Lopez et St. Bede célèbrent leur succès – Shaw Local

ERIE – Ce fut toute une soirée pour les Bruins de St. Bede à la classe 1A Erie Sectional mercredi au Wayne Hein Field.

Tout d’abord, la senior Anna Lopez a battu son propre record scolaire au triple saut, sautant 11,37 mètres pour prendre la deuxième place derrière Kelsey Hutchins de Sherrard (11,55) et se qualifier pour le IHSA State Meet le week-end prochain.

Ensuite, les Bruins ont battu des records scolaires en deux relais, avec le même quatuor de Lopez, Sierah Shaver, Emerald De La Torre et Lily Boschich remportant le 4×100 en 50,30 secondes et le titre du 4×200 en 1:48,15. Ensuite, Bosnich a couronné le tout avec une course de 48,80 secondes pour remporter le 300 haies.

«Je ne suis généralement pas aussi excité pour l’état, parce que j’ai l’habitude de descendre tout seul. Je n’ai pas participé à un relais depuis un moment, donc ça fait du bien d’avoir d’autres personnes qui descendent avec moi », a déclaré Lopez.

Le triple saut était une bataille entre Lopez et Hutchins, chacun poussant l’autre pour aller de plus en plus loin à chaque saut. Le reste du groupe a suivi, alors que Teresa Harris de Rockridge (10,25 mètres) et Elly Jones d’Amboy-LaMoille-Ohio (10,21 mètres) se sont également qualifiées en dépassant la marque de qualification.

« J’ai eu le record il y a quelque temps – je l’ai battu tout au long de l’année – mais ce n’était que la deuxième fois que je sautais à plus de 11 mètres », a déclaré Lopez. « J’ai l’impression d’être plus compétitif aujourd’hui, parce que moi et Kelsey sommes 1-2 dans l’état en ce moment, donc nous avons en quelque sorte fait des allers-retours; elle ferait des relations publiques, puis je ferais des relations publiques. Mais j’ai certainement travaillé le plus sur le triple saut, donc c’est définitivement quelque chose que je visais pour arriver à l’état.

Lopez a également avancé au 100 mètres, terminant troisième en 12,94 secondes pour battre la marque de qualification d’État de 0,01 seconde. Macy Zeglis s’est également qualifié pour l’État pour les Bruins, prenant la deuxième place du 100 mètres haies en 17,14 secondes. Elle était troisième sur le dernier obstacle, mais Emery Wherry de Fulton, qui était au coude à coude avec Amboy’s Jones pour la victoire, est tombé juste avant la ligne d’arrivée; elle a terminé en 17.16.

En plus de son saut de qualification d’État au triple saut, Jones a remporté le 100 haies en 16,47 secondes. Elle était ravie d’obtenir le voyage de retour à Charleston dans ses deux épreuves préférées.

« En fait, je me suis blessé il y a quelques semaines, à la cheville, alors je m’en suis occupé. Je suis donc vraiment contente d’être ici en compétition, et surtout d’être déclarée », a-t-elle déclaré. «Je le ressentais certainement un peu dans le triple saut. J’aurais pu faire mieux, pas un PR, mais ça va. J’ai encore de l’état – et ce sera certainement mieux de me concentrer sur les événements [at state] dans lequel je suis vraiment, vraiment bon.

La seule qualifiée d’État de Bureau Valley était Jillian Hulsing, qui s’est surprise en remportant le saut en hauteur en franchissant 1,47 mètre. Elle a remporté le titre avec moins de ratés que la finaliste Cami Anderson de Sherrard et la troisième place Mary Jo Lechtenberg de Marquette, qui a également franchi 1,47

« Je ne pensais pas avoir une très grande chance. Je savais qu’il y avait d’autres bonnes filles contre lesquelles j’allais affronter, mais je ne pensais pas que je me qualifierais », a déclaré Hulsing. «Mes pas étaient vraiment bons et je me sentais vraiment bien le saut avant de sortir. Le simple fait d’avoir mon événement individuel est utile, car je le fais depuis un petit moment, donc je connais le bon formulaire et ce que je dois faire pour franchir la barre.