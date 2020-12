Après des jours de confusion sur le rythme inégal de la distribution des vaccins aux États-Unis, un haut responsable impliqué dans l’effort a déclaré dimanche qu’un snafu administratif était responsable de l’incapacité des États à commander le nombre de doses promis pour la semaine à venir. . Au moins 14 États se sont plaints cette semaine d’avoir accès à beaucoup moins de doses que prévu, et que la pénurie a perturbé leurs plans de distribution des vaccins de Moderna et Pfizer, qui ont reçu l’approbation d’urgence de la Food and Drug Administration. Dimanche, le Dr Moncef Slaoui, le conseiller scientifique pour Operation Warp Speed, les efforts de l’administration Trump pour faire parvenir des vaccins contre le coronavirus aux Américains, a expliqué les problèmes comme un hold-up administratif, affirmant que le plan de distribution initial avait négligé de prendre en compte la dernière minute. Exigences de la FDA. «Nous avons tous commis l’erreur ou l’erreur de supposer que le vaccin réellement produit et diffusé est déjà disponible pour expédition, alors qu’en fait il y a un décalage de deux jours entre le moment où nous générons beaucoup de données qui montrent que ce flacon de vaccin est en fait sûr et juste, et le moment où nous pouvons l’expédier », a déclaré le Dr Slaoui sur« L’état de l’Union »de CNN.

Ses commentaires ont clarifié les excuses présentées samedi par le général Gustave F.Perna, chef de l’exploitation de l’opération Warp Speed, qui a revendiqué la responsabilité des problèmes, citant des incertitudes sur le nombre de doses que les fabricants étaient prêts à expédier et la coordination avec la FDA. La FDA doit recevoir «certaines documentations» après l’approbation et avant que les médicaments puissent être expédiés, a déclaré le Dr Slaoui, «et cela a entraîné des différences entre ce qui était dans le plan et ce qui a été réellement fait. Il a déclaré que l’erreur avait été corrigée et que lundi le gouvernement expédierait 5,9 millions de doses du vaccin Moderna et 2 millions supplémentaires du vaccin Pfizer. Les responsables de l’État et les gouverneurs ont exprimé leur frustration ces derniers jours après avoir appris qu’ils ne pouvaient accéder qu’à une partie de ce qui leur avait été promis – 40% de moins, dans le cas de la Californie. Le Dr Slaoui et le Dr Scott Gottlieb, ancien commissaire de la FDA et membre du conseil d’administration de Pfizer, ont déclaré qu’il n’y avait aucun problème avec les vaccins eux-mêmes ou l’approvisionnement. Dimanche sur MSNBC, la gouverneure Gretchen Whitmer, démocrate du Michigan, qui avait parlé des problèmes de communication la semaine dernière, a déclaré qu’elle appréciait les excuses du général Perna.