L’opposition biélorusse pleine d’espoir face aux revers russes en Ukraine

VARSOVIE, Pologne (AP) – La chef de l’opposition biélorusse a déclaré mercredi qu’elle pensait que les revers militaires russes en Ukraine pourraient ébranler l’emprise sur le pouvoir du président biélorusse Alexandre Loukachenko.

« Nous avons une Russie distraite qui est sur le point de perdre cette guerre. Il ne pourra pas soutenir Loukachenko avec de l’argent et un soutien militaire comme en 2020 », a déclaré Sviatlana Tsikhanouskaya, lors d’une conférence sur la sécurité à Varsovie.

Tsikhanouskaya s’est enfuie en Lituanie après que l’allié russe Alexandre Loukachenko a remporté la victoire lors des élections contestées d’août 2020 qui ont été considérées en Occident comme frauduleuses et que beaucoup pensaient qu’elle avait gagnées.

Elle a déclaré que des centaines de volontaires biélorusses ont soutenu les Ukrainiens dans leur récente libération du territoire ukrainien.

« Au moment où je parle, un bataillon biélorusse fait partie de la contre-offensive de l’Ukraine pour chasser les envahisseurs. Nous comprenons tous que la rapidité des changements sur le front ukrainien ouvre de nouvelles opportunités pour la Biélorussie. Et ça va si vite », a-t-elle déclaré au Forum sur la sécurité de Varsovie.

« Nous croisons les doigts pour nos volontaires militaires en Ukraine. Quinze ont déjà perdu la vie. dit-elle.

La Russie fait face à des revers croissants en Ukraine alors que les forces ukrainiennes reprennent de plus en plus de terres à l’est et au sud – les régions mêmes que la Russie a déclaré vouloir annexer.

Tsikhanouskaya a salué les partisans biélorusses qui ont commis des actes de sabotage au début de la guerre sur le système ferroviaire en Biélorussie pour entraver les Russes dans leur assaut contre l’Ukraine, et a déclaré que les Biélorusses continueraient à s’opposer à la guerre comme ils le peuvent.

« Nous préparons nos partisans, vous savez, à agir de manière décisive en ce moment même. Les actes de sabotage qui ont eu lieu en février et en mars peuvent se répéter, bien que les personnes qui commettent ces actes de sabotage puissent encourir la peine de mort », a-t-elle déclaré.

