L’opposant ougandais Bobi Wine s’oppose à l’oléoduc

KAMPALA, Ouganda – Un oléoduc prévu pour exporter du pétrole depuis l’Ouganda est susceptible d’enraciner le long règne du président Yoweri Museveni, a déclaré mardi la figure de l’opposition Bobi Wine, exprimant son opposition à un projet de plus en plus controversé pour des raisons environnementales.

Wine, un chanteur et ancien législateur qui s’est présenté à la présidence en 2021, est l’Ougandais le plus en vue à s’opposer à l’oléoduc de pétrole brut d’Afrique de l’Est qui s’est heurté à des vents contraires alors que les militants font pression sur le français TotalEnergies et son partenaire chinois pour qu’ils se retirent.