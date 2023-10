L’opération militaire « prendra beaucoup de temps » – Israël

Jérusalem-Ouest accuse le Hamas d’être un « mandataire de l’Iran »

Israël va « ne jamais pardonner » l’attaque de ce week-end par le Hamas et prendra « un long moment » pour faire face à la menace terroriste, a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen.

« Cela prendra du temps. Cela ne prendra pas quelques jours. Il faudra longtemps, » Cohen a déclaré lors d’une conférence de presse par liaison vidéo depuis son bureau à Jérusalem, ajoutant que de tels « des terroristes inhumains » et « monstres » on ne peut pas permettre qu’elle menace Israël, la région et le monde.

Cohen a appelé le Hamas « le mandataire de l’Iran » et a accusé le groupe militant palestinien d’avoir mené « un massacre historique que le monde n’oubliera pas. »

Selon les autorités israéliennes, plus de 700 de leurs citoyens ont été tués depuis samedi, lorsque le Hamas a lancé un barrage de roquettes contre Israël et ses militants depuis Gaza vers les colonies juives environnantes.

« Israël ne pardonnera jamais » Cohen a insisté. « Ce qui était dans le passé ne sera plus dans le futur. »

Cohen a également fait écho aux propos du Premier ministre Benjamin Netanyahu selon lesquels « Israël est en guerre » contre le Hamas, qu’il a qualifié de « organisation terroriste vicieuse » et a juré qu’Israël le ferait « reprendre le contrôle et reconquérir la sécurité et la stabilité ».

Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que le Hamas voulait seulement « meurtre autant qu’ils le peuvent » et qu’il n’y avait pas de conflit foncier entre Israël et Gaza, car « Nous avons donné Gaza aux Palestiniens jusqu’au dernier millimètre. »

Dans le cadre du programme 2005 « désengagement, » Israël a payé quelque 8 000 colons juifs pour démanteler 21 de leurs colonies dans la bande de Gaza, qui a ensuite été cédée à l’Autorité palestinienne. Israël est resté maître de la mer, de l’espace aérien et de tous les services publics. En 2007, le Hamas a évincé la faction Fatah de l’Autorité palestinienne à Gaza et est devenu le gouvernement de facto du territoire. L’ONU considère toujours Gaza comme étant sous occupation militaire israélienne.