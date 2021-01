Une enquête dans le sud de la Californie, baptisée «Operation Lost Angels», a trouvé 33 enfants disparus ces dernières semaines, dont deux jeunes retrouvés à plusieurs reprises dans des lieux de trafic sexuel.

Kristi Johnson, directrice adjointe en charge du bureau extérieur du FBI à Los Angeles, a révélé certains détails de l’opération de 10 jours au nom de plus de deux douzaines de forces de l’ordre qui ont travaillé pour identifier, localiser et renvoyer les jeunes disparus.

L’opération a eu lieu deux mois après qu’un autre effort en Virginie a récupéré 27 jeunes, dont certains fugueurs, parfois trouvés avec d’autres membres de la famille, et des adolescents dans le système de placement familial.

« Le FBI considère la traite des êtres humains comme l’esclavage moderne », a déclaré Johnson. « Les mineurs impliqués dans le trafic sexuel commercial sont considérés comme des victimes. »

Les enfants sur la « piste »

Sur les 33 enfants récupérés, huit étaient exploités sexuellement au moment du rétablissement. Deux ont été récupérés à plusieurs reprises au cours de l’opération alors qu’ils se trouvaient sur la «piste», un terme utilisé pour décrire un lieu connu pour le trafic sexuel commercial. Il n’est pas rare que les victimes qui sont secourues retournent au trafic sexuel commercial soit volontairement, soit par la force, la fraude ou la coercition, a déclaré Johnson. Plusieurs autres victimes retrouvées avaient été exploitées sexuellement dans le passé et étaient considérées comme des enfants « vulnérables » disparus avant leur rétablissement.

Un présumé trafiquant d’êtres humains arrêté

L’opération a abouti à l’arrestation, accusé par l’État, d’un présumé trafiquant d’êtres humains et à l’ouverture de plusieurs enquêtes criminelles, a indiqué le FBI. Certaines des victimes mineures ont été arrêtées pour violation de la probation, vol qualifié ou autres délits. Un enfant a été victime d’un enlèvement parental non gardé.

Prendre soin des enfants après leur découverte

Le FBI et d’autres agences fournissent des ressources aux victimes afin de s’assurer que leurs besoins à court et à long terme sont satisfaits. Les ressources peuvent inclure les besoins médicaux immédiats, les services juridiques, le logement, l’emploi, l’éducation, la formation professionnelle et la garde d’enfants.

« La collaboration avec nos partenaires chargés de l’application de la loi est essentielle pour mettre fin au cercle vicieux de l’esclavage moderne », a déclaré le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva. « Je m’engage à faire tout ce que nous pouvons pour arrêter la traite des êtres humains. »

Les crimes de trafic sexuel en hausse

Le nombre de cas du FBI pour les crimes liés au trafic sexuel et au travail a considérablement augmenté au cours des dernières années, a déclaré Johnson. En novembre 2020, plus de 1800 enquêtes sur la traite étaient en cours, y compris celles concernant des mineurs exploités dans le cadre du trafic sexuel commercial. Au cours de l’exercice 2020, le FBI a ouvert 664 enquêtes sur la traite des êtres humains dans tout le pays, aboutissant à l’arrestation de 473 trafiquants.

« Alors que cette opération a augmenté les ressources sur une période limitée avec un grand succès, le FBI et nos partenaires enquêtent sur le trafic sexuel d’enfants chaque jour de l’année et 24 heures sur 24 », a déclaré Johnson.

Les autorités ont retrouvé 27 enfants disparus en Virginie. Voici ce que nous savons

Ailleurs: les maréchaux américains ont dirigé « l’opération Not Forgotten » en Géorgie l’année dernière

L’unité des enfants disparus du US Marshals Service a travaillé avec le National Center for Missing & Exploited Children et l’État de Géorgie et des agences locales pour mener une opération de deux semaines en août en Géorgie qui a sauvé 26 enfants en danger ou disparus. «L’Opération Not Forgotten» a conduit à neuf arrestations.

«Le message aux enfants disparus et à leurs familles est que nous ne cesserons jamais de vous chercher», a déclaré le directeur du Service des maréchaux, Donald Washington.

Ce que nous savons des cas de Virginie

Vingt-sept enfants en Virginie ont été récupérés dans le cadre d’une opération de cinq jours avec des agents fédéraux, des forces de l’ordre locales, des responsables des services sociaux de l’État et le National Center for Missing & Exploited Children. Les cas ont été annoncés ensemble dans le cadre d’une opération plus large, mais aucune entreprise criminelle n’a été soupçonnée de relier les affaires, a déclaré Peter Marketos, chef adjoint du maréchal américain pour le district oriental de Virginie.

Aucun des cas ne concernait un enfant enlevé par quelqu’un qu’ils ne connaissaient pas, et beaucoup étaient « essentiellement des enfants dans une mauvaise situation », a ajouté le maréchal américain adjoint de supervision Frank Schermer pour le district ouest de Virginie.

« Cela ne fait pas partie d’un réseau de trafic d’enfants ou quoi que ce soit de cette nature », a-t-il déclaré.