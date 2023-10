Selon le général David Petraeus, Tsahal serait probablement confronté à des kamikazes, à des embuscades et à des pièges.

Le conflit entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas pourrait devenir encore plus violent et s’éterniser pendant des années si les forces israéliennes lancent une opération terrestre à Gaza, a prévenu jeudi l’ancien chef de la CIA David Petraeus dans une interview accordée à Politico.

S’exprimant sur le podcast Power Play du média, le général américain, qui a servi en Irak et en Afghanistan, a affirmé qu’une invasion terrestre de Gaza par les Forces de défense israéliennes (FDI) « Cela pourrait être Mogadiscio sous stéroïdes très rapidement. »

Petraeus faisait référence à l’incident de 1993 au cours duquel trois hélicoptères américains Black Hawk avaient été abattus dans la capitale somalienne, provoquant une bataille acharnée entre des militants locaux et les forces américaines qui tentaient de secourir les survivants du crash.

L’ancien chef des services secrets a suggéré que si le Hamas s’avérait être «aussi créatif en défense» comme ils l’étaient dans le « Attaque horrible, barbare et indescriptible » sur Israël le 7 octobre « Ensuite, vous verrez des kamikazes, vous verrez des engins explosifs improvisés, il y aura des embuscades, des pièges, et le contexte urbain, encore une fois, ne pourrait pas être plus difficile. »

Petraeus a noté qu’étant donné son expérience personnelle à la tête d’armées engagées dans des campagnes contre-insurrectionnelles, il ne croit pas que l’opération de Tsahal puisse être gagnée rapidement, et pourrait même prendre plus d’une décennie.

« Il m’est difficile d’imaginer un contexte plus difficile que celui-ci, et j’ai été l’un de ceux qui ont commandé des forces dans un certain nombre d’opérations urbaines majeures », » a déclaré le général à Politico. « On ne gagne pas une contre-insurrection en un an ou deux. Cela prend généralement une décennie ou plus, comme nous l’avons vu en Irak et en Afghanistan.

De plus, Petraeus a déclaré qu’Israël doit déjà réfléchir à la manière dont il compte restaurer et reconstruire Gaza une fois qu’il considère que sa bataille contre le Hamas est gagnée.

Par ailleurs, l’ancien chef de la défense israélienne, Benny Gantz, a également admis mercredi que le conflit entre les militants palestiniens et l’armée israélienne ne devrait pas se terminer de sitôt et qu’il durera probablement. « Pendant des mois, » alors que la reconstruction de Gaza pourrait prendre « années. »

Le dernier conflit violent entre le Hamas et Israël a éclaté le 7 octobre lorsque le groupe militant a lancé une attaque surprise au missile et au sol dans le pays. En réponse, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays était en guerre, promettant des représailles massives. Jusqu’à présent, le conflit a coûté la vie à plus de 3 700 Palestiniens et 1 400 Israéliens, selon les données officielles.