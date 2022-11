L’opération cardiaque de son fils a été annulée deux fois. Ça se passe partout au Canada

Le courant43:48Les hôpitaux pour enfants contraints d’annuler des chirurgies au milieu d’une flambée «triplédémique» de virus respiratoires

Lorsque l’opération cardiaque de son fils de neuf ans a récemment été annulée pour la deuxième fois en autant de mois, Rachel Armstrong est restée en colère, frustrée et « visiblement tremblante ».

“Ma réaction n’a pas été très bonne… mon stress était à son comble”, a déclaré Armstrong de Kamloops, en Colombie-Britannique. Son fils Jackson Anderson attend une intervention chirurgicale au BC Children’s Hospital depuis mai.

“En tant que parent, c’est effrayant de penser que les soins médicaux de votre enfant pourraient être repoussés et repoussés”, a-t-elle déclaré. Le Courant Matt Galloway.

Jackson est né avec des trous dans le cœur, une condition pour laquelle il a déjà subi 10 interventions chirurgicales. Au printemps dernier, les médecins ont déclaré qu’il aurait besoin de faire remplacer son aorte par une valve mécanique, mais cette opération a été reportée en octobre et en novembre car il n’y avait pas suffisamment de personnel pour superviser son rétablissement aux soins intensifs.

Les retards prolongent l’anxiété qu’Armstrong ressent depuis le jour où elle a appris qu’il aurait besoin d’une intervention chirurgicale.

“Jusqu’à ce qu’il soit là-dedans [operating room] et est sorti, vous avez en quelque sorte cette pensée au fond de votre esprit… que va-t-il lui arriver là-dedans? Est-ce qu’il va bien s’en sortir ?”, a-t-elle dit.

Jackson a subi 10 interventions chirurgicales au fil des ans, car il est né avec des trous dans le cœur. (Soumis par Rachel Armstrong)

Des retards dans les chirurgies pédiatriques sont signalés dans tout le pays, alors que le personnel hospitalier est redéployé pour faire face à une soi-disant poussée tripledémique de grippe, de COVID-19 et de virus respiratoire syncytial (RSV). Des lits dans les unités de soins intensifs sont également nécessaires pour les enfants les plus malades de ces virus.

L’état de Jackson est stable, mais on s’attend à ce qu’une obstruction de son aorte ne fasse qu’empirer jusqu’à ce que l’opération se produise. Armstrong pense qu’il y a de fortes chances que leur prochain rendez-vous, en décembre, soit également annulé. Mais elle comprend que les hôpitaux subissent beaucoup de pression pour soigner les cas aigus.

“Il y a des enfants qui ont besoin de cet espace, de ces soins. Nous devons donc simplement accepter cela et savoir qu’ils en ont probablement un peu plus besoin que nous”, a-t-elle déclaré.

Le courant a contacté le BC Children’s Hospital pour obtenir des commentaires, mais n’a pas eu de réponse.

La semaine dernière, l’hôpital de Vancouver a activé des mesures de débordement d’urgence pour gérer un volume de patients plus élevé que d’habitude. À Calgary, l’Alberta Children’s Hospital a annoncé mardi son intention de redéployer le personnel et de reporter un certain nombre de chirurgies. Certaines chirurgies au IWK Health Centre en Nouvelle-Écosse ont été annulées et les responsables de la santé ont exhorté les gens pour maintenir les vaccinations à jour, rester à la maison en cas de maladie et porter des masques pour lutter contre la flambée des maladies respiratoires chez les jeunes enfants de cette province.

“Je n’ai jamais rien vu de tel en termes de nombre de patients”, a déclaré le Dr Steven Schwartz, chef du département de médecine des soins intensifs au Hospital for Sick Children de Toronto. (John Chipman/CBC)

Au Hospital for Sick Children de Toronto, le Dr Steven Schwartz dit qu’ils voient un pic similaire, certains des enfants les plus malades ayant du mal à respirer au moment où ils arrivent à l’hôpital.

“Je n’ai jamais rien vu de tel en termes de nombre de patients. Et ce n’est pas seulement ici. C’est dans toute la province. C’est dans tout le pays. C’est dans toute l’Amérique du Nord”, a déclaré Schwartz, chef du département des soins intensifs. médecine à l’hôpital, connu sous le nom de SickKids.

“Nous avons toujours été un système qui avait des vulnérabilités. Cela a démasqué toutes les vulnérabilités que nous avons toujours eues.”

SickKids est le plus grand hôpital pédiatrique du Canada. Son service des urgences a été conçu pour recevoir 65 000 patients par an, mais l’augmentation actuelle met le nombre de cette année sur la bonne voie pour atteindre 90 000, selon les chiffres de l’hôpital.

Les données vues par CBC News montrent une augmentation de 21 % des visites entre le 3 octobre et le 7 novembre, par rapport à il y a trois ans . Le temps d’attente moyen aux urgences était trois fois plus long qu’en octobre 2019, certains patients attendant jusqu’à 12 heures.

REGARDER | Anxiété et épuisement dans le plus grand hôpital pour enfants du Canada : Anxiété et épuisement dans le plus grand hôpital pour enfants du Canada CBC News se voit accorder un accès rare à l’intérieur du Hospital for Sick Children de Toronto alors que le personnel tente de faire face à une augmentation du nombre d’enfants gravement malades atteints de maladies respiratoires.

Afin de redéployer le personnel infirmier, Schwartz a déclaré avoir pris la “décision très difficile” de supprimer 40% des chirurgies, en donnant la priorité aux opérations urgentes. Sur les 16 salles d’opération de SickKids, six sont actuellement hors d’usage.

