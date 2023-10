L’opposant démocrate probable de Lauren Boebert engrange de l’argent

Un candidat démocrate au Congrès défiant la représentante républicaine Lauren Boebert du Colorado aux élections générales de 2024 a reçu plus de 3 millions de dollars de dons au cours du troisième trimestre 2023, selon Colorado Politics.

Adam Frisch, un ancien conseiller municipal d’Aspen qui a annoncé sa campagne au Congrès en février, a signalé des dons d’environ 3,4 millions de dollars au cours du troisième trimestre 2023, CP signalé. Le montant est plus du double de ce que Boebert a collecté au cours du premier semestre, soit environ 1,5 million de dollars selon les données de la Commission électorale fédérale. (EN RELATION : Lauren Boebert propose de réduire le salaire de la personne nommée par Biden ICE à 1 $)

« L’ouest et le sud du Colorado méritent un représentant qui travaillera dur pour obtenir des résultats et donnera la priorité aux besoins du district, et non à un programme politique extrême », a déclaré Frisch dans un communiqué rapporté par le CP. « Grâce à nos généreux supporters, nous vaincrons Boebert en 2024. »

Les dons de Frisch proviennent de plus de 100 000 contributions faites entre le 1er juillet et le 30 septembre, le don moyen étant de 32 $, a rapporté le CP. Au total, la campagne de Frisch a permis de récolter un peu moins de 7,75 millions de dollars.

Frisch s’était déjà présenté contre Boebert lors des élections de mi-mandat de 2022 et avait perdu par une faible marge de 546 voix. Le district – qui couvre tout le quart ouest et la majeure partie du quart sud du Colorado, et comprend les villes de Glenwood Springs, Montrose et Pueblo – a un indice de vote partisan Cook de R+7.

Alors que Boebert était occupée à attiser la division, à semer le chaos et à voter la fermeture du gouvernement la semaine dernière, elle aurait dû se concentrer sur la réautorisation du Farm Bill, qui a désormais expiré. Nos agriculteurs méritent un représentant qui se concentre sur leurs moyens de subsistance et non sur les gros titres des médias. – Adam Frisch pour le CD-3 (@AdamForColorado) 2 octobre 2023

Boebert, qui représente le district depuis 2020, a acquis une notoriété nationale d’abord grâce à son plaidoyer en faveur des droits des armes à feu, notamment en exigeant qu’elle soit autorisée à porter une arme personnelle sur le parquet de la Chambre. Elle a depuis rejoint le House Freedom Caucus.

La vie personnelle de Boebert a fait l’objet d’une couverture médiatique et a suscité des critiques. Elle est actuellement en train de se séparer de son mari et a été capturé filmé en train d’être expulsé d’un théâtre lors d’une représentation de « Beetlejuice » le 10 septembre aux côtés d’un homme, ainsi que de se disputer avec le personnel du théâtre.

Frisch a vivement critiqué Boebert pour sa conduite en tant que membre du Congrès, qui est devenue l’un des principaux arguments de sa campagne.

« [W]Nous soulignerons son choix de concentrer ses ressources sur sa propre promotion, la chasse aux théories du complot et la promotion de fausses rumeurs sur les dernières élections au lieu de servir la population du Colorado rural », a déclaré Frisch sur le site Web de la campagne. lit.

Les campagnes de Frisch et Boebert n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Tout le contenu créé par la Daily Caller News Foundation, un service de presse indépendant et non partisan, est disponible gratuitement pour tout éditeur de presse légitime capable de fournir une large audience. Tous les articles republiés doivent inclure notre logo, la signature de notre journaliste et son affiliation au DCNF. Pour toute question concernant nos directives ou notre partenariat, veuillez contacter [email protected].