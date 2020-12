Le gouvernement fédéral est sur le point de livrer 20 millions de doses de vaccin COVID-19 au cours du mois de décembre, comme promis, mais les États mettent plus de temps que prévu pour mettre ces doses dans les bras de la population, ont admis mercredi des responsables.

Environ 15,5 millions de doses seront livrées d’ici la fin de l’année, les 5 millions restants arrivant entre le 4 et le 6 janvier, a déclaré le général Gus Perna, qui codirige l’opération Warp Speed, l’effort fédéral visant à développer et à distribuer COVID- 19 vaccins, traitements et tests.

Mais seul environ 1 million des 9 millions de doses distribuées jusqu’à présent ont été signalés comme administrés, a confirmé son co-responsable Moncef Slaoui lors d’une conférence de presse.

Le taux de mortalité par COVID-19 aux États-Unis a atteint un niveau record au cours de la semaine se terminant mardi, et un Américain meurt du virus toutes les 32 secondes.

La notification des coups de feu peut prendre 3 à 4 jours, a déclaré Slaoui, donc les chiffres de vaccination sont probablement meilleurs qu’ils ne le paraissent – mais il y a encore un décalage important.

Où est le vaccin COVID-19? Qui a été vacciné? Voici comment nous saurons.

« La rapidité avec laquelle la montée en puissance des vaccinations – les coups de feu – se produit est plus lente que nous ne le pensions », a déclaré Slaoui.

Il a offert une aide fédérale aux États pour accélérer ce processus. « Il est important que les États puissent augmenter la cadence de vaccination, mais il est également important qu’ils le fassent à un rythme où ils contrôlent, qu’aucune erreur ne soit commise et qu’aucun accident ne se produise », a-t-il déclaré. « C’est super important. »

Le retard est probablement causé par une variété de facteurs, y compris le défi logistique du démarrage d’un nouveau programme, les difficultés d’administration de ces vaccins et le fait que de nombreux hôpitaux sont presque submergés de patients COVID-19 en ce moment.

«Je ne pense pas que le déploiement s’est déroulé aussi bien que beaucoup d’entre nous l’auraient espéré, a déclaré le Dr Daniel Griffin, spécialiste des maladies infectieuses chez ProHEALTH Care à New York.

Au début, les coups de feu n’étaient pas là où les travailleurs en avaient besoin, a-t-il déclaré. La première semaine où le vaccin Pfizer-BioNTech était disponible, on lui a offert une injection à 7h30 du matin dans un hôpital à 45 minutes de son lieu de travail. Les week-ends n’étaient pas une option.

Cette semaine, l’arrivée du deuxième vaccin, fabriqué par Moderna, a fait une différence, a-t-il déclaré. Griffin, qui a traité 30 patients COVID-19 mercredi, a pu obtenir son premier vaccin à deux doses le même jour.

Griffin a dit qu’il imaginait que les vaccins seraient comme le vaccin contre la grippe, où quelqu’un marcherait vers lui pendant qu’il voyait des patients, il remonterait sa manche et se ferait vacciner. Mais avec ces vaccins, la personne vaccinée doit attendre 15 minutes pour s’assurer qu’elle n’a pas de mauvaise réaction.

Vos questions sur le vaccin ont répondu:J’ai eu COVID, dois-je quand même me faire vacciner? Quels sont les effets secondaires? Quels sont ses «ingrédients»?

Il espère que les choses se passeront plus facilement avec la prochaine série de vaccinations, qui seront distribuées dans la communauté, plutôt que dans les hôpitaux où la première priorité doit être de prendre soin des malades.

L’histoire est sensiblement la même dans d’autres hôpitaux.

«Je soupçonne que l’efficacité du système de tout le monde augmentera avec le temps, mais je ne suis pas surpris que les injections ne suivent pas tout à fait l’approvisionnement», a déclaré le Dr Robert Wachter, directeur du département de médecine de l’Université de Californie. , San Francisco.

L’UCSF fait vacciner environ 650 à 700 personnes par jour, a-t-il déclaré. Jusqu’à présent, 4 000 travailleurs ont reçu des injections sur 11 000 doses reçues.

« Vous avez besoin de suffisamment de personnes formées pour réaliser les tirs et de diverses autres personnes pour suivre le flux », a-t-il déclaré. Avant de se faire vacciner, les gens doivent signer des formulaires de consentement, ce qui prend quelques minutes, puis il y a la période d’attente de 15 minutes.

