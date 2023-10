L’opinion publique israélienne est en proie au chagrin et au choc, mais nombre d’entre eux prêtent allégeance à l’effort de guerre.

JERUSALEM (AP) — La vie normale en Israël s’est arrêtée lorsque le Hamas a attaqué le 7 octobre. Désormais, le pays se concentre farouchement sur trois objectifs : pleurer les morts, combattre les militants basés à Gaza et sauver de nombreux otages.

Les écoles de tout le pays sont fermées. Les rues principales sont presque vides de circulation. De nombreux magasins et entreprises sont fermés et les travailleurs sont appelés en réserve.

L’attaque, au cours de laquelle plus de 1 400 Israéliens ont perdu la vie en une seule journée, a laissé Israël sans ancrage, ébranlant la confiance dans l’engagement de l’État envers la défense de ses citoyens et la supériorité de l’armée du pays.

Les fortifications de haute technologie se sont effondrées en quelques minutes face à une force que les Israéliens considéraient auparavant comme une bande hétéroclite de terroristes. Pour la première fois depuis la guerre de 1948 contre la création d’Israël, les ennemis se sont emparés du territoire israélien – et ont entraîné au moins 199 otages civils à Gaza.

Alors que les citoyens du sud, terrifiés, se barricadaient chez eux, l’armée a mis des heures à réagir. Les sentiments de vulnérabilité et d’abandon n’ont fait que s’approfondir lorsque les familles désespérées d’Israéliens disparus et captifs n’ont trouvé aucun représentant du gouvernement à qui parler pendant des jours.

« Je ne peux m’empêcher de penser que toute ma génération souffrira de manière permanente du syndrome de stress post-traumatique collectif », a déclaré Iddo Tamir, 23 ans, dont l’ami a été tué dans l’attaque du Hamas.

Dans un pays très uni d’un peu plus de 9 millions d’habitants, presque tout le monde connaît quelqu’un qui a été tué, porté disparu ou retenu en otage.

« Israël est un petit pays », a déclaré Sahar Dayan, une jeune femme de 25 ans originaire d’un kibboutz au nord de Tel Aviv. « Si ce n’est pas mon ami, c’est l’ami de mon ami. »

Dayan a passé le dimanche aux funérailles de ses deux meilleurs amis, Noam Shallom et Bar Tomer. Ils assistaient à un festival de musique en plein air lorsque des militants du Hamas ont fait irruption dans un champ ouvert et ont abattu les fêtards. Les militants ont saccagé une série de villes et de villages, ainsi que plusieurs bases militaires, lors de leurs attaques surprises tôt le matin.

En réponse, Israël a frappé Gaza avec des frappes aériennes ; empêché la nourriture, l’eau, le carburant, l’électricité et les médicaments d’entrer sur le territoire ; et a appelé quelque 360 ​​000 militaires de réserve pour une invasion terrestre prévue visant à détruire le Hamas. Plus de 2 700 personnes ont été tuées du côté palestinien.

Tamar Ashkenazi, auteur d’un livre sur la gestion de la perte, est rongée par une peur immense pour son fils de 22 ans, Yonatan. Elle évite la télévision depuis qu’il est parti à la guerre en tant que parachutiste.

« Je n’aime pas entendre les gens parler d’une invasion terrestre. Je ne fais pas confiance à ce gouvernement pour prendre soin de mon fils », a-t-elle déclaré.

La semaine dernière, les chaînes de télévision ont organisé des émissions spéciales avec des slogans tels que « Ensemble, nous gagnerons » et « Forts ensemble ». Leurs reportages, accompagnés d’une musique tour à tour sombre et édifiante, se concentrent sur les conséquences de l’attaque du Hamas – des histoires de chagrin, d’héroïsme et d’unité nationale. Ils font à peine mention de la crise humanitaire en cours à Gaza, et les médias qualifient les militants du Hamas de « nazis » ou de « bâtards ».

Les gens donnent de la nourriture aux soldats et au personnel médical, offrent leurs maisons aux résidents déplacés de la frontière sud avec Gaza et se rassemblent en petits groupes aux carrefours pour brandir des affiches avec des slogans de victoire.

