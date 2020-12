L’agent de Paul Pogba, Mino Raiola, a secoué Manchester United à la veille d’un affrontement crucial en Ligue des champions avec la nouvelle que le Français veut quitter.

L’annonce a perturbé la préparation des Red Devils pour le match en Allemagne et les a vus s’écraser hors d’Europe avec une défaite 3-2 contre le RB Leipzig.

Raiola a affirmé que Pogba était mécontent de United et qu’il cherchait à partir le plus tôt possible, ce qui est dans moins d’un mois en janvier.

Le super agent a même suggéré qu’il pourrait rejoindre la Juventus.

« Je peux dire que c’est fini pour Paul Pogba à Manchester United », a déclaré Raiola à Tuttosport. « Paul est mécontent de Man United car il n’est plus en mesure de s’exprimer comme il le voudrait et comme on l’attend.

« Paul a besoin d’une nouvelle équipe, d’un changement d’air. Il est sous contrat pour les 18 prochains mois et il expirera à l’été 2022. Cependant, je pense que la meilleure solution pour Pogba et Man United est qu’il entre la prochaine fenêtre de transfert. «

Pogba, qui a joué une demi-heure de la défaite contre Leipzig, n’a pas encore répondu à l’annonce, et il est difficile de déterminer s’il soutient vraiment ce que son agent a dit.

Nous regardons ici ce que les coéquipiers de Pogba United ont dit à son sujet au cours des derniers mois et au-delà, ce qui nous donne une vision beaucoup plus claire de sa stature dans le vestiaire, à quel point il est respecté parmi ses pairs et son bonheur général.