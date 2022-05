L’opinion de longue date d’une femme sur son beau-frère est révélée

Cher Abby,

Ma sœur et moi avons toujours été proches. Elle est mariée à un homme que j’ai toujours trouvé autoritaire et arrogant. Je soupçonne également qu’il est émotionnellement abusif à cause des choses qu’elle a confiées au fil des ans. Ceux-ci incluent des jours de traitement silencieux, refusant de fêter son anniversaire parce qu’il n’y croit pas et la décourageant de prendre un travail qui l’intéressait. Il refuse d’aller consulter et dit que tous les problèmes qu’il y a entre eux sont de sa faute. . Je retiens ma langue et essaie de le tolérer parce qu’elle a choisi de rester avec lui.

Il a récemment participé à un marathon et a été connecté à nous et à bien d’autres via les réseaux sociaux afin que nous puissions suivre l’intégralité de l’événement de deux jours du début à la fin. Après une journée de « tintements » constants sur mon téléphone, j’ai trouvé son besoin d’attention exagéré et j’ai arrêté de le suivre. Ma sœur en était très contrariée. Elle a dit qu’elle était gênée et blessée. Quand elle m’a demandé pourquoi j’avais arrêté, je lui ai dit la vérité.

Maintenant, notre relation est endommagée. Je me suis excusé et j’ai essayé d’arranger les choses, mais elle est maintenant pleinement consciente de mes vrais sentiments à son sujet après avoir vu et entendu comment il l’a traitée au fil des ans. Aurais-je dû « garder la paix », comme disait toujours ma chère défunte mère, et continuer à me taire, ou aurais-je dû être honnête sur mes sentiments ?

– Protecteur de Sis

Parce que vous dites que vous et votre sœur êtes proches, je suis surpris que vous ayez tenu votre langue sur le comportement de son mari pendant si longtemps. Vous n’avez rien fait de mal en désactivant les mises à jour du marathon. On n’aurait pas dû s’attendre à ce que vous soyez retenu en otage pendant deux jours parce que l’ego de votre beau-frère avait besoin d’être renforcé. Tu as été honnête avec ta sœur et, à mon avis, tu n’as rien fait qui nécessite des excuses.

Cher Abby,

Mon conjoint et moi sommes dans une relation à distance depuis environ un an. Après avoir fait du harcèlement occasionnel sur les réseaux sociaux, j’ai appris qu’il vivait toujours avec son ex-petit ami, malgré le fait qu’il se plaint continuellement de son “colocataire”, auquel il ne se réfère jamais par son nom.

En plus de cela, nous nous sommes engagés au cours de la dernière année à nous téléphoner au moins une fois par jour. Au cours des trois dernières semaines, il y a des moments où je n’ai pas eu de ses nouvelles, même si je l’ai vu actif sur les réseaux sociaux (surtout le week-end). C’est à un point où je reste éveillé jusqu’à toute heure, espérant avoir de ses nouvelles. Dois-je l’aborder à ce sujet, ou est-ce juste la fin de la “phase de lune de miel” ?

— Attente au téléphone au Canada

Non seulement c’est la fin de la “phase de lune de miel”, mais cela peut aussi être le début de la fin de cette romance, car il semble que votre “partenaire” ne soit pas aussi désireux de vous contacter que vous ne l’êtes d’avoir de ses nouvelles. Les relations à distance peuvent être difficiles et vous serez peut-être plus heureux si vous vous associez à quelqu’un de la région.

