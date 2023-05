L’opération anti-migration sur l’île africaine française de Mayotte attise les tensions et révèle les inégalités

CHIRONGUI, Mayotte (AP) – Face à un bourbier migratoire sur le territoire insulaire français de Mayotte, au large de la côte est de l’Afrique, le gouvernement français a envoyé 2 000 soldats et policiers pour procéder à des expulsions massives, détruire les bidonvilles et éradiquer les gangs violents.

Mais l’opération s’est enlisée et a soulevé des craintes d’abus, aggravant les tensions entre les résidents locaux et les immigrés du pays voisin des Comores. Il met également à nu une pauvreté enracinée entre les deux communautés, des tensions sur le statut de l’île – et de profondes inégalités entre Mayotte et le reste de la France.

Alors que Mayotte fait partie de la France, les Comores – à 100 kilomètres (60 miles) au nord-ouest à travers un détroit de l’océan Indien – étaient également autrefois une colonie française mais sont indépendantes depuis 1975. Mayotte est de loin le coin le plus pauvre de France, mais son revenu annuel moyen d’environ 3 500 dollars est encore plus du double de celui des Comores. Cela a créé une attraction puissante.

« Comment peuvent-ils imaginer une seconde que (l’opération) améliorera les choses? » a demandé Momo, un père de cinq enfants originaire des Comores qui vit à Mayotte depuis 30 ans et s’oppose aux efforts visant à l’expulser, lui et sa famille, de cette île.

Il fait partie de ceux qui disent que le manque d’attention de l’État français est au cœur des problèmes de Mayotte. Comme la plupart des personnes qui ont parlé à l’Associated Press, Momo craint que son nom complet ne soit publié par crainte de représailles ou d’expulsion.

Pendant ce temps, les collectifs anti-migrants de Mayotte, une île volcanique au nord de Madagascar connue pour ses plantations de vanille et de thé, commencent à prendre les choses en main.

Certains bloquent un hôpital traitant des étrangers, perturbent les expéditions de médicaments et de marchandises vers les Comores et menacent de détruire des bidonvilles si les autorités n’y arrivent pas en premier.

Les gangs de jeunes ripostent et résistent aux efforts pour faire la paix. Les forces militaires et policières peinent à garder Mayotte sous contrôle.

Les deux communautés sont majoritairement noires et trouvent leurs origines dans une chaîne d’îles dont le statut est la source d’un différend historique.

En 1841, la France rachète Mayotte à son sultan autoproclamé en échange d’une protection. La colonisation française s’étend alors aux trois autres îles principales de la chaîne des Comores. Alors que les mouvements d’indépendance émergeaient après la Seconde Guerre mondiale, des tensions surgissaient entre les populations des différentes îles.

Lors d’un référendum en 1974, trois îles ont soutenu l’indépendance et sont devenues la nouvelle nation des Comores, mais Mayotte a voté contre et est restée française. Les Comores revendiquent toujours Mayotte comme faisant partie de la même chaîne.

Alors que le développement de Mayotte reste loin derrière celui de la France métropolitaine, les Comores sont ravagées par la corruption et peinent à fournir même les services publics de base. Mayotte est considérée par les Comoriens comme une terre de refuge où les gens peuvent au moins se faire soigner et les enfants peuvent aller à l’école.

Depuis 1991, la population de Mayotte a presque quadruplé pour atteindre environ 260 000, selon l’agence française de statistiques Insee – et de nombreux autres immigrés ne seraient toujours pas comptabilisés. Beaucoup de gens arrivent pour que leurs enfants naissent avec la résidence française. L’Insee précise que sur les 10 600 enfants nés à Mayotte en 2021, 46,5 % avaient deux parents non français.

Mais une fois qu’ils ont atteint l’âge de 18 ans, ces jeunes ont peu d’options d’emploi. Ceux qui n’ont qu’un titre de séjour ne peuvent pas se rendre en France métropolitaine. Beaucoup se tournent vers l’économie souterraine. La criminalité a prospéré.