Il est parfaitement conscient que pouvoir aider les enfants atteints de virus respiratoires se fait au détriment d’autres enfants, qui ne subissent pas les interventions chirurgicales dont ils ont besoin.

“Ce sont des opérations nécessaires – des choses dont les enfants ont besoin – mais s’ils ne les subissent pas aujourd’hui, ils ne mourront pas”, a-t-il déclaré.

“Alors que si les enfants dont nous parlons [with breathing difficulties] ne vous faites pas soigner aujourd’hui, ils mourront. Et c’est la dure réalité.”

“Un lit n’est pas qu’un lit”

L’unité de soins intensifs pédiatriques (USIP) de SickKids accueille les enfants de sa propre salle d’urgence, mais aussi d’autres hôpitaux et points de soins. Quand l’appel arrive qu’un enfant très malade a besoin d’un lit PICU, Schwartz dit que c’est une bousculade, car “un lit n’est pas seulement un lit – un lit est aussi une infirmière”.

Cela incombe à des personnes comme Lori Hamilton, une infirmière responsable de l’unité de soins intensifs, qui a déclaré qu’elle devait faire preuve de plus de créativité lorsque l’USIP avait besoin de trouver un lit supplémentaire.

“Par exemple, si nous avions deux patients moins aigus dans deux zones différentes de l’unité, y a-t-il un moyen de les mettre ensemble pour qu’une infirmière s’occupe en toute sécurité de ces deux patients?” dit-elle.

Lori Hamilton, infirmière responsable à SickKids, a dû trouver des moyens plus créatifs de libérer des lits afin que les enfants puissent recevoir les soins dont ils ont besoin. (John Chipman/CBC)

Hamilton demandera également parfois que des infirmières soient envoyées d’autres parties de l’hôpital, ou demandera à des membres du personnel tels que des inhalothérapeutes d’assumer des tâches supplémentaires impliquant les soins aux patients.

“Nous demandons aux infirmières d’en faire plus qu’elles ne l’ont jamais fait auparavant et nous leur fournissons différentes ressources afin de pouvoir le faire en toute sécurité”, a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que le travail d’équipe aidait à faire le travail, mais que les niveaux de stress étaient élevés.

Le personnel a été confronté à la frustration de parents inquiets coincés avec de longs temps d’attente, et des agents de sécurité ont été déployés dans les zones d’attente et de triage pour aider lorsque les émotions débordent.

REGARDER | Virus respiratoires à l’épreuve de l’hôpital pour enfants de Winnipeg : Les virus respiratoires et la grippe mettent à rude épreuve les services d’urgence des hôpitaux Une augmentation des virus respiratoires devrait continuer à faire augmenter un nombre sans précédent de patients nécessitant des soins d’urgence à l’Hôpital pour enfants de Winnipeg – mais si les gens prennent des précautions, les prochains rassemblements des Fêtes pourraient ne pas le pousser à bout, a déclaré un responsable.

Hamilton s’inquiète du fait que “nous pourrions atteindre un point où nous n’avons pas assez de personnel pour faire cela”, et les patients de la région seront envoyés dans des hôpitaux beaucoup plus éloignés, même à l’extérieur de la province.

6 000 sur liste d’attente pour chirurgie : médecin

Alex Munter, président et chef de la direction de CHEO, un hôpital pédiatrique de l’est de l’Ontario, a déclaré que son hôpital annulait également des chirurgies pour faire face à un nombre accru de patients. Il espère que la crise actuelle pourrait conduire à plus de ressources pour les hôpitaux pour enfants, de la part des organismes fédéraux et provinciaux.

“J’espère que le bon côté de tout cela est que nous ayons enfin les yeux sur le fait que nous avons une population croissante d’enfants dans ce pays”, a-t-il déclaré.

« Allons de l’avant maintenant. Faisons, de manière réfléchie, les investissements nécessaires pour nous assurer que les enfants reçoivent les soins dont ils ont besoin quand ils en ont besoin.

Il y a plus de 6 000 enfants sur une liste d’attente de chirurgie à SickKids, et retarder ces procédures pourrait poser de nouveaux problèmes, a déclaré le Dr Simon Kelley, chef associé des services périopératoires.

Certaines conditions s’aggravent avec le temps, a-t-il expliqué, ce qui signifie que les enfants peuvent avoir besoin de chirurgies plus compliquées, avec des risques accrus, au moment où leur tour viendra. Les chirurgies pédiatriques sont également chronométrées avec soin autour d’étapes de développement spécifiques, a-t-il ajouté.

“Si vous manquez ces jalons, vous manquez ces étapes de développement, vous ne pouvez pas revenir en arrière”, a-t-il déclaré. Le courant.

Le Dr Simon Kelley a averti que les retards dans certaines chirurgies pédiatriques pourraient entraîner des problèmes plus compliqués pour l’enfant laissé en attente. (John Chipman/CBC)

Étant donné que la saison de la grippe peut parfois se prolonger jusqu’en février, Kelley craint que la capacité réduite n’affecte les chirurgies au printemps. Même lorsque le personnel pourra être réaffecté à l’unité chirurgicale, il pense qu’il sera difficile de surmonter l’arriéré accru.

“Ces enfants qui n’ont pas de chirurgies urgentes, ils languiront sur notre liste d’attente. Et il y a des milliers de ces enfants qui attendent de plus en plus longtemps”, a-t-il déclaré.