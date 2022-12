López Obrador s’indigne de la réforme électorale

MEXICO CITY – Après des mois de débats et d’énormes manifestations, le Congrès mexicain a décidé jeudi d’adopter une loi qui réduira les pouvoirs de l’Institut national électoral, une agence gouvernementale qui a été saluée à l’échelle internationale pour avoir mis fin à des décennies de fraude électorale flagrante et avoir fixé le pays sur la voie de la démocratie dans les années 1990.

Le président Andrés Manuel López Obrador soutient que l’Institut national électoral (INE, pour ses initiales en espagnol) est devenu une agence gonflée et coûteuse pénétrée d’intérêts politiques. Mais la proposition du leader populaire de remanier l’organisme indépendant a provoqué la plus grande réaction publique depuis qu’il a pris ses fonctions il y a quatre ans. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays.

Les hautes autorités électorales ont déclaré que les réductions du personnel de l’institut incluses dans le projet de loi pourraient nuire à leur capacité à organiser des élections nationales sans heurts en 2024. López Obrador, un gauchiste de longue date, est constitutionnellement interdit de briguer un second mandat, mais sa base politique importante et le la croissance de son parti Morena fait de lui un faiseur de rois potentiel.

Uuc-kib Espadas, l’un des 11 membres du conseil au pouvoir de l’INE, a déclaré que la législation “nous obligera à expérimenter une structure nouvelle et fragile pour une élection présidentielle qui s’annonce – comme la plupart des élections présidentielles – difficile, tendue et probablement polarisé. »

“L’équité et la fiabilité des élections dépendent de l’arbitre électoral”, a déclaré Sergio Aguayo, politologue. “C’est pourquoi ce débat est si central au Mexique et aux États-Unis.”

López Obrador, qui a mené une campagne d’austérité gouvernementale de grande envergure, a d’abord cherché à réduire davantage le personnel et le budget de l’INE. “Nous dépensons plus pour organiser des élections que n’importe quel pays au monde”, a-t-il déclaré.

Les organisations professionnelles, l’Église catholique, les groupes de défense des droits de l’homme et les politiciens de l’opposition ont fustigé les efforts de López Obrador. Le 13 novembre, des centaines de milliers de Mexicains ont pris part à des marches dans tout le pays pour soutenir l’INE. López Obrador, qui a maintenu un taux d’approbation élevé malgré une pandémie et une récession dévastatrices de coronavirus, a réagi en remplissant les rues de Mexico avec ses propres partisans.

Pourtant, lorsque sa proposition électorale initiale a été soumise à un vote à la chambre basse du Congrès, il n’a pas été en mesure de rassembler la supermajorité nécessaire pour modifier la constitution et mettre en œuvre ses changements. Il s’est contenté de la version plus modeste reprise par le Congrès cette semaine, baptisée “Plan B”.

Les groupes de défense des droits de l’homme mettent en garde contre un recul démocratique dans tout l’hémisphère. Au Brésil, les partisans du président d’extrême droite Jair Bolsonaro ont refusé de reconnaître sa défaite aux élections d’octobre. Le Pérou a subi plus d’une semaine de violentes manifestations depuis que le président Pedro Castillo a tenté de dissoudre la législature et a été destitué et arrêté. Le président du Salvador, Nayib Bukele, a annoncé qu’il se présenterait pour un deuxième mandat consécutif l’année prochaine, même si la constitution l’interdit. Les autorités nicaraguayennes ont détenu la plupart des adversaires les plus sérieux du président Daniel Ortega avant les élections de novembre 2021, lui ouvrant la voie pour revendiquer un quatrième mandat consécutif.