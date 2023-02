L’Oppo Find N2 Flip se mondialise

Dans les délais prévus, l’Oppo Find N2 Flip est désormais un téléphone disponible dans le monde entier. Il est disponible en pré-commande à partir d’aujourd’hui. Le prix de départ est de 849 £ au Royaume-Uni, de 1 099 € en France et au Portugal et de 1 049 € en Espagne, mais certains pays et transporteurs offriront une remise spéciale pour les lève-tôt qui verra le prix chuter à 999 €.

Cela rend le style pliable pliable le plus diversifié à travers le monde avec le Find N2 Flip rejoignant l’omniprésent Samsung Galaxy Z Flip4, le Motorola Razr 2022 et le P50 Pocket de Huawei.

L’Oppo Find N2 Flip est plus grand que le Galaxy Z Flip4 à plus d’un titre – son écran dépliable est plus grand à 6,8 pouces, son écran de couverture est beaucoup plus grand à 3,23 pouces et il est livré avec une batterie plus puissante de 4 300 mAh. Il se charge également plus rapidement à 44 W filaire, bien qu’il n’y ait pas de charge sans fil.

Ensuite, il y a le fait que l’écran principal est meilleur, du moins sur papier, que celui du Galaxy Flip4. Il le correspond en termes de résolution et de taux de rafraîchissement mais devient un peu plus lumineux et, dit Oppo, il est livré avec un pli beaucoup moins prononcé.

Le Find N2 Flip dispose d’un chipset Dimensity 9000+ de 4 nm avec 8/12/16 Go de RAM, 256/512 Go de stockage et exécute le ColorOS 13 d’Oppo sur Android 13. Il contient un appareil photo principal de 50 MP, un ultra large à focale fixe de 8 MP. tireur, et une caméra selfie à mise au point automatique de 32MP découpée dans l’écran intérieur.

Notre examen de l’Oppo Find N2 Flip est sur la dernière ligne droite et sortira plus tard dans la journée, alors restez à l’écoute !