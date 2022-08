Lopez et Affleck célèbrent leur mariage avec leurs amis et leur famille

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont encore dit “oui” ce week-end.

Mais au lieu de passer par la chapelle de Las Vegas tard dans la nuit, cette fois c’était devant des amis et de la famille en Géorgie, a déclaré dimanche une personne proche du couple qui n’était pas autorisée à parler publiquement.

Selon People Magazine, le mariage a eu lieu au domicile d’Affleck à l’extérieur de Savannah, en Géorgie, avec tous leurs enfants présents pour la cérémonie de samedi.

Le couple de célébrités s’est officiellement marié le mois dernier à Las Vegas, ce que Lopez a partagé avec ses fans dans sa newsletter “On the J Lo”.

“L’amour est beau. L’amour est gentil. Et il s’avère que l’amour est patient. Vingt ans de patience”, a écrit Lopez le mois dernier, sous le nom de Jennifer Lynn Affleck.

Lopez, 53 ans, et Affleck, 50 ans, sont sortis ensemble au début des années 2000. Ils ont joué ensemble dans “Gigli” en 2003 et “Jersey Girl” en 2004 et se sont fiancés mais ne se sont pas mariés à l’époque.

Paparazzi a fiévreusement suivi le couple depuis qu’ils ont ravivé leur romance l’année dernière, depuis les premières étapes de la cour, jusqu’à leurs débuts sur le tapis rouge au Festival international du film de Venise l’année dernière et leur récente lune de miel à Paris.

Les représentants du couple n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires dimanche.