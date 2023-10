L’opération israélienne à Gaza pourrait mettre en péril les otages du Hamas, selon les familles

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

TEL AVIV — Ayelet Samerano, dont le fils Jonathan, âgé de 21 ans, a été enlevé par le Hamas le 7 octobre, a regardé à la télévision vendredi soir l’intensification des attaques terrestres et aériennes d’Israël sur Gaza. L’opération militaire élargie avec des troupes terrestres l’a prise par surprise. Les responsables israéliens n’ont pas averti les familles de plus de 200 otages détenus par le Hamas, le groupe militant palestinien qui contrôle Gaza, que l’armée intensifiait son siège, malgré les craintes que les captifs ne soient mis en péril par l’offensive du gouvernement.

Samerano pesait deux impulsions profondes : l’une pour la libération de son fils et l’autre pour la décimation du groupe qui l’a kidnappé alors qu’il fuyait un festival de musique dans le sud d’Israël.

« Je n’ai pas peur de ce que fait mon gouvernement à Gaza », a-t-elle déclaré. “J’ai peur de ce que le Hamas peut faire à Israël.”

Samerano s’est dit que son fils serait en sécurité pendant l’offensive israélienne – que le Hamas, croyait-elle, gardait les otages sous terre pour les protéger. « Pour le Hamas », a-t-elle déclaré, « les otages sont le pouvoir ».

Mais toutes les familles des otages – qui couvrent tout le spectre politique israélien – n’étaient pas aussi sûres que leurs proches seraient protégés lors d’une invasion terrestre israélienne ou d’une campagne de bombardement de plus en plus large. Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré vendredi que le nombre confirmé d’otages était de 229.

“Peut-être qu’ils les ont gardés en vie jusqu’à présent”, a déclaré Imbal Zach, 38 ans, cousin de Tal Shoham, qui a été pris en otage avec sa femme et ses deux enfants de 3 et 8 ans, après que des militants du Hamas ont attaqué le kibboutz Beeri. Zach craint maintenant que les calculs du Hamas concernant les captifs puissent changer en raison des opérations terrestres israéliennes et que peut-être « ils leur ont fait quelque chose ».

La famille de Shoham, comme les autres, s’est vu attribuer un représentant du gouvernement qui s’enregistre périodiquement. Mais ces réunions n’ont presque jamais apporté de réponses aux questions des familles sur les projets du gouvernement de libérer les captifs. Jusqu’à présent, le Hamas a libéré quatre otages.

Et maintenant, une nouvelle question se posait : comment le gouvernement israélien allait-il assurer la sécurité des otages alors qu’il menait sa campagne de bombardement la plus agressive sur Gaza depuis plus d’une décennie ?

Yonatan Shamriz, dont le frère Alon a été kidnappé dans le kibboutz de Kfar Azza, a déclaré qu’il avait cessé de croire le 7 octobre à la possibilité qu’Israël puisse coexister avec Gaza dirigée par le Hamas. Il avait envie d’une réponse militaire. Mais le moment choisi est important, a-t-il déclaré : une opération militaire sur le terrain ne devrait commencer qu’après la libération des otages.

« Alors Gaza devrait être rasée », a-t-il déclaré.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées lors des attaques du 7 octobre, selon le gouvernement israélien. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré samedi que plus de 7 700 personnes avaient été tuées lors de la réponse militaire israélienne. C’est une campagne qui a ravagé des quartiers entiers, déplacé plus d’un million de personnes, coupé Gaza des réseaux Internet et de téléphonie mobile et poussé le système de santé du territoire au bord de l’effondrement.

Les familles des otages israéliens ont formé un groupe appelé Forum des otages et des familles disparues. Ils communiquent constamment sur un groupe WhatsApp, actif tout au long de l’opération militaire de vendredi soir à Gaza. Les familles ont débattu des risques d’une invasion terrestre à mesure qu’elle s’intensifiait.

“Nous avons environ 200 opinions différentes”, a déclaré Danny Elgarat, 63 ans, dont le frère Itzik a été enlevé au kibboutz Nir Oz.

Le groupe a publié samedi un communiqué exprimant son inquiétude quant à l’impact de l’opération militaire sur les otages.

« Cette nuit a été la plus terrible de toutes les nuits. Ce fut une nuit longue et blanche, sur fond d’opération majeure de Tsahal dans la bande de Gaza, et d’une incertitude absolue quant au sort des otages détenus là-bas, qui ont également été soumis à de lourds bombardements », indique le communiqué, faisant référence à l’armée israélienne. Forces de défense, ou FDI.

Samedi, plus d’une douzaine de familles d’otages se sont rassemblées dans le centre de Tel-Aviv et ont exigé une rencontre avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant. Certains membres de la famille tenaient des pancartes indiquant « échange de prisonniers de guerre maintenant » et « à tout prix ».

Elgarat tenait une pancarte avec des photos de son frère et le message : « Ramenez-le à la maison maintenant ».

Pourtant, il croyait fermement à une réponse militaire affirmée à Gaza. En regardant les nouvelles de l’opération vendredi soir, il a déclaré : « J’étais satisfait ».

« Si nous ne vainquons pas le Hamas, Israël sera vaincu », a-t-il déclaré.

Plus tard samedi, le groupe de familles d’otages a publié une autre déclaration : il prévoit de rester à la porte d’un bâtiment gouvernemental à Tel Aviv jusqu’à ce que Netanyahu et Gallant acceptent de les rencontrer.