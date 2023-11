L’opération psychologique d’Israël à Gaza | Conflit israélo-palestinien

En 2014, neuf ans avant les efforts d’anéantissement actuels d’Israël dans la bande de Gaza, l’armée israélienne a entrepris ce qu’elle a surnommé « l’Opération Bordure Protectrice » sur le même territoire. La campagne de 51 jours a coûté la vie à 2 251 Palestiniens, dont 551 enfants.

Peu de temps après la tuerie de 2014, un psychanalyste que je connais à Barcelone m’a envoyé des photographies qu’il avait acquises auprès d’un collègue à Gaza. Les photos étaient des dessins réalisés par des enfants de la ville de Khuzaa, dans le gouvernorat de Khan Yunis, au sud de Gaza, près de la frontière avec Israël.

À première vue, de nombreux dessins semblent être des œuvres d’art pour enfants classiques, représentant des maisons colorées, des bonhommes souriants, de l’herbe, des nuages, le soleil, etc. Cependant, au-delà des similitudes stylistiques, les illustrations dépeignent un paysage distinct et troublant, dans lequel les missiles, les chars, les bulldozers et les avions à réaction occupent clairement des positions centrales dans les univers respectifs des jeunes artistes.

Dans un dessin, par exemple, un projectile descendant du ciel est sur le point d’impacter une maison orange au toit rouge et un drapeau palestinien flottant au-dessus. Dans une autre, des missiles d’un avion sont à destination d’un groupe de bonhommes souriants. En offrant un aperçu du monde vu à travers les yeux des enfants palestiniens, l’œuvre d’art constitue également une preuve supplémentaire de la nature psychologiquement dépravée des opérations israéliennes dans la bande de Gaza.

Les enfants qui ont dessiné ces dessins sont désormais des adolescents – à condition, bien entendu, qu’ils aient survécu au dernier carnage provoqué par Israël à Gaza, qui a tué près de 10 000 personnes, dont plus de 4 800 enfants. Il n’y a pas un seul endroit sûr sur l’ensemble du territoire, alors qu’Israël prend pour cible les maisons, les écoles et les hôpitaux avec abandon. Les officiers militaires israéliens ont admis avoir renoncé à faire semblant d’avoir une précision « chirurgicale ».

De toute évidence, la transformation de la vie quotidienne à Gaza en un véritable cauchemar signifie que, même si les bombes israéliennes cessent de tomber, le traumatisme psychologique restera la clé du jeu – probablement à un degré plus élevé qu’il ne l’était déjà. Il y a cinq ans, le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) faisait état de graves « problèmes de santé mentale et d’une détérioration psychologique » parmi les jeunes de Gaza. En 2020, la majorité des enfants de l’enclave assiégée souffraient de SSPT ou de troubles de stress post-traumatique.

Et en mai 2021 – dans un épisode d’ironie sauvage par excellence – douze des plus de 60 enfants tués par les frappes aériennes israéliennes sur Gaza en une semaine participaient à un programme psychosocial du CNRC pour les victimes de guerre. traumatisme.

En plus du massacre physique, il semble donc y avoir un effort calculé visant à infliger également une dévastation psychologique à Gaza.

Le terme anglais « psyops » n’est pas tout à fait suffisant pour décrire ce que fait Israël. Selon le dictionnaire Merriam-Webster, psyops est un nom pluriel désignant « des opérations militaires visant généralement à influencer l’état d’esprit de l’ennemi par des moyens non combatifs (comme la distribution de tracts) ».

Certes, Israël excelle depuis longtemps dans la pratique consistant à larguer des tracts depuis des avions sur les populations civiles en Palestine ainsi qu’au Liban, souvent avec pour instruction d’évacuer une zone donnée ; De nos jours, de telles opérations psychologiques peuvent également être facilement menées par téléphone portable.

Cependant, étant donné l’habitude d’Israël de bombarder les gens lorsqu’ils se conforment aux ordres d’évacuation, rien de tout cela ne peut vraiment être qualifié de « moyen non combatif ». Dans le cas de la bande de Gaza sous blocus, à partir de laquelle il n’existe actuellement aucune voie d’évacuation, ce type de guerre psychologique devient encore plus perturbant sur le plan mental.

