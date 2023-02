L’opposition albanaise mène une manifestation anti-gouvernementale

TIRANA, Albanie (AP) – Des milliers de partisans de l’opposition politique albanaise ont participé à une manifestation anti-gouvernementale samedi, appelant à la démission du Premier ministre pour corruption présumée et mauvaise gestion de l’économie de la petite nation des Balkans.

Sali Berisha, ancien président et Premier ministre albanais qui dirige le Parti démocrate de centre-droit, et l’ancien président Ilir Meta, qui dirige le Parti de la liberté de gauche, figuraient parmi les manifestants qui se sont rassemblés devant le bâtiment principal du gouvernement avec des banderoles. et a crié au Premier ministre Edi Rama du Parti socialiste de centre-gauche au pouvoir de démissionner.

“Le temps est venu pour cette révolution de faire sortir l’argent corrompu et de le transformer en salaires et pensions plus élevés”, a déclaré Berisha.

Les manifestants ont lancé des bombes fumigènes à l’entrée principale du bâtiment du gouvernement, où des centaines de policiers ont formé une ligne pour protéger le bâtiment.

Les détracteurs de Rama l’ont accusé de corruption et le tiennent pour responsable de l’exode de jeunes Albanais partis chercher des emplois dans les pays d’Europe occidentale. Rama dit que son cabinet a maintenu l’inflation à un niveau bas par rapport à ailleurs en Europe et a subventionné l’électricité pour les familles et les petites entreprises.

L’opposition accuse également Rama d’avoir corrompu Charles McGonigal, un ancien haut responsable du contre-espionnage du FBI, qui est accusé aux États-Unis d’avoir caché au FBI les détails clés d’un voyage en 2017 qu’il a effectué en Albanie avec un ancien responsable du renseignement albanais qui est présumé lui avoir donné au moins 225 000 $.

McGonigal a rencontré le Premier ministre albanais et a appelé à la prudence dans l’attribution de licences de forage de champs pétroliers dans le pays à des sociétés écrans russes.

Rama a reconnu avoir rencontré McGonigal mais a nié les allégations selon lesquelles il lui aurait donné de l’argent ou un traitement préférentiel.

Tous les démocrates de l’opposition n’étaient pas présents à la manifestation car le parti de Berisha a été en proie à des luttes intestines après que le secrétaire d’État américain Antony Blinken en 2021 a interdit à Berisha et à ses proches parents d’entrer aux États-Unis pour “actes de corruption qui ont sapé la démocratie” pendant son mandat 2005-2013 comme premier ministre.

La Grande-Bretagne a fait de même l’année dernière.

Berisha a appelé à une autre manifestation au parlement lundi.

Llazar Semini, Associated Press