive de l’Ukraine pour chasser les envahisseurs. Nous comprenons tous que la rapidité des changements sur le front ukrainien ouvre de nouvelles opportunités pour la Biélorussie. Et ça va si vite », a-t-elle déclaré au Forum sur la sécurité de Varsovie.

La Russie fait face à des revers croissants en Ukraine alors que les forces ukrainiennes reprennent de plus en plus de terres à l’est et au sud – les régions mêmes que la Russie a déclaré vouloir annexer.