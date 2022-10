L’opposant ougandais Bobi Wine s’oppose à l’oléoduc

KAMPALA, Ouganda (AP) – Un oléoduc prévu pour exporter du pétrole depuis l’Ouganda est susceptible d’enraciner le long règne du président Yoweri Museveni, a déclaré mardi la figure de l’opposition Bobi Wine, exprimant son opposition à un projet de plus en plus controversé pour des raisons environnementales.

Wine, un chanteur et ancien législateur qui s’est présenté à la présidence en 2021, est l’Ougandais le plus en vue à s’opposer à l’oléoduc de pétrole brut d’Afrique de l’Est qui s’est heurté à des vents contraires alors que les militants font pression sur le français TotalEnergies et son partenaire chinois pour qu’ils se retirent.

La législature de l’Union européenne a adopté le mois dernier une résolution exhortant TotalEnergies à retarder les travaux sur le pipeline d’au moins un an, invoquant des violations des droits et des craintes environnementales. Les militants disent que le pipeline chauffé de 897 milles (1 443 kilomètres) – pour relier les champs pétrolifères de l’ouest de l’Ouganda au port voisin de Tanga dans l’océan Indien en Tanzanie – viole l’esprit de l’accord de Paris sur le climat. Ils essaient d’empêcher l’UE de fournir des fonds au projet.

Wine, dont le vrai nom est Kyagulanyi Ssentamu, a déclaré le mois dernier qu’il soutenait la position du Parlement européen, suscitant la colère de certains ici qui l’accusaient de ne pas être suffisamment patriotique.

Dans une interview accordée à l’AP mardi, Wine a nié les accusations et affirmé que Museveni serait “dangereux” avec la richesse pétrolière à sa disposition, notant que le déplacement forcé de villageois pour faire place à l’oléoduc refléterait ses propres mauvais traitements en tant qu’activiste politique. .

“Au moment où nous parlons, il y a des violations flagrantes des droits de l’homme”, a-t-il déclaré. « Il est important que nous examinions cela. Si le général Museveni (obtenait) un signe de tête (pour le pipeline) sans remettre en question les violations des droits de l’homme, alors ce serait une approbation que les violations des droits de l’homme sont en fait une politique ici en Ouganda.

L’Ouganda n’est pas prêt à être un exportateur de pétrole avec Museveni toujours aux commandes, a-t-il déclaré.

“Jusqu’à ce que nous ayons un leader responsable devant le peuple, jusqu’à ce que le leadership soit transparent et responsable devant le peuple, jusqu’à ce que le leadership que nous avons soit effectivement un leadership serviteur, notre pétrole peut attendre”, a-t-il déclaré.

L’oléoduc est une question sensible pour Museveni, qui parlait autrefois de « mon pétrole » et dont le gouvernement pense que les pétrodollars sortiront de la pauvreté bon nombre des 45 millions d’habitants du pays. Réagissant à la résolution des législateurs européens, Museveni a averti le mois dernier que si TotalEnergies “choisissait d’écouter le Parlement européen, nous trouverions quelqu’un d’autre avec qui travailler”.

L’opposition à l’oléoduc a suscité l’indignation d’autres responsables ougandais qui affirment que son arrêt nuirait aux intérêts économiques du pays.

On estime que l’Ouganda a des réserves de pétrole récupérables d’au moins 1,4 milliard de barils. TotalEnergies et la China National Offshore Oil Corporation ont déclaré en février que l’investissement total serait supérieur à 10 milliards de dollars.

Certains puits de pétrole seront forés dans le parc national de Murchison Falls, dans l’ouest de l’Ouganda. Là, le Nil plonge de 130 pieds (40 mètres) à travers un espace de seulement 20 pieds (6 mètres) de large et la nature sauvage environnante abrite des hippopotames, des aigrettes, des girafes et des antilopes. Le pipeline traverserait alors sept réserves forestières et deux parcs à gibier, longeant le lac Victoria, une source d’eau douce pour 40 millions de personnes.

La fragilité écologique de la zone que traversera le gazoduc est l’une des raisons pour lesquelles certains militants s’opposent au projet malgré les assurances de TotalEnergies que la conception de pointe du gazoduc assurera la sécurité pendant des décennies.

D’autres, comme Wine, 40 ans, affirment que leurs préoccupations politiques sont également sérieuses.

« Nous devrions lutter tellement pour voir que ce Museveni n’est pas autorisé, » il a dit, parlant de la richesse pétrolière potentielle de l’Ouganda. « Nous devons donc nous battre si fort pour que Museveni ne mette pas la main violente sur notre pétrole. Une fois qu’il a mis la main sur notre pétrole, nous sommes foutus.

Museveni, 78 ans, arrivé au pouvoir en 1986, est populaire parmi certains Ougandais qui affirment que son règne a apporté une paix relative et une stabilité économique à l’Ouganda. Mais d’autres le voient comme un dictateur semblable à ceux qui dirigeaient auparavant l’Ouganda. Museveni a fait amender la constitution pour supprimer la limite d’âge pour les présidents, et il a résisté aux appels pour qu’il dise quand il prendrait sa retraite.

L’Ouganda n’a pas connu de transfert de pouvoir pacifique depuis son indépendance des Britanniques en 1962.

Rodney Muhumuza, Associated Press