Les effets secondaires potentiels des vaccins signifient également que les hôpitaux ont évité de vacciner tout un département le même jour, afin de garantir que les travailleurs ne soient pas tous mis sur la touche en même temps, a-t-il déclaré.

C’est un défi logistique de livrer le vaccin, reconnaît le Dr Otto Yang, professeur de maladies infectieuses à la David Geffen School of Medicine de l’UCLA.

« Il doit y avoir du personnel pour administrer le vaccin, des pharmacies mises en place pour stocker le vaccin et le distribuer à la clinique, ainsi que pour faire venir les gens et recevoir le vaccin », a-t-il déclaré.

Bien que le rythme de la vaccination puisse sembler lent, il est en fait étonnamment rapide, étant donné que le premier vaccin n’a été autorisé pour une utilisation d’urgence que par la Food and Drug Administration il y a 11 jours, a déclaré Yang.

« Si vous faites le calcul, depuis l’approbation de la FDA, en supposant une journée de travail de 8 heures, y compris les week-ends, cela représente 11 363 doses par heure dans ce pays », a-t-il déclaré. « Il est difficile d’imaginer que ça aille plus vite que ça. »

Le personnel hospitalier était extrêmement impatient de se faire vacciner, a déclaré le Dr Paul Biddinger, directeur médical de la préparation aux urgences, Mass General Brigham, un système hospitalier basé à Boston.

«Nos places se remplissent aussi vite que nous recevons le vaccin et l’intérêt reste très élevé», a-t-il déclaré.

Fournir un vaccin COVID-19 sûr et efficace en moins d’un an? Rencontrez Moncef Slaoui.

Mercredi également, Slaoui a déclaré que des études commenceraient bientôt à déterminer si le vaccin Moderna pourrait être étiré en donnant aux gens des doses plus faibles. À l’heure actuelle, les gens reçoivent 100 microgrammes dans chacune des deux doses, a-t-il dit, mais les premières indications suggèrent que la dose de 50 microgrammes pourrait être tout aussi efficace.

Bien qu’une dose unique du vaccin semble être très efficace, il a mis en garde les gens contre une seule injection. Une deuxième dose entraîne généralement le système immunitaire à combattre une maladie plus longtemps, de sorte que la protection contre un seul coup ne durera probablement pas aussi longtemps, a-t-il déclaré.

Johnson & Johnson teste un vaccin qui pourrait être administré en une seule dose. Leur vaste essai est maintenant entièrement inscrit et les premiers indices de son efficacité devraient être disponibles d’ici quelques semaines, a déclaré Slaoui. Si ce vaccin s’avère sûr et efficace, il est susceptible d’obtenir l’autorisation de la FDA en février, ajoutant 100 millions de doses à l’approvisionnement américain.

Un vaccin candidat développé par AstraZeneca en collaboration avec l’Université d’Oxford est également sur le point de recruter pleinement son essai américain crucial, a-t-il déclaré, avec une autorisation probable fin février ou début mars, s’il s’avère sûr et efficace.

Plus d’offre américaine? La FDA affirme que les flacons de vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 peuvent contenir des doses supplémentaires « disponibles »

Moderna et Pfizer-BioNTech ont promis chacun de fournir 100 millions de doses au premier trimestre 2021 et 100 millions supplémentaires chacun au deuxième trimestre.

Si toutes ces doses passent, la population adulte sera plus que couverte d’ici l’été prochain, a déclaré Slaoui, notant que la plupart des 80 millions d’Américains de moins de 18 ans devront peut-être attendre plus tard dans l’été, car les essais sur les adolescents doivent être achevé avant que les fabricants de vaccins étendent leurs études aux jeunes enfants. Le vaccin Pfizer-BioNTech est autorisé chez les 16-17 ans.

Slaoui et Perna ont terminé leurs discussions mercredi en remerciant toutes les personnes qui ont été impliquées dans le développement, la fabrication et la livraison des vaccins, ainsi que celles qui se sont portées volontaires pour les essais cliniques.

« Merci, merci, merci aux hommes et aux femmes qui sont en première ligne dans nos hôpitaux, nos salles d’urgence, nos soins intensifs – les médecins, les infirmières, les personnes qui les soutiennent 24/7, les gens vraiment sur le front lignes », a déclaré Perna. « Nos chapeaux sont coupés à tout ce qu’ils font. »