Bien sûr, il n’y a rien de terriblement rassurant psychologiquement à vivre enfermé dans un bout de territoire surpeuplé, même à une époque où Israël ne mène pas une guerre totale. En 2005, l’année du retrait d’Israël – qui n’était pas de Gaza – le regretté Dr Eyad El-Sarraj – fondateur du programme de santé mentale de la communauté de Gaza – a condamné Israël pour avoir tenté d’induire « une impuissance acquise aux Palestiniens de Gaza avec le but de rendre toute la population captive de la peur et de la paralysie ».

Dans le documentaire de 2009 On Gaza’s Mind, El-Sarraj a imputé à l’occupation israélienne actuelle la « désintégration » de la société dans la bande de Gaza et les « problèmes générationnels » dus à « le type de traumatisme toxique accumulé au fil des années et des années ». Et la crise de santé mentale n’a fait que s’aggraver au cours des années qui ont suivi, avec une augmentation des taux de dépression et de suicide.

Les effets psychologiques du siège illégal de Gaza par Israël, qui dure maintenant depuis 17 ans, ne peuvent être surestimés – pas plus que sa contribution au chômage et à la pauvreté paralysants, facteurs qui à leur tour alimentent davantage l’anxiété et la dépression générales. Le manque de nourriture, d’eau et d’électricité qui en résulte à Gaza ne fait qu’exacerber les sentiments d’impuissance et empêcher la stabilité mentale.

Pendant ce temps, Israël inflige simultanément un traumatisme psychologique massif à la population de Gaza et bloque l’importation sur le territoire de médicaments essentiels, notamment de médicaments psychiatriques. Naturellement, cela n’aide pas non plus quand Israël bombarde des hôpitaux et d’autres infrastructures de santé dans la bande de Gaza.

Mais quel genre d’avenir attend Gaza, en fin de compte, quand Israël s’entête à tuer et traumatiser ses enfants ? En 2018, lorsque l’armée israélienne a tué des centaines de Palestiniens à Gaza dans le cadre de la Grande Marche du retour, le Washington Post a fait état du désastre en matière de santé mentale dans l’enclave, mettant en avant le cas de Mohammad Ayyoub, 14 ans.

Comme le souligne le Post, Ayyoub, très jeune, avait déjà vécu pas moins de trois guerres, ce qui l’avait laissé « profondément traumatisé ». La décision des États-Unis cette année-là de transférer leur ambassade à Jérusalem l’a « bouleversé », explique l’article, et, après avoir dit à sa mère qu’il serait prêt à sacrifier sa vie pour la ville, il « s’est enfui pour une manifestation ». à la frontière entre Gaza et Israël le 20 avril, « où un tireur isolé israélien lui a tiré une balle dans la tête ».

Maintenant que la complicité des États-Unis dans la dévastation physique et psychologique à Gaza a atteint des proportions manifestement génocidaires – avec l’armée israélienne anéantissant systématiquement des familles palestiniennes entières – il ne serait peut-être pas surprenant que davantage de jeunes Palestiniens poursuivent le chemin du martyre.

Comme le Dr El-Sarraj l’a dit un jour à PBS, les gens sont un « produit de l’environnement » ; si vous imposez à quelqu’un un environnement de « désespoir et de désespoir » total – comme un jeune Palestinien à Gaza qui a « vu tant de bombardements, de meurtres, de meurtres, de sang, d’humiliation » – vous pourriez bien vous retrouver avec « un martyr, quelqu’un qui pense que la mort est le début de la vie ».

En effet, non seulement la bande de Gaza sert de laboratoire sur place à Israël pour tester ses armes, mais elle sert également de terrain d’essai pour des jeux d’esprit malsains. Et alors qu’Israël continue de présider à une frénésie meurtrière sans précédent qui ne peut être qualifiée que de totalement psychotique, la question demeure : qu’en tireront désormais les enfants de Gaza ? Y aura-t-il encore des maisons et du soleil, ou y aura-t-il seulement du sang et des décombres ?

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.