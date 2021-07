L’opération de récupération touche à sa fin lors de l’effondrement d’un condo en Floride

L’opération de récupération sur le site d’un immeuble en copropriété effondré à Surfside, en Floride, touche à sa fin, a déclaré mardi le maire de Surfside, Charles Burkett, lors d’une conférence de presse.

La recherche inlassable d’autres victimes dans les décombres des tours Champlain Sud est entrée dans sa troisième semaine, et les autorités prévoient de se concentrer sur l’aide aux victimes et aux familles touchées par l’effondrement, a déclaré Burkett.

Le nombre de morts est passé à 95 personnes dont 14 sont toujours portées disparues, a ajouté la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

« Vingt jours après cette tragédie impensable, je ne pourrais pas être plus fier des efforts extraordinaires de nos partenaires à tous les niveaux – partenaires locaux, étatiques ou fédéraux – ils se sont mobilisés de tant de manières pour répondre », a déclaré Levine Cava.

« Et ils ont été au cœur du rétablissement des familles, ils ont continué à prodiguer des soins aux familles et aux survivants », a-t-elle déclaré.

Le Family Assistance Center continue d’offrir des conseils en santé mentale ainsi qu’une aide financière et au logement, entre autres services essentiels, a déclaré Levine Cava. Le centre a servi 213 familles jusqu’à présent.

Burkett a ajouté qu’American Airlines et United Way travaillaient ensemble pour transporter gratuitement les familles et les membres décédés de la famille vers et depuis Surfside.

Les autorités ont annoncé la semaine dernière que la possibilité de retrouver quelqu’un en vie après l’effondrement était « proche de zéro ».

La recherche est passée d’un sauvetage à une récupération, et les autorités ont déclaré qu’elles espèrent conclure les efforts de recherche dans les semaines à venir. Le maire de Surfside Burkett a souligné que les recherches se poursuivront jusqu’à ce que les personnes portées disparues soient retrouvées.

Levine Cava a ajouté lundi que les équipes de recherche ont fait des progrès significatifs dans le nettoyage des décombres du site, avec plus de 14 millions de livres de béton et de débris enlevés.

« Nous faisons de grands progrès sur la pile », a déclaré Levine Cava lundi. « Nous continuons à déchirer et à accéder aux parties inférieures du bâtiment. »

La cause exacte de l’effondrement de la copropriété de 12 étages est encore inconnue.

Les équipes de l’Institut national des normes et de la technologie continuent d’évaluer les vestiges de la structure et de mener des tests sur des morceaux de béton du site.

L’enquête sur Champlain Towers South a incité les autorités à inspecter d’autres bâtiments du comté de Miami-Dade.

Burkett a annoncé lundi que les inspections des tours Champlain Nord, la propriété sœur de l’immeuble en copropriété effondré, ont donné des résultats positifs jusqu’à présent.

« Les premiers résultats sur le béton sont que la résistance du béton est très bonne », a déclaré Burkett dimanche. « Au niveau ou au-delà des niveaux auxquels il devrait être. »