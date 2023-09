López Obrador entre le baston de mando avec Claudia Sheinbaum – Telemundo Washington DC (44)

CIUDAD DE MÉXICO – Le président Andrés Manuel López Obrador se réunit ces jeunes avec les dirigeants du Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dans le Centre historique de la ville pour entrer dans le « baston de mando » de son mouvement politique avec Claudia Sheinbaum, qui sera la candidate présidentiel du parti pour les élections de juin 2024.

En revenant sur un rituel des villages indigènes mexicains, López Obrador a cédé le baston de mando à Sheinbaum, pour qu’il ait un bain de masse, à la suite d’un restaurant – pour ne pas être un acte officiel – à une étape du Zócalo capitalino, la place publique et politique la plus importante du pays.

Lors de la cérémonie indigène, le baston, monté en bois, est le symbole de celui que le nouveau dirigeant conduira au village. Dans ce cas, López Obrador a cédé à ce « pouvoir » à Sheinbaum comme coordonnateur de la défense de la Chambre Transformatrice, mouvement de López Obrador.

« Tomo este bastón de mando con orgullo, compromiso and humildad, mais avec la pleine responsabilité de continuer le rumbo trazado por notre pueblo, celui de la transformation qu’a initié le président López Obrador, vamos a estar a la altura de las circunstancias (… « J’ai toujours traqué l’homme qui veut construire un Mexique plus juste et plus démocratique », a assuré Sheinbaum.

López Obrador et Sheinbaum furent accompagnés par des titulaires de distinctions dépendantes du gouvernement fédéral et par des gouverneurs du parti Morena.

FELICITA UN SHEINBAUM ; MINIMISE DES CRITIQUES À LA ENCUESTA PARTIDISTA

Ce jeune, López Obrador s’est félicité lors de sa conférence matinale avec Sheinbaum, qui la nuit des mères a triomphé dans le processus interne de Morena pour définir, au milieu d’une enquête de 12 500 personnes, la candidature présidentielle pour 2024.

« Comme yo sostuve de el principio, yo apoyo a Claudia Sheinbaum (parce que ganó el proceso interno) (…) tu vas terminer comme dirigeant, aujourd’hui tu es déjà le dirigeant du mouvement de transformation au Mexique, et tu vas entrer dans le bastón del mando”, a déclaré le mandataire.

L’exalcaldesa de Ciudad de México a obtenu les 39,4% des préférences selon l’enquête de la Commission du Centre d’études statistiques et sociales du parti, alors qu’elle était supérieure à son rival le plus proche, l’excanciller Marcelo Ebrard, qui a obtenu les 25,6%.

Il a été nommé député avec licence du Parti du Travail (PT) Gerardo Fernández Noroña (12,2%), l’exsecrétaire d’État Adán Augusto López (10%), l’exlíder des sénateurs de Morena Ricardo Monreal (6,5%) et le sénateur avec licence du Parti Vert (PVEM) Manuel Velasco 6,3%.

« Conozco a Claudia muy bien y estoy muy tranquilo porque sé que va aber continuidad con cambio. C’est une garantie pour que se soit la continuité de la transformation, en outre, c’est une femme honnête, avec des principes, avec des idéaux, bien préparée et avec expérience », a manifesté le mandataire.

« C’est une femme avec des convictions, avec des principes, honnête, donc elle peut être tranquille », a-t-il ajouté.

Dès que la gestion de López Obrador a pris fin le 1er octobre 2024, le mandataire a déclaré que le « baston de mando » se réfère au dirigeant de son mouvement, qu’il a construit comme « la quarte transformation ».

Sheinbaum a dirigé les sondes de principe à fin, mais sa Victoria était engagée par les accusations d’Ebrard, qui, des heures avant l’annonce, ont tenté de répéter le processus interne pour un excès d' »incidents ».