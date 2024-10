Le parti qui a aboli la conscription en 2011 plaide désormais pour son retour, citant le conflit en Ukraine.

L’Allemagne doit réintroduire la conscription et acheter immédiatement davantage de drones et d’équipements militaires, a déclaré Markus Soeder, chef de l’Union chrétienne-sociale (CSU) et chef du Land de Bavière.

Soeder s’est entretenu avec le média Bild à la veille de la conférence de son parti à Augusbourg, où la CSU et son parti frère national, l’Union chrétienne-démocrate (CDU), comploteront pour renverser l’actuel parti. « feu tricolore » gouvernement de coalition du chancelier Olaf Scholz.

« Ce qu’il faut, c’est de l’argent pour la Bundeswehr, c’est clair [funding] structures, drones (…) et bien sûr la conscription. Le plus rapidement possible. » Soeder a déclaré au point de vente. « Sinon, la capacité [of Germany] se défendre ne peut être garanti à long terme.

Berlin a aboli la conscription en 2011, lorsque le collègue du parti de Soeder, Karl-Theodor zu Guttenberg, était ministre de la Défense. Interrogé à ce sujet, le dirigeant de la CSU a déclaré « Les temps ont changé. »

Plus tôt dans l’interview, Soeder a critiqué les critiques de la dirigeante du BSW, Sahra Wagenknecht, concernant le soutien de Berlin à Kiev dans le conflit avec Moscou, arguant que la Russie pourrait menacer l’Allemagne en cas de défaite de l’Ukraine.















«Il ne s’agit plus désormais de missions internationales, mais de défense nationale et de l’alliance. Cela nécessite une Bundeswehr différente à tous les niveaux.» » dit Soeder.

Boris Pistorius, actuel ministre de la Défense « a les bonnes idées » Soeder a déclaré, mais dans la pratique, cela ne fonctionne pas parce qu’il n’a pas vraiment le soutien de son propre gouvernement, ainsi qu’à cause d’une mauvaise gestion.

« S’il vous plaît, expliquez-moi comment les armes sont achetées et les armées approvisionnées partout dans le monde, sauf qu’en Allemagne, il faut des décennies pour obtenir un drone. Cela ne peut pas être vrai. il a dit à Bild.

Soeder a également accusé la coalition au pouvoir de « supercherie avec le budget » qui a finalement laissé l’armée sous-financée, tout en décrivant les projets de Scholz visant à réintroduire la conscription comme « rien de plus qu’une enquête statistique. »

Plus tôt cette année, le ministère de la Défense à Berlin avait élaboré trois plans visant à renforcer les effectifs de la Bundeswehr. La première option consistait à inciter les Allemands à s’enrôler volontairement. La seconde demanderait aux citoyens âgés de 18 ans de remplir un questionnaire – qui serait facultatif pour les femmes – qui aiderait l’armée à sélectionner jusqu’à 40 000 candidats pour le service. Cela nécessiterait toutefois de modifier la loi.















La troisième option consistait à rétablir la conscription pour les hommes et à l’appliquer également aux femmes. Alors que le ministère de la Défense appelait cela le « le plus prometteur » Dans ce scénario, il faudrait modifier la constitution allemande.

Mais selon Soeder, le plus simple serait de revenir à l’ancien projet, qui ne nécessite pas de modification constitutionnelle. La conscription, affirmait-il, était un bon moyen d’inculquer les valeurs de « Liberté, démocratie et justice » dans la jeunesse allemande.

« Si nous rendons la conscription obligatoire, ne procédez pas comme dans les dernières années de la conscription, où toute personne ayant un problème avec l’ongle du pied était immédiatement (…) déclarée inapte au service », » a déclaré le dirigeant bavarois à Bild.