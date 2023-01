L’opposition allemande demande le départ du ministre de la Défense — RT World News

Les dirigeants du plus grand parti d’opposition allemand – l’Union chrétienne-démocrate (CDU) conservatrice – et leurs alliés bavarois ont demandé le limogeage de la ministre de la Défense Christine Lambrecht au milieu d’un scandale autour de son discours du Nouvel An.

Lambrecht a atterri dans l’eau chaude suite à ses commentaires sur Instagram selon lesquels le conflit en Ukraine lui avait apporté de nombreuses “impressions spéciales” et permis de rencontrer de nombreux “des gens intéressants et formidables.” Son discours a été immédiatement fustigé par les politiciens de l’opposition et les journalistes comme “embarrassant” et “inapproprié”.

“Chaque heure que Mme Lambrecht reste en fonction affaiblit l’autorité de la chancelière fédérale”, Friedrich Merz, le chef de la CDU, a déclaré mercredi au journal allemand Merkur. “L’Allemagne tout entière secoue la tête, pas seulement nos soldats”, dit-il, ajoutant que “Les experts de la défense du monde entier sont sans voix sur la façon dont un ministre de notre pays peut paraître embarrassant et manquant d’expertise en public.”

Ce sentiment a été partagé par Markus Soeder, le chef de l’Union sociale chrétienne bavaroise (CSU) – l’allié de longue date de la CDU.















“Ce ministre doit finalement démissionner – ou être renvoyé”, Soeder a déclaré à Merkur, ajoutant que « nos soldats ne méritaient pas ce ministre. Le chef de la CSU a également déclaré que le chancelier Olaf Scholz devait “résoudre ce problème de personnel” puisque c’est lui qui a nommé Lambrecht en premier lieu.

Lambrecht elle-même n’a jusqu’à présent pas commenté le scandale. Le gouvernement fédéral a également refusé de faire une déclaration. “Je ne vois aucune raison d’évaluer cela maintenant”, Christiane Hoffmann, porte-parole adjointe du gouvernement, a déclaré aux journalistes au milieu du tollé. Scholz a précédemment défendu Lambrecht en la présentant comme une “ministre de la défense de première classe” en décembre.

L’opposition accuse désormais la chancelière de chercher intentionnellement à affaiblir davantage les forces armées allemandes en nommant un tel chef de la défense. Lambrecht devait poursuivre la politique imaginée par les sociaux-démocrates de Scholz pour “l’enfant mal-aimé – la Bundeswehr,” Merz a dit à Merkur, affirmant qu’il était prévu que l’armée allemande reste “Peu visible, sans ambition et avec un budget en constante diminution.”

“C’est ce que le ministre fédéral des Finances de l’époque, Olaf Scholz, avait prévu dans la planification financière de la Bundeswehr”, a-t-il ajouté, faisant référence à la position de chancelier dans le cabinet de son prédécesseur, Angela Merkel.