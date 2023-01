Lopetegui fait jouer les Wolves dans un style dont Lage ne pouvait que rêver – maintenant il doit obtenir des résultats

L’ancien manager de Wolverhampton Wanderers avait une vision de ce à quoi son équipe devrait ressembler.

Bruno Lage a fréquemment expliqué comment son équipe devrait appuyer sans relâche, déplacer le ballon avec le tempo, être sur le pied avant et avoir l’air à l’aise en possession. C’est rarement arrivé.

Mais à peine quatre matchs après son propre règne à Molineux, Julen Lopetegui semble plus près de mettre en place le plan de Lage que l’homme lui-même ne l’a jamais fait.

Malgré le fait que le match de mercredi à Villa Park s’est terminé par la frustration de Lopetegui, il semble que les Wolves soient passés d’un entraîneur imaginant simplement comment il voulait que son équipe joue à un entraîneur qui met réellement ces pensées en action.

La soirée aurait même pu se terminer par un chagrin complet si Leon Bailey n’avait pas gonflé ses lignes avec pratiquement le dernier coup de pied du match – ratant une chance glorieuse de donner à Aston Villa une victoire improbable.

Ce moment a été un rappel que malgré tous les signes positifs, Lopetegui a encore des problèmes familiers à résoudre s’il veut sortir son équipe de la zone de relégation.

Mais ce qui ne peut être ignoré, en particulier dans la première heure du derby très mouvementé, c’est qu’il y a maintenant une intensité et un but chez les loups, ce qui est exactement ce que Lage – un personnage extrêmement sympathique et passionné – n’utilisait que pour aspirer à .

“Il s’agit simplement de son urgence, de sa confiance en nous et de sa tactique”, a déclaré le défenseur Nathan Collins en parlant de Lopetegui après le match. «Lui et son équipe, tout le monde est bien placé et a confiance en ses capacités et il nous a accordé cette confiance. Nous avons encore un long chemin à parcourir mais tout le monde remarquera que nous nous améliorons.

“Il nous a aidés et même dans la petite mini-pré-saison, nous y travaillions toujours, en appuyant toujours et en n’abandonnant jamais. On presse en équipe et ça se voit. Je pense que notre prise de décision sur quand presser et quand ne pas presser aurait pu être meilleure en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, nous avions tout compris.

Il ne fait aucun doute que les Wolves s’améliorent rapidement sous Lopetegui, même si leur seule victoire en championnat jusqu’à présent sous l’Espagnol provenait sans doute de leur performance la plus faible, lors de son premier match de Premier League en charge à Everton.



Matheus Cunha a fait ses débuts pour les Wolves (Photo : Dan Mullan/Getty Images)

Il y a bien sûr encore des problèmes préoccupants qui doivent être résolus. Et certaines des solutions devront venir de ceux qui sont au-dessus de Lopetegui, qui s’efforcent de lui fournir l’équipe dont il a besoin pour redresser la fortune du club.

Malgré toute leur amélioration et leur confiance accrue en possession, les Wolves ont réussi un total de buts attendus de seulement 0,99 contre Aston Villa. Et seulement deux fois au cours des huit derniers matchs de Premier League, ce chiffre a été supérieur à un. Les loups de Lopetegui ne parviennent toujours pas à transformer suffisamment de leur jeu positif en occasions nettes. Mais il est encore tôt et les fans espèrent que les améliorations rapides dont ils ont été témoins jusqu’à présent se poursuivront.

Ils espèrent que l’ajout de Matheus Cunha, qui a fait ses débuts en tant que remplaçant en seconde période hier soir, ajoutera un peu d’énergie et de direction à la ligne avant, ce qui non seulement apportera des buts à l’international brésilien, mais aidera également les autres à augmenter leur production. .

Diego Costa avait l’air un peu plus vif dans le jeu, mais il montre encore peu de signes, voire aucun, qu’il sera capable de retrouver sa meilleure forme de si tôt. Ajoutez à cela le fait que Raul Jimenez n’a pas encore prouvé qu’il est de retour dans la bonne forme pour apporter une contribution révélatrice, et la pression sur les épaules de Cunha pour devenir le leader de l’attaque est déjà monumentale.

À l’opposé, la capacité des loups à se créer des problèmes reste une préoccupation majeure. Hier soir, Max Kilman était le coupable, sortant de sa position pour l’égalisation de Danny Ings avant de perdre à nouveau ses repères pour la chance tardive de Bailey. Et le gardien Jose Sa n’a pas été en mesure de maintenir sa forme solide ces dernières semaines, réagissant lentement à la frappe d’Ings.

Le fait est que jusqu’à présent cette saison, les Wolves n’ont tout simplement pas été assez efficaces dans les deux surfaces de réparation pour se tirer hors du bourbier de relégation. Il est difficile de voir une solution à cela au sein de l’équipe actuelle, même si la contribution de Cunha reste à voir.

Lopetegui aura besoin de l’aide d’en haut dans cette fenêtre de transfert s’il veut terminer la première partie de sa mission à long terme à Molineux.

Mais pour l’instant, le positif est que la trajectoire de la performance va dans le bon sens et que les Wolves jouent dans un style dont rêvait Bruno Lage et qui a été concrétisé par son successeur.

(Photo du haut par Alex Livesey : Danehouse/Getty Images)