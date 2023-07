L’opération militaire israélienne dans le camp de réfugiés de Jénine à travers les yeux d’une famille

Hussein Shibly regarde dehors samedi depuis sa maison, qui a été endommagée lors du raid israélien dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie ce mois-ci. (Lorenzo Tugnoli pour le Washington Post)

CAMP DE RÉFUGIÉS DE JÉNINE, Cisjordanie – Hussein Shibly est rentré chez lui après la prière du vendredi à travers une ville luttant pour revenir de la dévastation à la simple pauvreté. Un bulldozer a soulevé une voiture écrasée ; des hommes ont réparé des trous de balle dans un réservoir d’eau sur le toit ; un camion de pompiers a lavé la suie d’une rue bondée. Atteignant la maison de sa famille, Shibly monta les escaliers menant à un salon, réduit à une grotte carbonisée par un missile tiré à l’épaule. « Est-ce qu’il fait bon vivre? » demanda-t-il, debout parmi les squelettes noircis des canapés et des chaises. « Pourquoi cela nous est-il arrivé ? »

Shibly et ses voisins sont sous le choc de la plus grande opération militaire d’Israël en Cisjordanie occupée depuis des décennies, une incursion de deux jours qui a déclenché des échanges de tirs et des attaques aériennes dans ces rues escarpées densément peuplées de maisons.

Les forces israéliennes lancent une opération majeure dans une ville de Cisjordanie, tuant au moins 8 personnes

Israël a déclaré que l’assaut contre le camp de réfugiés de Jénine, connu depuis longtemps comme un bastion du militantisme armé palestinien, était un impératif de sécurité – pour éroder la force d’une base terroriste en expansion. Au moins 50 attaques à l’intérieur d’Israël cette année sont nées ici, ont déclaré des responsables. Les 12 Palestiniens tués dans l’opération étaient tous des militants connus, selon les Forces de défense israéliennes.

Mais pour les familles prises au piège dans le camp par les combats, ce fut 44 heures de terreur. Des milliers d’habitants ont réussi à fuir. D’autres se sont accroupis dans les chambres et les salles de bain. Peu ont subi la gamme d’horreurs endurées par les Shiblys.

Hussein, 69 ans, s’est levé tard devant la télévision dimanche, sa routine habituelle après des années passées à travailler de nuit dans une usine de transformation de viande israélienne. Il est né dans ce camp, où au moins 14 000 personnes, peut-être beaucoup plus, sont entassés dans une zone mesurant moins d’un demi-kilomètre carré. La pauvreté et le chômage sont endémiques. Les raids des commandos israéliens sont fréquents.

Cette nuit-là, les rumeurs d’une grosse opération tourbillonnaient. Mais personne ne savait ce qui allait arriver.

Vers 1 h du matin lundi, Hussein a vu un reportage sur les informations israéliennes : les soldats de Tsahal étaient entrés dans le camp. Puis il entendit des drones, beaucoup d’entre eux. « Ils vont bombarder », pensa-t-il. Puis vint une explosion.

La famille Shibly vit dans neuf appartements dans trois maisons communicantes appartenant à Hussein et ses deux frères. Ils sont habitués aux raids israéliens. En quelques minutes, des dizaines de membres de l’extension s’étaient précipités au sous-sol.

Près de 50 personnes étaient entassées dans les espaces bas et sombres que le neveu de Hussein, Fadi, utilise pour élever des perruches. Des dizaines d’oiseaux voletaient et criaient alors que des fusillades faisaient rage à l’extérieur. Toute la nuit et toute la journée du lundi, la famille a écouté et attendu, allumant des bougies après la coupure de courant quelques heures après le début du combat.

« Les enfants étaient terrifiés », a déclaré Hussein.

Mais Fadi, 34 ans, inquiet pour sa femme enceinte et son fils de 3 ans dans le sous-sol bondé, est resté dans son appartement au deuxième étage. Avec sa famille recroquevillée dans un salon, Fadi veillait par une petite fenêtre de la salle de bain.

L’enceinte de Shibly, située en haut d’une rue escarpée, offre une large vue sur le camp. Il pouvait voir les troupes israéliennes se déplacer en dessous. Les voisins ont appelé les voisins avec des mises à jour.

De nouvelles armes et de nouvelles tactiques empêtrent davantage les États-Unis dans le conflit israélo-palestinien

« Maintenant, ils vont chez Jaffar », se souvient Fadi. « ‘Maintenant, ils font une descente dans la maison de votre cousin.' »

Vers 23 heures lundi, il a reçu cet appel : « Fadi, ils viennent vers toi.

