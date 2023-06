L’opération de sauvetage du submersible Titanic est une course contre la montre alors que l’approvisionnement en oxygène diminue | Nouvelles du monde

Les garde-côtes américains ont indiqué que les personnes à bord du submersible manquant qui ont perdu le contact près de l’épave du Titanic pourraient ne pas avoir plus de quelques jours au mieux avant que ses systèmes de survie ne tombent en panne.

L’engin submersible, Titan, a disparu dimanche dans l’océan Atlantique à quelque 435 milles (700 km) au sud de Terre-Neuve, au Canada.

Image:

carte titanesque



Il est entendu de l’opérateur du navire, OceanGate Expeditions, que Titan dispose d’un approvisionnement en oxygène de 96 heures en cas d’urgence, ce qui signifie qu’il ne reste qu’environ deux jours de « soutien vital ».

Image:

Oceangate a été « incapable d'établir des communications » avec son Titan Submersible pendant un certain temps. Image : Porte de l'océan





Une recherche « difficile »

La garde côtière américaine a déclaré que le navire de 21 pieds avait cinq personnes à bord, dont Le milliardaire britannique Hamish Hardinget a averti que la recherche a été « difficile » en raison de l’emplacement éloigné.

Le contre-amiral John Mauger, commandant du premier district de la Garde côtière, a déclaré : « C’est une zone éloignée et c’est un défi de mener une recherche dans cette zone », mais a ajouté : « Nous déployons tous les moyens disponibles ».

Il a dit que la recherche consistait à regarder à la fois la surface et le sous-sol. Les garde-côtes ont déclaré que Titan avait perdu le contact avec le navire de recherche Polar Prince environ une heure et 45 minutes après le plongeon du navire dimanche matin.

Image:

Hamish Harding. Photo : Photo de Joe Marino/UPI/Shutterstock





Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:44

Chasse « difficile » aux sous-marins



La garde côtière américaine du nord-est a déclaré que le Polar Prince et la 106th Rescue Wing poursuivraient les recherches en surface « tout au long de la soirée ».

OceanGate a déclaré dans un communiqué qu’il « explorait et mobilisait toutes les options » pour ramener l’équipage en toute sécurité.

Sky News comprend également qu’aux côtés de M. Harding, le pilote de submersible français, Paul-Henry Nargeolet, et le directeur général et fondateur d’OceanGate Expeditions, Stockton Rush, étaient également à bord.

La profondeur est un « problème majeur »

Selon OceanGate, le submersible Titan est capable de plonger à 13 120 pieds « avec une marge de sécurité confortable » et prendrait deux heures pour descendre à environ 12 500 pieds où se trouve l’épave du Titanic.

Le navire fonctionne en renvoyant un message toutes les 15 minutes pour signaler aux personnes à terre qu’il est en sécurité, mais Sky News comprend que ces pings se sont arrêtés.

Image:

Titanesque





Le spécialiste des opérations maritimes, Mike Welham, a souligné les difficultés de l’opération de recherche en ajoutant que « des véhicules sous-marins très spécialisés » seraient nécessaires pour aller dans les profondeurs de l’épave.

M. Welham a déclaré à Sky News: « Le plus gros problème qu’ils ont est la profondeur de l’eau du site du Titanic.

« C’est à environ 3 800 m et vous avez besoin de véhicules sous-marins très spécialisés pour descendre à cette profondeur et ils ne sont pas vraiment facilement disponibles. Ils ont donc un problème majeur s’ils doivent rechercher et récupérer ce véhicule.