L’Opération Lone Star tient la ligne pour défendre la frontière sud | Bureau du gouverneur du Texas

Le gouverneur Greg Abbott, le ministère de la Sécurité publique du Texas (DPS) et la Garde nationale du Texas continuent de travailler ensemble pour sécuriser la frontière ; mettre fin à la contrebande de drogues, d’armes et de personnes vers le Texas ; et prévenir, détecter et interdire les activités criminelles transnationales entre les points d’entrée.

Depuis le lancement de l’Opération Lone Star, l’effort multi-agences a conduit à plus de 496 700 arrestations d’immigrants illégaux et à plus de 38 700 arrestations criminelles, avec plus de 35 100 accusations criminelles. Dans la lutte contre la crise du fentanyl, les forces de l’ordre du Texas ont saisi plus de 454 millions de doses mortelles de fentanyl au cours de cette mission frontalière.

Le Texas a également transporté :

Plus de 12 500 migrants à Washington, DC depuis avril 2022

Plus de 37 500 migrants à New York depuis août 2022

Plus de 31 200 migrants à Chicago depuis août 2022

Plus de 3 400 migrants à Philadelphie depuis novembre 2022

Plus de 16 000 migrants à Denver depuis le 18 mai

Plus de 1 500 migrants à Los Angeles depuis le 14 juin

L’opération Lone Star continue de combler les dangereuses lacunes créées par le refus de l’administration Biden de sécuriser la frontière. Chaque individu appréhendé ou arrêté et chaque once de drogue saisie se seraient autrement retrouvés dans les communautés du Texas et du pays en raison de la politique d’ouverture des frontières du président Joe Biden.

FAITS SAILLANTS RÉCENTS DE L’OPÉRATION LONE STAR :

Le gouverneur Abbott publie une déclaration sur le droit constitutionnel du Texas à l’autodéfense

Mercredi, le gouverneur Abbott a publié une déclaration sur le droit constitutionnel du Texas à se défendre et à se protéger alors que le président Joe Biden continue d’attaquer le Texas et refuse d’exercer ses fonctions de sécurité de la frontière.

“Le pouvoir exécutif des États-Unis a le devoir constitutionnel d’appliquer les lois fédérales protégeant les États, y compris les lois sur l’immigration en vigueur à l’heure actuelle”, peut-on lire dans le communiqué. “Le président Biden a demandé à ses agences d’ignorer les lois fédérales qui prescrivent la détention d’immigrants illégaux. Le manquement de l’administration Biden à remplir les obligations imposées par l’article IV, § 4 a déclenché l’article I, § 10, clause 3, qui se réserve de cet État le droit de légitime défense. Pour ces raisons, j’ai déjà déclaré une invasion en vertu de l’article I, § 10, clause 3 pour invoquer l’autorité constitutionnelle du Texas pour se défendre et se protéger. Cette autorité est la loi suprême du pays et remplace toute loi fédérale contraire.

REGARDER : Gouverneur Abbott : le Texas a le droit de se défendre et de se protéger à la frontière

Le gouverneur Abbott a rejoint l’America’s Newsroom jeudi matin où il a défendu le droit du Texas à se défendre contre l’échec de l’administration Biden à sécuriser la frontière.

« Le Texas a le droit, en tant qu’État, d’empêcher les criminels d’entrer dans notre État et de procéder à leurs arrestations. Nous avons la Garde nationale ainsi que des agents du ministère de la Sécurité publique du Texas qui sont là pour procéder à ces arrestations et refuser l’entrée illégale. », a déclaré le gouverneur Abbott. « Et Joe Biden a effectivement une option ici. L’option pour Joe Biden est d’appliquer les lois des États-Unis et de mettre un terme à cette entrée illégale.»

REGARDER: Un contrebandier adolescent mène le DPS dans une poursuite à grande vitesse dans le comté de Webb

Un passeur de clandestins de 18 ans a mené les soldats du DPS dans une poursuite à grande vitesse dans le comté de Webb à la fin de la semaine dernière. L’adolescent a traversé de manière imprudente plusieurs parkings et s’est retrouvé dans la circulation venant en sens inverse pour tenter d’échapper aux policiers. Finalement, heurtant une unité de patrouille du DPS, qui a stoppé la poursuite, le conducteur et deux immigrants illégaux ont sauté et se sont enfuis. Le conducteur, Ricardo Hernández de Laredo, a finalement été arrêté et accusé de fraude, de quatre chefs d’accusation de trafic de personnes avec risque de blessures graves et de voies de fait graves contre un fonctionnaire. Quatre immigrants illégaux ont été orientés vers la patrouille frontalière.

L’équipe DPS Brush arrête un guide de contrebande recherché pour meurtre

Des membres de l’équipe DPS Brush ont arrêté cette semaine un guide de contrebande recherché pour meurtre au Mexique. Le guide aidait sept immigrants illégaux à traverser le Rio Grande à Mission. Elipidio Camacho Barajas, 35 ans, du Mexique, a été arrêté pour trafic d’êtres humains. Barajas était également recherché hors du Mexique pour meurtre et a déjà été appréhendé une douzaine pour entrée illégale avec trois condamnations. Sept immigrants illégaux ont également été appréhendés dans le cadre d’une opération anti-contrebande conjointe avec la patrouille frontalière américaine.

Les soldats du DPS arrêtent trois personnes pour intrusion criminelle à Shelby Park

Les soldats du DPS ont arrêté deux hommes de la République d’Azerbaïdjan et un homme d’Équateur pour intrusion criminelle après avoir traversé des barbelés en accordéon à Shelby Park à Eagle Pass. Tous ont été arrêtés et placés en détention pour intrusion criminelle.

REGARDER : La Garde nationale du Texas déploie un système de surveillance de haute technologie à la frontière

Les systèmes de surveillance mobiles modulaires (M2S2) et les opérateurs sont les nouveaux multiplicateurs de force déployés par la Garde nationale du Texas le long de la frontière. Les M2S2, pilotés depuis des camions, sont équipés de caméras avancées capables de détecter la présence des caravanes de migrants bien avant qu’elles ne commencent à traverser illégalement la frontière.

“Il vous permet d’aller de l’avant et de voir dans les thermiques, de jour, avec un zoom grossissant jusqu’à 20 milles”, a déclaré le sergent d’état-major. Zachary Chaffee. « Vous pouvez zoomer avec un radar et un système de caméra. Avec le camion, cela nous permet une caméra et une thermique beaucoup plus avancées. Vous pouvez les voir en vision de prédateur noir, noir chaud, blanc chaud, rouge. Le Texas lui-même – la Garde nationale du Texas – est un pionnier, utilisant ce nouvel équipement pour aller de l’avant, surveiller la frontière et s’assurer qu’elle est sûre.