C’est la toile de fond de « l’opération Wuambushu », lancée le 24 avril pour deux mois. Il devrait être prolongé en raison des revers subis par le gouvernement français et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, l’architecte de l’opération et le moteur des efforts globaux de la France pour endiguer la migration.

Au moment même où le contingent de police arrivait de France métropolitaine, un tribunal bloquait les expulsions et les Comores refusaient de reprendre les migrants. Le président français Emmanuel Macron a reçu la semaine dernière le président comorien Azali Assoumani pour tenter de sortir de l’impasse.

De nombreux habitants saluent le renforcement de la sécurité. Plus tôt ce mois-ci, plus de 1 000 personnes ont manifesté à Chirongui, dans le sud de Mayotte, pour soutenir l’opération et exprimer leur attachement à la France.

Dimanche, les habitants du village de Tsimkoura, dans le sud de Mayotte, ont dressé une liste des « implantations étrangères » et l’ont envoyée au maire, exigeant qu’il expulse les habitants d’ici la fin de la semaine.

« Sinon, nous nous en occuperons », a déclaré Kourati Youssouffa, fonctionnaire à l’administration locale de Mayotte.

Dans le village isolé de Hagnooundrou, un message imprimé circulant cette semaine a mis en garde contre une « chasse aux migrants » imminente. Il avertissait : « N’oubliez pas vos enfants, ils font partie de vos bagages. » Les autorités locales ont interdit une telle démarche.

Peu de place à la modération ou à la neutralité, et la tension s’aggrave entre ceux qui se définissent comme de « vrais mahorais » ou habitants de Mayotte, et la population d’origine comorienne.

De nombreux Mahorais ont le sentiment que les arrivées des Comores les privent d’un potentiel de développement et de leur droit de vivre en paix.

Les Comoriens comme Momo, quant à eux, sont bien ancrés à Mayotte, mais vivent désormais dans la peur des patrouilles militaires venant marquer leur maison avec de la peinture rouge pour indiquer l’arrivée des bulldozers – ou de la violence des « collectifs » militants anti-comoriens.

Si la police « n’arrive pas à remplir sa mission, ce sont les collectifs qui feront le travail. Ils nous ont prévenus », a déclaré Momo, qui a soumis des documents pour tenter d’obtenir des droits de propriété en tant que résident de longue date d’un quartier de bidonvilles de la ville de Majikavo.

Certains de ses voisins désespèrent et démolissent eux-mêmes leurs maisons pour récupérer les matériaux et construire ailleurs.

Le gouvernement français a expulsé en moyenne 25 000 Comoriens par an depuis 2018. Il a donné aux Comores 150 millions d’euros entre 2019 et 2022 pour tenter de lutter contre l’immigration clandestine, selon le ministère français des Affaires étrangères.

Mais malgré le périlleux voyage en mer, des milliers de déportés reviennent des Comores. La politique a brisé des familles et laissé des enfants et des adolescents non accompagnés, poussant beaucoup d’entre eux à rejoindre des gangs.

L’opération Wuambushu bénéficie du soutien d’hommes politiques comme le législateur mahorais Mansour Kamardine, qui dénonce les menaces et la violence contre les responsables locaux. Il a déclaré vendredi que « c’est une question de jours » avant que la situation n’explose, plaidant pour une action policière plus sévère.

Mais les défenseurs des droits humains s’inquiètent des retombées.

Parmi les critiques figurent l’UNICEF, l’agence des Nations Unies pour l’enfance, qui a averti qu’une augmentation des arrestations et des expulsions augmenterait le risque que les enfants soient séparés de leurs parents. Dans un communiqué, il a appelé le gouvernement français à assurer un logement aux familles expulsées et un soutien en santé mentale aux enfants dont les maisons ont été rasées.

Les groupes français de défense des droits des réfugiés, la CIMADE, ont averti que la poussée « aggraverait la précarité de la population et exacerberait les tensions sociales qu’elle prétend combattre ».

Pour l’instant, les forces de sécurité font office de tampon entre les gangs et les milices anti-migrants, tandis que la population, scindée en deux, se prépare à de nouvelles tensions au fur et à mesure que l’opération se déroule.

Angela Charlton à Paris y a contribué.

