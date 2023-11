L’opposition à la marche de l’Armistice à Gaza est un signe de la crise morale du Royaume-Uni | Conflit israélo-palestinien

En à peine plus de quatre semaines, le siège total et le bombardement aveugle de la bande de Gaza par Israël ont tué plus de 10 000 civils, dont quelque 4 000 enfants, et provoqué l’indignation mondiale.

Partout dans le monde, du Royaume-Uni à la France en passant par la Turquie et l’Indonésie, des gens descendent régulièrement dans la rue en grand nombre pour condamner les crimes de guerre apparents d’Israël et exiger un cessez-le-feu immédiat pour sauver des vies.

Malheureusement, ces appels – dont celui du secrétaire général de l’ONU lui-même – semblent tomber dans l’oreille d’un sourd. Israël refuse non seulement d’envisager la possibilité d’un cessez-le-feu, mais continue également de cibler les hôpitaux, les mosquées, les églises, les écoles, les installations gérées par l’ONU et d’autres infrastructures civiles dans la bande de Gaza assiégée, en violation directe du droit international humanitaire.

Pendant ce temps, les États-Unis soutiennent sans équivoque cette campagne agressive de massacres et fournissent à Israël les fonds, les armes et le soutien politique dont il a besoin pour poursuivre son assaut sur Gaza. Tout cela en sachant pertinemment que les pertes civiles s’accumulent à un rythme incroyable.

Les États-Unis ne sont pas les seuls à créer les conditions permettant à Israël de violer le droit international et de commettre des crimes de guerre en toute impunité. Le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et de nombreux autres États occidentaux rejettent fermement les appels croissants à un cessez-le-feu, affirmant qu’Israël « se défend » et qu’un cessez-le-feu ne ferait qu’« aider le Hamas ». Ces gouvernements tentent également de faire taire les voix appelant à un cessez-le-feu au sein de leur pays, allant parfois jusqu’à criminaliser les expressions pacifiques de solidarité avec les Palestiniens.

L’indifférence des principaux gouvernements occidentaux à l’égard des immenses souffrances des civils palestiniens à Gaza et leur soutien virulent aux violations flagrantes du droit international par Israël ont révélé une profonde crise morale dont ils souffrent tous – une crise qui soulève d’importantes questions sur la viabilité du système dirigé par l’Occident. , un ordre mondial fondé sur des règles.

En effet, il devient impossible pour les puissances occidentales de prétendre défendre les droits de l’homme et le droit international sans exiger un cessez-le-feu dans un conflit qui, selon les termes de l’ONU, a transformé Gaza en un « cimetière pour enfants ». Leur silence face à une catastrophe humanitaire et à leur indéniable complicité dans les crimes de guerre commis par Israël à Gaza sert à encourager d’autres acteurs à commettre des atrocités similaires et à s’attendre à l’impunité. Leur soutien à Israël et leur refus d’exiger un cessez-le-feu pour sauver des vies innocentes constituent un échec moral qui aura de graves conséquences pour l’ensemble de la communauté internationale.

Aujourd’hui, cet échec moral qui en résulte est peut-être plus visible au Royaume-Uni que partout ailleurs.

Le samedi 11 novembre, le pays commémorera le jour de l’armistice, marquant le 105e anniversaire de l’armistice signé entre les alliés de la Première Guerre mondiale et l’Allemagne. Cette journée est censée être l’occasion pour les Britanniques de rendre hommage aux soldats tombés au combat, de réfléchir à la cruauté de la guerre et de se rappeler l’importance de mettre fin aux hostilités et de sauver des vies.

Des milliers de personnes défileront à Londres le jour de l’armistice, comme elles le font tous les samedis depuis le début de cette guerre, pour exiger un cessez-le-feu à Gaza. Le jour de l’armistice est peut-être le jour le plus approprié pour une telle manifestation, car un appel au cessez-le-feu correspond parfaitement à son esprit et à son objectif.

Les dirigeants britanniques n’ont cependant pas vu la coïncidence du jour de l’armistice avec une marche exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza comme une opportunité de réfléchir aux leçons tirées des guerres passées et de reconsidérer leur soutien à l’assaut israélien sur l’enclave assiégée. Au contraire, ils ont redoublé leur position moralement indéfendable et ont même tenté d’accuser les manifestants réclamant un cessez-le-feu à Gaza de ne pas respecter les morts de guerre du Royaume-Uni et les valeurs pour lesquelles ils se sont battus.

Le Premier ministre Rishi Sunak, par exemple, est allé jusqu’à affirmer que « la manifestation prévue pour samedi n’est pas seulement irrespectueuse mais offense notre profonde gratitude envers la mémoire de ceux qui ont tant donné pour que nous puissions vivre aujourd’hui libres et en paix ».

Mais comment une manifestation appelant au « cessez-le-feu », appelant à la fin du massacre d’enfants, peut-elle être offensante pour la mémoire de ceux qui sont morts dans les guerres passées ? Ou comment un tel effort, le jour de l’Armistice en particulier, pourrait-il être qualifié de « marche de la haine », comme la ministre de l’Intérieur Suella Braverman a tenté de le faire de manière choquante ?

L’opposition passionnée du gouvernement britannique à une marche du jour de l’armistice exigeant un cessez-le-feu à Gaza révèle non seulement son abandon de certaines valeurs britanniques fondamentales, notamment la liberté d’expression, mais souligne également le fossé entre les dirigeants du pays et le peuple. En effet, selon un récent sondage réalisé par YouGov, environ 76 pour cent des adultes britanniques soutiennent un cessez-le-feu dans la guerre à Gaza.

Les dirigeants du Royaume-Uni, comme nombre de leurs alliés occidentaux, semblent avoir perdu leur sens moral et oublié toutes les leçons tirées des guerres mondiales dévastatrices du siècle dernier. Leur incapacité à dénoncer les crimes de guerre commis par Israël et à soutenir un cessez-le-feu immédiat conformément aux souhaits du public britannique est un échec moral qui aura des conséquences catastrophiques pour nous tous.

C’est pourquoi, en ce jour d’armistice, nous devrions tous nous réunir non seulement pour nous souvenir de la douleur et des sacrifices des guerres passées, mais aussi pour communiquer une fois de plus à nos dirigeants l’importance et l’urgence de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre un terme à la guerre. effusion de sang en Palestine – pour le bien des millions d’innocents qui souffrent à Gaza, et pour nous tous.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.