L’opposition à l’oléoduc du nord de la Colombie-Britannique appelle à une « action » pancanadienne ce week-end – Kelowna Capital News

Un appel à l’action lancé par le groupe d’opposition au pipeline CGL Gidimt’en Checkpoint verra des manifestations se dérouler au cours du week-end dans toute la Colombie-Britannique et au Canada

Dans un mouvement appelé “Kill the Drill allied mobilisation”, Gidimt’en Checkpoint a demandé à ses partisans de “passer à l’action” dans des endroits tels que Terrace, Smithers, Daajing Giids, Vancouver, Victoria et Kelowna en Colombie-Britannique le 5 novembre.

Des sources ont également informé Black Press Media de fermetures d’autoroutes et de blocages potentiels dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, qui est un point chaud pour l’opposition au pipeline CGL depuis plusieurs années. On peut s’attendre à des fermetures le long de la route 16 (intersection de la route 16/62, en plein New Hazelton) et de la route 37 (près de Gitwangak) qui ont déjà vu des actions le long de ces endroits.

Dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, des organisateurs indépendants prévoient également d’organiser des manifestations devant les bureaux de la Banque Royale du Canada (RBC) à Terrace et Smithers.

“Le point de contrôle de Gidimt’en dans le territoire Wet’suwet’en a envoyé une alerte indiquant que le gazoduc fracturé Coastal GasLink est prêt à commencer le forage sous Wedzin Kwa, la rivière sacrée pour les Wet’suwet’en depuis des temps immémoriaux”, a lu un déclaration sur un site web propulsé par le groupe Decolonial Solidarity.

L’appel à cette action pancanadienne a été lancé par les principaux dirigeants de Gidimt’en Checkpoint, Sleydo’ (Molly Wickham) et les chefs héréditaires Wet’suweten Na’Moks et Woos le 19 octobre. vidéo.

“Nous avons épuisé tous les moyens possibles pour faire valoir notre décision”, a déclaré Sleydo à propos de l’expulsion de CGL et de la GRC de leurs territoires traditionnels.

« La seule chose qui a réussi à attirer l’attention du gouvernement et des industries, c’est l’argent. Lorsque les gens du pays ont un impact sur leur portefeuille, c’est le seul moment où nous voyons de vraies actions et de vrais résultats », a-t-elle déclaré en faisant référence aux blocages ferroviaires, aux manifestations et à la fermeture à l’échelle du Canada en 2020 qui ont conduit le gouvernement à signer un protocole d’entente avec le Chefs héréditaires wet’suwet’en.

Affirmant en outre que le gouvernement n’a pris aucune mesure concrète pour soutenir leur souveraineté, Sleydo’ a appelé les alliés, les autres nations autochtones, les syndicats, les groupes anarchistes, les écologistes, les étudiants et les militants pour le climat à “s’organiser et à agir pour protéger Wedzin Kwa.

Dans la vidéo, Sleydo’ appelle en outre ses partisans à « s’en prendre » à l’économie du Canada, à RBC, aux gouvernements, aux principaux entrepreneurs de CGL et aux infrastructures.

Sleydo ‘fait partie des 19 autres personnes faisant l’objet d’un outrage criminel au tribunal et attendant une piste après l’arrestation de manifestants en novembre 2021 pour avoir enfreint une injonction ordonnée par le tribunal de rester à l’écart du chantier de construction du pipeline près de Houston.

Le mois dernier, cinq de ces personnes accusées d’outrage criminel ont exprimé par l’intermédiaire d’un avocat de la défense leur intention de plaider coupable. Les autres, y compris Sleydo, ont choisi d’être jugés.

Le site Web qui a été créé pour compléter l’appel à l’action offre aux supporters une plate-forme pour s’inscrire, se former et organiser des événements dans leurs communautés.

Dans la plupart des endroits au Canada, ces manifestations ont lieu devant les bureaux de RBC à Ottawa, Toronto, Halifax, Winnipeg et Montréal, entre autres. L’appel a également été étendu à des villes des États-Unis et d’Allemagne.

La banque est devenue une cible dans les protestations contre les pipelines après que les principaux dirigeants de Gidimt’en Checkpoint ainsi que plusieurs vedettes d’Hollywood ont demandé à RBC de financer des projets de combustibles fossiles en Colombie-Britannique.

Le pipeline CGL de 670 kilomètres de long dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique par TC Energy est en cours de construction pour livrer du gaz naturel de la région de Dawson Creek à une installation de LNG Canada en construction à Kitimat.

Les opposants au pipeline ont souligné à plusieurs reprises les préoccupations environnementales du pipeline en cours de construction sous le Wedzin Kwa (rivière Morice), sans le consentement des chefs héréditaires.

Cependant, 20 conseils élus des Premières nations le long du corridor du pipeline avaient approuvé le projet depuis sa création.

Black Press Media a contacté le bureau du ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique et la GRC pour obtenir des commentaires sur les dispositions relatives à la loi et à l’ordre pour le 5 novembre.

