L’opposition aux mandats de vaccination dans les écoles a considérablement augmenté, selon une étude

“Nous savons que beaucoup d’enfants ont manqué leurs vaccins pendant la pandémie, non pas parce qu’ils refusaient, mais parce que, pour de nombreuses raisons, les gens n’allaient pas chez le médecin”, a-t-il déclaré. « Et nous avons une baisse mondiale de la couverture vaccinale. Ce n’est donc pas le moment d’envisager un retour en arrière de ces lois.

La dernière enquête était basée sur des entretiens avec un échantillon national représentatif de 1 259 adultes et a été menée du 29 novembre au 8 décembre.

Il a montré des taux d’absorption décevants du dernier rappel Covid, un vaccin “bivalent” qui cible à la fois le coronavirus d’origine et la variante Omicron et est disponible depuis septembre. Seuls quatre adultes sur 10 ont déclaré avoir reçu le rappel ou avoir l’intention de le faire. Parmi les personnes de 65 ans et plus – le groupe d’âge le plus à risque – environ un sur quatre a déclaré avoir été trop occupé pour l’obtenir ou n’avoir pas trouvé le temps de le faire.

Même parmi les adultes qui avaient reçu des vaccins Covid précédents, l’enquête a révélé que plus de quatre sur 10 ont déclaré qu’ils estimaient ne pas avoir besoin de ce dernier vaccin.

Environ un tiers seulement des répondants ont déclaré qu’ils craignaient personnellement de tomber très malades à cause de Covid, bien que la moitié aient exprimé des inquiétudes en général concernant la hausse des taux de Covid cet hiver. Environ les deux tiers des adultes noirs et latinos craignaient les taux de Covid, contre environ quatre adultes blancs sur 10.

L’enquête a également révélé qu’environ la moitié des parents craignaient que leurs enfants ne tombent malades cet hiver à cause du Covid-19, de la grippe ou du VRS (virus respiratoire syncytial), signe que le Covid-19 se normalisait de plus en plus dans la perception du public et rejoignait le paysage de maladies saisonnières.