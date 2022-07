L’opinion de Leroy Sané sur Mikel Arteta émerge entre guillemets au milieu d’un lien de transfert

Le Bayern Munich et l’attaquant international allemand Leroy Sané sont sans aucun doute l’un des ailiers les plus doués d’Europe à son époque et le joueur de 26 ans peut remercier en partie le patron d’Arsenal Mikel Arteta pour son ascension et son développement pendant son séjour à Manchester City.

D’anciennes citations de 2020 ont émergé au milieu de murmures selon lesquels Arteta et Sané pourraient être réunis à Arsenal cet été alors que les Gunners envisagent d’ajouter éventuellement un autre joueur attaquant dans les rangs de l’Emirates Stadium avant la fermeture de la fenêtre, Sané ayant été sur une liste de cibles possibles pour l’Espagnol plus tôt dans la fenêtre.

🇩🇪 Leroy Sané sur Arteta : 🗣 “Je peux [only] dire des choses positives sur Mikel. Depuis que nous avons commencé à travailler ensemble, il m’a beaucoup aidé sur le terrain. Il a essayé d’améliorer mon football; il m’a dit ce que j’avais fait de bien et ce que j’avais fait de mal, et il a essayé d’y travailler. [@Independent, 2020] pic.twitter.com/an8U4MLJew – La salle de presse de l’AFC (@La salle de presse de l’AFC) 16 juillet 2022

Bien qu’il soit susceptible de rester au Bayern cette saison, les réflexions précédentes de Sané sur le patron des Gunners ont sans aucun doute alimenté les spéculations dans certains milieux selon lesquelles la paire serait intéressée à se retrouver à nouveau sur le terrain d’entraînement.

«Je peux juste dire des choses positives sur Mikel Arteta. Depuis que nous avons commencé à travailler ensemble, il m’a beaucoup aidé sur le terrain. Il a essayé d’améliorer mon football; il m’a dit ce que j’avais fait de bien et ce que j’avais fait de mal, et il a essayé d’y travailler. À côté de Pep, ils m’ont tous les deux vraiment aidé et amélioré, pour m’amener au niveau supérieur.

“Même maintenant, à Arsenal, pour moi, vous pouvez voir qu’il fait un excellent travail. Vous pouvez voir qu’il a un concept, une façon dont il veut jouer, une façon dont il veut que son équipe joue, et évidemment cela prendra du temps avant que tout le monde le comprenne vraiment. Je pense qu’il fera un excellent travail en tant que [head] entraîneur aussi.

Et Arteta a certainement livré jusqu’à présent après avoir été la tête d’affiche d’une période de changement dans le nord de Londres qui s’est transformée en une saison de grandes attentes parmi les fans cet été alors que la saison de Premier League 2022-23 approche à grands pas.

L’Espagnol a continué à travailler avec le directeur technique Edu Gaspar pour constituer une équipe capable de revenir en Ligue des champions, et si Arteta et les Gunners atteignent leur objectif cette saison, Sané aura sans aucun doute eu raison dans son évaluation de son ancien entraîneur.

