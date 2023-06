L’opportunité de l’Asie pour l’IA générative

Mise en œuvre de manière responsable, l’IA générative est susceptible de créer un effet d’entraînement, qui transforme les industries, favorise la productivité et l’innovation et améliore des milliards de vies. Alors, alors que la technologie atteint un point d’inflexion, quelles sont certaines de ses principales utilisations et de ses premières réussites en Asie ? Et comment les organisations de la région doivent-elles se préparer à innover ?

Libérer la créativité et le potentiel humain

La principale promesse de l’IA générative est de rationaliser pratiquement toutes les tâches de routine axées sur le langage ou les processus, en soutenant les capacités des humains tout en libérant des utilisations plus créatives et productives du temps. Les grandes entreprises asiatiques commencent à explorer ces possibilités et à énoncer leurs ambitions. Par exemple, Panasonic Connect a introduit un assistant virtuel IA pour ses 12 500 employés au Japon en février 2023. Pendant ce temps, en Inde, la principale société de voyages en ligne MakeMyTrip (propriétaire des applications de voyage Goibibo et redBus), a introduit la réservation assistée par la voix dans les langues indiennes. , à commencer par l’hindi, pour compléter le travail de ses agents humains.

Dans une enquête IDC, environ 70 % des organisations d’Asie-Pacifique déclarent qu’elles explorent ou se sont engagées à investir dans les technologies d’IA génératives. « Nous sommes convaincus que tous les professionnels utiliseront l’IA au quotidien », déclare Hiroki Mukaino, directeur principal de la stratégie informatique et numérique chez Panasonic Connect. « Notre choix n’était pas d’utiliser l’IA, mais quand commencer à l’utiliser. »

Selon le Work Trend Index 2023 de Microsoft, basé sur une enquête menée auprès de 31 000 personnes dans 31 pays, 78 % des répondants de la région Asie-Pacifique délégueraient à l’IA, dans la mesure du possible, pour réduire les charges de travail. Trois sur quatre ont admis qu’ils seraient à l’aise de le faire, non seulement pour les tâches administratives, mais aussi pour certains aspects analytiques ou créatifs de leur rôle.

L’opportunité pour les développeurs en Asie est d’exploiter un outil d’innovation qui a le potentiel d’avoir rapidement un impact large et puissant. De l’Inde à l’Indonésie, l’IA générative peut être utilisée par tout le monde, qu’il travaille pour une grande entreprise, une startup ou en tant qu’indépendant. Eric Boyd, vice-président de la plateforme d’intelligence artificielle de Microsoft, décrit la puissante capacité d’OpenAI d’Azure à générer et résumer du contenu, produire du code et raisonner à partir des données recueillies. « Ces quatre cas d’utilisation sont les plus importants », dit-il. « Nous ne faisons qu’effleurer la surface des types d’applications que nous pouvons voir. »

Précurseurs technologiques en Asie

Les organisations qui expérimentent l’IA générative anticipent ou connaissent déjà des résultats tangibles. Par exemple, chez Panasonic Connect, la mise en œuvre de ConnectAI, basée sur la plate-forme Microsoft Azure OpenAI, simplifie les tâches qui peuvent accaparer la journée d’un travailleur, telles que la rédaction d’e-mails, la collecte d’informations et l’écriture de code. Désormais, les employés tapent simplement une question en langage naturel pour obtenir de l’aide. Actuellement, la plateforme enregistre 5 000 questions par jour. Le PDG de Panasonic Connect, Yasuyuki Higuchi, a même utilisé l’outil pour rédiger un discours de bienvenue pour les nouveaux employés. À l’avenir, « les humains se concentreront sur des travaux très avancés plutôt que sur des travaux assez simples », déclare Higuchi. « Je pense que c’est nécessaire. »

Bien que les impacts soient jusqu’à présent anecdotiques, les avantages cités par les employés incluent la possibilité de lire un résumé d’un long document juridique en 10 minutes plutôt que la version complète en une heure. Dans le département informatique et numérique, les réponses aux enquêtes informatiques auprès des employés sont traitées en une heure plutôt qu’en une semaine entière. Ce potentiel d’amélioration de la productivité de la main-d’œuvre est particulièrement vital au Japon, où près d’un tiers de la population est âgée de plus de 65 ans. Face à une pénurie de travailleurs, l’IA générative est un moyen « d’augmenter la productivité des employés », a déclaré Mukaino. « L’IA nous permet de nous concentrer sur des tâches créatives que seuls les humains peuvent faire. »