Les histoires sur les otages détenus par le Hamas à Gaza dominent le débat national. Les familles dont les proches sont portés disparus ou dont les otages ont été confirmés ont formé des organisations et travaillent avec des équipes de presse pour faire circuler leurs histoires.

«Je ne peux pas manger. Je ne peux pas dormir. Je ne peux penser à rien d’autre », a déclaré Yoni Asher, décrivant comment sa femme, ses deux jeunes filles et sa belle-mère ont été capturées. « Je sais que le monde diplomatique, le monde politique, est un monde froid et cynique. S’il vous plaît, s’il vous plaît, je vous en supplie. Ne leur faites pas de mal, le temps presse. Chaque jour qui passe, les chances qu’ils souffrent augmentent.

Samedi, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant le ministère de la Défense à Tel-Aviv pour réclamer le retour des otages en toute sécurité. Ils ont crié « honte » en hébreu et ont collé des pancartes avec des photos des otages devant le ministère. Des pancartes en hébreu indiquaient : « Bibi, du sang est sur tes mains », faisant référence au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu par son surnom.

Et tandis qu’ils pleurent les morts et prient pour les disparus, les Israéliens font face à des tirs de roquettes continus depuis Gaza et restent unis derrière l’offensive militaire.

Même les opposants au gouvernement d’extrême droite israélien et les militants contre l’occupation israélienne de la Cisjordanie ont rejoint le groupe, même si certains ont des sentiments mitigés.

Lors de la guerre de Gaza en 2014, certains Israéliens ont choisi d’aller en prison plutôt que de servir dans l’armée – les militants progressistes affirment que cet état d’esprit n’est plus présent aujourd’hui alors que les réservistes se présentent avec impatience au travail.

« Je ne pense pas que quiconque refuse d’y aller maintenant pour des raisons idéologiques », a déclaré Benzion Sanders, qui s’oppose au contrôle militaire illimité exercé par Israël sur les Palestiniens en Cisjordanie depuis des décennies, mais qui s’est désormais porté volontaire pour servir de réserve.

Les réservistes qui avaient déclaré en masse plus tôt cette année qu’ils refuseraient de servir jusqu’à ce que Netanyahu revienne sur le projet de son gouvernement de réforme du système judiciaire ont suspendu leurs protestations. Ils disent qu’ils doivent se rassembler pour sauver Israël.

« Nous ne servons pas Netanyahu. Nous servons le pays », a déclaré Josh Drill, leader du mouvement de protestation et ancien soldat de combat. Drill, qui ne peut pas servir pour des raisons médicales, a déclaré que trois membres de son ancienne unité avaient été tués lors de la bataille initiale. Il a prédit que la rhétorique du mouvement de protestation devra changer, à cheval entre la critique de Netanyahu et le soutien à l’effort de guerre.

Israël, effrayé, est entré dans ce que beaucoup considèrent désormais comme une guerre pour la survie du pays. Des centaines d’Israéliens ont écourté leurs séjours à l’étranger pour rejoindre la campagne militaire. La société civile est entrée dans la brèche laissée par le gouvernement, avec des groupes ad hoc organisant des efforts de secours pour les évacués et aidant à identifier les victimes et les otages.

Trois des quatre enfants de Joshua Greenberg, professeur de neurosciences de 54 ans, servent dans l’armée. L’un d’entre eux, Michael, 24 ans, servira probablement en première ligne. Comme beaucoup de parents, Greenberg s’inquiète pour ses enfants. Mais il est convaincu qu’ils ont chacun pris leur propre décision de servir – et il les soutient.

« En raison de l’ampleur de cette calamité, il faut rendre des comptes. Israël doit réagir », a déclaré Greenberg. « Nos enfants vont servir dans des unités de combat et se mettre en danger pour protéger tout le monde. Il est clair que c’est la bonne réponse. Nous ne pouvons pas rester silencieux.

Julia Frankel, Associated Press