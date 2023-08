Lopetegui quitte les Wolves, le club nomme O’Neil comme successeur

Julen Lopetegui s’est finalement séparé des Wolves, et l’ancien patron de Bournemouth, Gary O’Neil, assumera son rôle de manager. L’entraîneur espagnol était en désaccord avec la propriété du club depuis des mois. Les loups ont été confrontés à des problèmes financiers, ce qui a entraîné peu de dépenses jusqu’à présent dans la fenêtre de transfert. Des rapports au printemps suggéraient que le club devait bientôt payer plus de 130 millions de dollars en prêts bancaires.

Le club revendique des « différences d’opinion » dans la décision

« Alors que notre ambition était de passer ensemble à la nouvelle saison, il est de notoriété publique qu’il y avait des divergences d’opinion sur certains sujets clés, et il a été convenu par toutes les parties qu’il serait préférable de se séparer avant la nouvelle campagne, » Matt Hobbs, directeur sportif des Wolves, a déclaré mardi.

« Après une pré-saison réussie, pleine de travail acharné et de bonnes performances, Julen et son équipe quittent l’équipe en pleine forme avant l’ouverture de la saison la semaine prochaine, ce qui donnera à son successeur la meilleure plate-forme possible pour réussir. »

Les loups n’ont embauché Lopetegui qu’en novembre. L’équipe était en bas de la Premier League lorsque l’Espagnol est arrivé au club. Néanmoins, l’ancien entraîneur de Porto et de Séville a guidé les Wolves vers la sécurité lors de la campagne 2022/23. L’équipe des West Midlands a fini par terminer 13e de la saison.

Les loups engagent rapidement Gary O’Neil pour succéder à l’Espagnol

La décision de se séparer de leur manager n’est pas arrivée à un moment particulièrement propice. Les loups débutent leur saison 2023/24 lundi contre Manchester United. Cependant, le club a agi rapidement pour nommer Gary O’Neil comme nouvel entraîneur-chef.

« Nous sommes ravis d’accueillir Gary au sein du club », a proclamé Hobbs. « C’est un jeune entraîneur très motivé avec des principes solides et très bien pensé par tous ceux avec qui il a travaillé, et nous sommes ravis de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble chez Wolves. »

Tout comme Lopetegui, O’Neil a également aidé son ancienne équipe à éviter la relégation lors de la saison 2022/23. Auparavant avec Bournemouth, l’Anglais est arrivé après seulement quatre matches dans la dernière campagne. O’Neil a mis les Cherries en sécurité grâce à des victoires de qualité contre Liverpool et Tottenham Hotspur. Cependant, le club de la côte sud a également enregistré des victoires clés contre d’éventuelles équipes de relégation Leeds, Leicester et Southampton.

O’Neil aura désormais essentiellement quatre jours avec ses nouveaux joueurs pour se préparer à un voyage à Old Trafford. Les loups n’ont réussi à gagner qu’une seule fois dans l’arène historique depuis 1980.

PHOTO : Images IMAGO et PA