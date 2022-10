L'”Opération Exit” de Barcelone commence en hiver

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Pique de Barcelone, Alba absent en hiver

L’« Opération Exit » de Barcelone prend forme avec Gerard pique, Jordi Albaet Memphis Depay probablement partir pendant la fenêtre de transfert de janvier, selon Diario Sport.

Il a déjà été rapporté que le Blaugrana veulent séparer Pique et Alba, mais les Catalans auraient déjà entamé des négociations pour que le couple parte cet hiver.

Dans le cas d’Alba, plusieurs clubs pourraient être intéressés par la signature de l’arrière gauche, la Juventus étant un club important qui a déjà été lié.

S’efforçant de faire avancer le processus, Barcelone pourrait même proposer une résiliation convenue du contrat d’Alba.

Barcelone envisage également de passer à Depay après la Coupe du monde en raison de son manque de minutes au début de la saison, qui a depuis été suivi d’une blessure.

Alors que son compatriote néerlandais Frenkie de Jong a impressionné sur le terrain récemment, Barcelone serait intéressé à le décharger pour une grosse somme afin de renforcer son équipe.

Entre-temps, Sergio BusquetsLe contrat expire cet été et le milieu de terrain ne devrait pas rester au-delà de ce point.

Pour terminer, Pablo Torre et Inaki Pena pourraient tous deux être envoyés en prêt en janvier.

BLOG EN DIRECT

08h00 BST: Bruno FornaroliLe temps de Perth Glory a pris fin brutalement après que le club a accepté de libérer l’attaquant vedette de la dernière saison de son contrat A-League Men.

Fornaroli, dont les 82 buts en 142 matchs le placent cinquième sur la liste des buteurs de tous les temps de l’ALM, a disputé les deux premiers matchs cette saison avant d’être gelé pour la victoire 2-1 de la semaine dernière contre Central Coast dans des circonstances déroutantes. Perth a d’abord déclaré que Fornaroli ne faisait pas partie de l’équipe en raison d’une blessure, mais le joueur de 35 ans a riposté sur les réseaux sociaux en disant qu’il était à 100% en forme et disponible.

Le Glory a tenu une réunion vendredi au cours de laquelle le départ de Fornaroli a été convenu, et le directeur général Anthony Radich estime que la bonne décision a été prise.

“C’est une décision difficile pour les deux parties, mais de telles décisions doivent être prises alors que nous continuons à reconstruire le club”, a déclaré Radich dans un communiqué. “Pour aller de l’avant, le départ de Bruno signifie que nous avons l’opportunité de renforcer l’équipe lorsque la fenêtre de transfert rouvrira en janvier et nous avons pleinement l’intention de le faire.”

Fornaroli a été lié à un déménagement à Melbourne Victory sous l’entraîneur Tony Popovic. Popovic, qui a entraîné Fornaroli pendant son séjour à Perth, a joué une batte droite lorsqu’il a été interrogé sur les rumeurs vendredi.

“Je ne suis pas au courant de ces rumeurs. Je ne suis pas au courant de cela [talks]”, a déclaré Popovic. “Mais je pense que les rumeurs existeront toujours et si vous êtes un grand club, vous serez toujours lié, je suppose, à de grands joueurs. De mon point de vue, oui, ce n’est qu’une rumeur.”

Si Fornaroli passe au Victory, il ne pourra pas jouer avant la fenêtre de transfert de janvier.

PAPIER GOSSIP (Danny Lewis)

– Fabrice Romano a suggéré que l’intérêt grandit pour le PSV Eindhoven Cody Gakpo et celui de Lille Jonathan David. Southampton et Leeds United avaient fait des offres pour Gakpo cet été, tandis qu’Everton s’intéressait à David, mais les deux talents offensifs devraient désormais rejoindre des clubs plus grands et plus performants que ceux mentionnés.

– Milan Skriniar a laissé la porte ouverte à un éventuel séjour avec Internazionale après la première réunion sur la situation contractuelle du défenseur central, rapporte Calciomercato. Il y aura une autre réunion la semaine prochaine, au cours de laquelle l’Inter présentera une offre concrète aux agents de Skriniar et ils souhaitent vivement que l’international slovaque reste.

– chrétien falk a démenti toute information selon laquelle le Bayern Munich serait intéressé par le milieu de terrain de Manchester City Ilkay Gündogan. Le contrat actuel de l’international allemand avec City ne court que jusqu’à l’été 2023, alors qu’il a marqué deux fois et fourni une passe décisive aux côtés de Pep Guardiola cette saison.

– Ekrem Konour a suggéré que les dépisteurs d’Arsenal surveillent le milieu de terrain de 21 ans de Palmeiras Danilo. Ils auront probablement un bon aperçu du milieu de terrain lors du prochain match de Palmeiras mardi, car il a commencé chacun de leurs six derniers matchs depuis son retour d’une suspension.

– Josef Martínez ne reviendra pas à l’Atlanta United FC, rapporte L’athlétisme, avec le directeur sportif Carlos Bocanegra disant à l’ancien MVP MLS qu’il ne ferait pas partie de l’avenir du club lors d’une rencontre en face à face. Atlanta a poursuivi un nouveau n ° 9 et utiliserait la place de joueur désigné pour trouver un remplaçant à Martinez, qui a mené les Five Stripes à la Coupe MLS en 2018.

– Les Red Bulls de New York pourraient perdre leur défenseur américain Aaron Long libre arbitre, comme le rapporte MLSsoccer.comqui ajoutent que Kyle Duncan pourrait revenir après l’expiration de son prêt d’Ostende. RBNY est déjà en pourparlers avec Gremio concernant un déménagement permanent pour Elias Manoel après l’expiration de son prêt, alors que des offres devraient arriver pour Jean Tolkin. Caden Clarkprêté à New York après avoir signé avec le RB Leipzig la saison dernière, devrait quitter son tout premier club, mais on ne sait pas où il jouera ensuite.