Il a entendu un vacarme en bas et, soudain, les deux portes de son appartement se sont enfoncées simultanément, brisant les cadres. Environ 12 soldats ont afflué, tous vêtus de gilets pare-balles et portant des lampes frontales.

Fadi, avec son fils pleurant dans ses bras et sa femme agrippée à son flanc, se tenait devant eux et suppliait en hébreu : « Facile ! Facile! Un petit ici ! il se souvient avoir dit.

« Votre carte d’identité », a ordonné le chef en arabe. « Où sont les terroristes ? »

Les soldats ont soufflé les bougies, ont menotté Fadi avec des liens en plastique et ont ordonné aux trois d’aller dans le salon. Par la porte ouverte, ils regardèrent les troupes fouiller dans les placards. Un installé à la grande fenêtre de la cuisine. Bientôt, il se mit à tirer en longues rafales avec son fusil automatique. Des douilles tombaient par centaines sur le carrelage.

« S’il te plaît! » cria Fadi. « Le garçon est terrifié. »

En bas, les autres membres de la famille étaient au désespoir. Fadi avait cessé de répondre.

« Nous pensions qu’il était mort », a déclaré Hussein. « Les femmes criaient et pleuraient. »

Les tirs ont continué. La femme de Fadi a demandé un jouet pour l’enfant, et un commandant a conduit Fadi dans une chambre remplie de camions et de scooters en plastique. Lorsque le soldat a vu une mitrailleuse en jouet près de la porte, il a juré, a déclaré Fadi, l’a frappé à l’épaule avec la crosse de son fusil et l’a repoussé dans le salon.

Ils ont demandé à rejoindre leur famille au sous-sol. Le commandant a dit non, a raconté Fadi. Ils partiraient tous bientôt, leur dit-il.

Vers minuit, des appels sont sortis d’un haut-parleur : « Sortez ! Sortir! Vous serez en sécurité.

Les habitants du sous-sol se sont précipités pour rassembler des documents et des couches et se sont précipités dans la cour, où ils ont trouvé un camion de pompiers, une équipe du Croissant-Rouge et la famille de Fadi. Ils les ont entourés, s’étreignant et pleurant, tandis qu’un médecin coupait les menottes de Fadi.

« Sortez ensemble », leur a conseillé un pompier. « Les hommes doivent rester en groupe avec les femmes et les enfants afin qu’ils ne se fassent pas tirer dessus. »

Ils se frayaient un chemin dans les ruelles, par-dessus les décombres et les câbles abattus. Une longue rue a été labourée comme un sillon de ferme où les bulldozers israéliens avaient intentionnellement fait exploser des explosifs incrustés dans le trottoir.

Une fois à l’extérieur du camp, la famille s’est dispersée chez des proches. Hussein était collé à la télévision.

Tard mardi, il a vu des informations selon lesquelles un missile tiré à l’épaule avait frappé près de la mosquée Abdullah Azzam dans son quartier.

« J’ai vu que ce n’était pas la mosquée qui avait été touchée ; c’était notre maison », a-t-il dit. « J’ai regardé à la télévision, le feu dévorant la maison de mon fils. »

Il fumait encore quand il est revenu mercredi matin, quelques heures après le retrait des forces israéliennes du camp de Jénine. L’appartement de Fadi était jonché de douilles.

Hussein a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de cibler leur complexe – que personne dans la famille n’était impliqué dans des groupes militants et qu’aucun n’était recherché par les Israéliens.

« Nous avons tous des permis pour travailler en Israël. Ils nous connaissent bien », a déclaré Hussein, rappelant ses années de travail côte à côte avec des Juifs israéliens dans une équipe de conformité casher, dirigée par un rabbin, qui surveillait les conditions de santé des animaux.

L’armée israélienne n’a pas répondu à une demande de commentaire sur les raisons pour lesquelles la maison de Shibly aurait pu être ciblée.

Vendredi, alors qu’un drone de surveillance survolait les lieux, la vie revenait dans l’enceinte. Des femmes cuisinaient dans l’appartement du rez-de-chaussée de Hussein. Fadi s’occupait de ses oiseaux. Environ 20 d’entre eux sont morts de manque de nourriture pendant l’incursion, a-t-il dit.

Les Nations Unies ont appelé les donateurs à aider à reconstruire Jénine. Les Émirats arabes unis ont promis 15 millions de dollars jeudi. Mais Hussein est sceptique.

« Nous entendons parler d’argent aux informations, mais nous n’en voyons jamais rien », a-t-il déclaré. Il a peu de foi que les choses vont changer. Jénine restera pauvre et les forces israéliennes reviendront.

« Ils reviendront », a déclaré Hussein. « Ils ont dit qu’ils voulaient éliminer la résistance à Jénine. Mais ils ne le feront pas.