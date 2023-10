L’opposant de Rick Scott abandonne la course au Sénat pour défier un membre du Congrès vulnérable du GOP

Un adversaire démocrate du sénateur républicain Rick Scott de Floride lors des élections de 2024 dans l’État s’est retiré de la course pour défier un membre républicain de la Chambre des représentants.

Phil Ehr, vétéran de la marine américaine et ancien démocrate candidat contre le représentant républicain Matt Gaetz de Floride en 2020, annoncé Mercredi, il se présenterait pour défier le républicain Carlos Giménez de Floride. Le retrait d’Ehr fait de l’ancienne représentante démocrate Debbie Mucarsel-Powell de Floride la préféré dans un terrain bondé pour remporter la primaire, selon les sondages. (EN RELATION : La police arrête le fils du représentant Carlos Gimenez pour avoir prétendument giflé un responsable de Miami au Steakhouse)

«Je me présente pour représenter les habitants du sud de Miami-Dade et des Florida Keys avec intégrité. Le président sortant s’est joint aux extrémistes du MAGA pour créer des dysfonctionnements et le chaos au Congrès », a écrit Ehr dans un communiqué. déclaration publié sur X, anciennement Twitter.

🚨 Je suis ravi de vous annoncer que je change de cap pour reprendre la Chambre des Représentants. Carlos Gimenez a laissé tomber les Floridiens. C’est pourquoi j’annonce ma campagne pour vaincre Gimenez et rendre bleu le 28e district du Congrès de Floride. Rejoins moi: https://t.co/8vnWSh4Cux pic.twitter.com/LKAnwOyIPZ – Phil Ehr (@PhilEhr) 18 octobre 2023

« Carlos Gimenez a laissé tomber les Floridiens. C’est pourquoi j’annonce ma campagne pour vaincre Gimenez et rendre bleu le 28e district du Congrès de Floride », a noté Ehr dans sa déclaration. Il avait à l’origine annoncé sa campagne pour vaincre Scott le 17 juillet.

« Nous vivons à la Chambre des représentants un chaos qui nuit à l’Amérique, un chaos qui nous empêche de pouvoir réagir à l’étranger », déclare Ehr. ajoutée dans un commentaire au Playbook de Politico.

Giménez a résisté aux efforts du président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, pour devenir président de la Chambre des représentants. Il a voté pour Kevin McCarthy lors de l’élection de mardi, malgré le soutien de McCarthy à Jordan, refusant aux républicains de la Chambre les 217 voix dont ils ont besoin pour élire un président.

«Nous devons responsabiliser notre président intérimaire, le républicain Patrick McHenry, et nous occuper des affaires du peuple américain pendant que le @MaisonGOP décide qui devrait être le prochain président », Giménez a écrit sur Twitter, adoptant une position que certains républicains de la Chambre des représentants ont jusqu’à présent refusé de suivre.

Le district de Giménez représente toute la péninsule sud de la Floride en aval de Miami, y compris les Everglades et les Florida Keys. Il a un score Cook Partisan Voting Index de R+2avec des résidents hispaniques et latino-américains comprenant 72,1% de la population.

Ehr, avant ses défis au Congrès, établi une organisation à but non lucratif connue sous le nom de George Washington Initiative, qui cherche à « corriger la désinformation », selon sa page Web sur LinkedIn.

Giménez n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

