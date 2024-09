L’opération de Trump pour mobiliser les électeurs dans les États clés est trop faible, s’inquiète le Parti républicain

Les responsables républicains tirent la sonnette d’alarme. Donald TrumpLa campagne de Donald Trump a investi beaucoup moins de ressources pour ses opérations de participation électorale dans les États clés que lors des précédentes élections présidentielles, et les tentatives de combler l’écart avec les comités d’action politique sont arrivées trop tard.

Le Comité national républicain avait autrefois envisagé une vaste opération de terrain pour l’élection de 2024, notamment en déployant environ 90 membres du personnel dans l’État de Pennsylvanie, qu’il doit absolument remporter.

Mais la campagne Trump a abandonné ces plans lorsqu’elle a pris le contrôle du RNC en mars, réorientant l’attention sur les opérations de terrain vers la lutte contre la fraude électorale présumée et poursuivant une double stratégie de participation électorale s’appuyant sur plusieurs comités d’action politique et sur d’ardents bénévoles de Trump.

Le résultat est que la campagne Trump a consacré moins de ressources à son action sur le terrain dans les États clés, selon des personnes au fait du dossier – et des responsables républicains ont déclaré avec dérision que l’opération Trump était plus comparable en taille à un cycle de mi-mandat qu’à une présidentielle.

En réponse à un reportage sur cet article, la campagne Trump a déclaré qu’elle disposait de plus de personnel que le RNC en 2022, lorsqu’il avait déployé 350 personnes dans les États clés et 50 en Pennsylvanie, selon les données des élections de mi-mandat du RNC obtenues par le Guardian.

Pourtant, le jeu sur le terrain de la campagne Trump semble éclipsé par l’opération Harris, qui compterait environ 375 employés en Pennsylvanie seulement, après que les démocrates ont passé des années à renforcer leurs efforts de participation électorale dans l’État qui pourrait décider de l’élection.

L’équipe de campagne de Trump a également balayé les inquiétudes concernant la présence de son personnel, affirmant que cela n’a finalement pas d’importance tant que les « capitaines de la Trump Force 47 » et les Pacs frappent ensemble à suffisamment de portes et incitent les électeurs qui soutiennent Trump mais votent rarement, en particulier dans les zones rurales.

Cette dernière affirmation, au moins, est vraie : le RNC avait l’habitude de se concentrer sur les zones suburbaines où il pouvait frapper plus de portes en une seule journée que sur les zones rurales, qu’il ciblait plutôt avec un blitz de publicités par courrier.

Mais les Pacs ont été particulièrement lents à se mettre en place et leur vague d’embauches pourrait arriver trop tard, selon des personnes ayant un accès direct aux données de groupes comme America Pac, Turnout for America, Turning Point Action et America First Works.

Ils n’ont commencé à embaucher à un rythme rapide que ces dernières semaines, ont déclaré les personnes interrogées, ce qui signifie qu’ils atteignent les partisans de Trump tard dans le cycle, alors qu’il faut souvent des « contacts répétés avec les électeurs » pour les amener à renvoyer un bulletin de vote.

La situation signifie que non seulement la taille de l’opération officielle de Trump est particulièrement petite pour l’élection de 2024, mais que les démarcheurs et les démarcheurs recrutés par les Pacs pourraient être moins efficaces par rapport aux cycles présidentiels précédents.

Au moins en partie, la raison pour laquelle la campagne Trump a été lente à réagir au cours de ce cycle est due à une situation compliquée au sein du RNC, selon des employés actuels et anciens.

Lorsque l’équipe de campagne de Trump a pris le contrôle du RNC, elle a mis en place un gel des embauches, en plus de demander aux employés qu’elle avait sommairement licenciés de postuler à nouveau pour des postes. Trump était également plus intéressé par une prétendue fraude électorale de masse, ont déclaré les employés, détournant des ressources vers des efforts « d’intégrité électorale ».

Mais après que Kamala Harris soit devenue la candidate et ait obtenu à peu près le même score dans les sondages clés, suite au retrait de Joe Biden de la course présidentielle, il est devenu clair que les efforts peu glamour pour convaincre les électeurs potentiels de voter pourraient faire une différence cruciale dans une élection serrée.

La campagne Trump a pris le risque d’externaliser son action sur le terrain, après que la Commission électorale fédérale a autorisé les campagnes à coordonner leurs efforts de participation électorale avec les Pacs, libérant ainsi Trump pour dépenser son trésor de guerre en rassemblements et en factures juridiques.

Le changement des règles a fait que la campagne de Trump a considéré l’externalisation comme moins risquée que lorsque le gouverneur de Floride Ron DeSantis avait utilisé un Super Pac lors des primaires républicaines et avait perdu lourdement. (Ironiquement, les anciens assistants primaires de DeSantis, Phil Cox et Generra Peck, dirigent désormais l’America Pac et effectuent des opérations de terrain pour Trump).

Pourtant, la campagne Trump a discrètement fait un effort concerté pour augmenter son propre personnel rémunéré dans les États clés et s’est davantage appuyée sur le programme des capitaines de la Trump Force 47, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis des Pac.

Le programme Trump Force 47 reprend la même formule qui a fonctionné lors des primaires républicaines, où les fervents partisans de Trump reçoivent des chapeaux Maga en édition limitée et d’autres produits pour inciter leurs voisins à voter.

Chaque volontaire reçoit dans un premier temps une liste de 10 voisins à mobiliser personnellement. S’ils atteignent cet objectif, ils reçoivent des listes plus longues qui incluent également des personnes plus difficiles à atteindre par les méthodes traditionnelles de mobilisation électorale telles que les publicités télévisées, le courrier et les campagnes téléphoniques.

En rapport: La campagne de Harris a récolté 361 millions de dollars en août, soit trois fois plus que celle de Trump

« La Trump Force 47 se concentre sur le fait de consacrer un maximum d’attention et de ressources à faire voter les électeurs peu fréquents ou « occasionnels », alors que le modèle NTL accorde une valeur égale à chaque contact avec les électeurs », a déclaré le responsable de Trump, faisant référence au modèle « Neighborhood Team Leader » géré par le RNC.

On ne voit pas clairement pourquoi le modèle Trump Force 47 était nécessairement meilleur pour cibler les électeurs à faible propension que ce que les employés actuels et anciens disaient que le RNC faisait depuis des années avec l’apprentissage automatique, si ce n’est pour justifier l’abandon du plan.

Les responsables républicains se sont montrés méfiants à l’égard du programme, affirmant qu’ils considéraient que les volontaires étaient tout aussi incités à se précipiter dans le processus simplement pour obtenir les chapeaux que n’importe quel autre programme de mobilisation des électeurs, notant que la participation de Trump aux primaires n’était pas particulièrement élevée.

« Si l’équipe de campagne de Trump réussit, elle servira de modèle à toutes les campagnes à venir. Si elle échoue, ce sera la faute de James Blair », a déclaré un ancien membre du RNC, en référence au directeur politique de l’équipe de campagne de Trump.