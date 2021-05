L’opinion américaine du système de santé publique souffre du COVID

Le système de santé publique américain a été mis sous les feux de la rampe par la pandémie de coronavirus, et une enquête publiée jeudi a révélé que de nombreux Américains n’étaient pas satisfaits de ses performances.

Selon l’enquête, menée par la Fondation Robert Wood Johnson et la Harvard TH Chan School of Public Health de février à mars, les évaluations du système de santé publique du pays sont passées de 43% en 2009 à 34% en 2021.

Les notes positives pour les Centers for Disease Control and Prevention sont globalement tombées de 59% en 2009 à 54% en 2021. Les experts en santé estiment que la méfiance et la politisation des mesures de santé publique ont contribué à la vision négative des Américains des établissements de santé.

«La façon dont le public voit la santé publique est extrêmement importante», a déclaré le Dr Robert Blendon, codirecteur de l’enquête et professeur de politique de santé et d’analyse politique à la Harvard TH Chan School of Public Health. «Lorsqu’il s’agit de faire confiance à l’information sur la santé, qui est au cœur de ce qu’est la santé publique, ils sont beaucoup plus susceptibles de faire confiance aux médecins cliniciens et aux infirmières qu’aux institutions et agences de santé publique.

Moins de quatre adultes sur 10 déclarent avoir «beaucoup» ou «beaucoup de confiance» dans les National Institutes of Health (37%), la Food and Drug Administration (37%) et le Department of Health and Human Services ( 33%).

Les experts de la santé affirment que la politisation des mesures de santé publique telles que le masquage, les restrictions de voyage et les ordonnances de rester à la maison a également influencé l’opinion publique.

L’enquête a révélé que seulement 27% des républicains ont déclaré avoir « beaucoup de confiance » dans le CDC, contre 78% des démocrates.

«Nous n’avons pas eu une autre pandémie politisée par le parti… Personne n’avait une opinion républicaine ou démocrate sur le vaccin antipoliomyélitique. Cela n’existait tout simplement pas », a déclaré Blendon. «À la minute où cela se produit, les membres du parti déterminent ce qui se passe en fonction de leurs opinions politiques, quels que soient les faits.»

Malgré l’opinion négative des gens sur les agences fédérales, ils les considèrent toujours comme des piliers importants du système de santé du pays.

‘Champignon noir’:Infection fongique apparaissant plus fréquemment chez les patients atteints de COVID-19 en Inde. Ce qu’il faut savoir sur l’infection mortelle.

Questions et réponses sur les vaccins:Les jeunes adolescents pourraient bientôt recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19. Réponses à vos questions

L’enquête a révélé que 72% des répondants au sondage ont déclaré que les agences de santé publique sont «extrêmement» ou «très importantes», avec 71% en faveur d’une augmentation substantielle des dépenses fédérales pour améliorer les programmes de santé publique.

Les experts de la santé disent que les ministères de la santé locaux et les agences fédérales devraient utiliser la perception positive du public à l’égard des fournisseurs de soins de santé pour communiquer des messages de santé publique. Selon un sondage Gallup cité dans l’enquête, l’opinion publique sur le système médical est passée de 36% en 2009 à 51% en 2020.

Les deux principaux partis politiques avaient des niveaux élevés de confiance envers leurs agents de santé, 80% des démocrates et 70% des républicains affirmant qu’ils avaient « beaucoup de confiance » en eux.

«Les gens connaissent leurs médecins, ils connaissent leurs infirmières», a déclaré le Dr Alonzo Plough, vice-président de la recherche-évaluation-apprentissage et directeur scientifique de la Robert Wood Johnson Foundation. «Une compréhension majeure de la santé n’est pas vraiment de la prévention en santé publique, mais elle va chez le médecin lorsque vous ne vous sentez pas bien.»

Suivez Adrianna Rodriguez sur Twitter: @AdriannaUSAT.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.